Ülkemizde en çok oynanan oyunlardan biri olan Pubg Mobile, turnuvalarıyla da merak topluyor. Esporun mobil sektörünü de göz önünde bulundurulmasını sağlayan Pubg Mobile milyonlarca oyuncuya ve espor takipçisi sahip. Pubg Mobile takımıyla dikkat çeken Blaze Esports, Twitter'dan paylaşılan bir gönderi ile takımlarına kadın bir isim dahil ettiklerini duyurdu.

PlayerUnknown's Battlegrounds daha çok PUBG adıyla oyuncular tarafından kullanılır. Bluehole tarafından yayınlanan ve geliştirilen çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda en fazla 100 oyuncu bulunabilir. Oyuna belirlenen bir uçağın içinde başlarlar, isteyen istediği yerde inebilir adanın her hangi bir yerinde konumlanabilirler. Burda oyuncuların yapmak istediği, amacı bazı yerlerden buldukları edevatlarla silah, tencere, tava ile diğer oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan olmaktır. Oyun esnasında ada haritasındaki güvenli alanlar git gide oyun ilerledikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldüğü zaman ise oyuncular daha çok o küçük alanda sıkışırlar o küçük alanlarda savaşın yoğunluğu artmaktadır. Böylelikle bir birlerini saf dışı etmeleri biraz daha kolaylaşmış olur. Oyunda en sona kalan oyuncu oyunu kazanır.