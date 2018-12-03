Blizzard topluluk yöneticisi Brandy Camel, 2019 yılında Diablo serisi için planlarının yalnızca tek bir oyundan ibaret olmadığını açıkladı. Camel'ın açıklamalarına göre şirket 2019 yılında birden fazla Diablo oyunu ile karşımıza çıkacak.

Şirket ayrıca 2018 yılında Diablo hayranlarını çok fazla hayran kırıklığına uğrattıklarını, 2019'da bunu telafi edeceklerini ve internet kullanıcılarının yorumlarını dikkate aldıklarını dile getirdi.

Görünüşe bakılırsa Blizzard bu yıl yapılması beklenen Diablo oyunlarının duyurularını 2019'a ertelemiş durumda ve bu yılı Diablo Immortal ile sonlandırmış olacak.