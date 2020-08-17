Transfer döneminde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Supersport Kosova'dan Arland Sadiku'nun haberine göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki Kosova milli orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladı. Transferin son detayları için kulübü Ballkani ile görüşmelerini sürdürüyor. Adı Rapid Wien ile de anılan Baftiu’nun transferini Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Bu son dakika gelişmesinin ardından Blend Baftiu ismi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenerbahçeli taraftarlar, genç futbolcunun kariyerini google üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Blend Baftiu kimdir, kaç yaşında? Blend Baftiu nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Blend Baftiu kimdir?

Blend Baftiu 17 Şubat 1998 yılında Kosova'nın Priştine kentinde dünyaya geldi. Ülkesinde alt yaş gruplarında forma giyen Arnavutluk, 2015 yılında Arnavutluk ekiplerinden KF Skenderbeu'nun altyapısına transfer edildi. 1 sezon sonra ülkesine ve eski takıman geri dönen genç futbolcu, 2017'de Flamurtari'ye kiralandıktan sonra bedelsiz olarak Ballkani'nin yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezon 22 gol, 7 asistlik performansıyla harika bir sezon geçiren Baftiu, 10 numara ve santrfor olarak görev alıyor. Piyasa değeri 300 bin euro olan 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Ballkani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aynı zamanda Arnavutluk vatandaşı olan Blend Baftiu, Kosova U21 milli takımı için 3 maça çıkarken 1 gol attı.