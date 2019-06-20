Blast Pro Series’in son durağı Moskova

Moskova’da yeni yapılan VTB Arena’da düzenlenecek turnuvaya 6 takım katılacak. 3 takım turnuvaya davetiyeyle dahil olurken, diğer 3 takım elemelerden geçtikten sonra katılmaya hak kazanacak. Ödül havuzunun 250.000$ olacağı turnuvaya davetiyeyle Na’Vi, Ence ve NiP takımları davet edildi. Blast Pro Series bu sene içerisinde Saou Paulo, Miami, Madrid şehirlerinde düzenlendi. Temmuz ayı içerisinde Los Angeles’a uğrayacak olan organizasyon oradan Moskova’ya geçecek. Yıl sonunda ise $500,000 final serisi düzenlenecek.

19 Haziran’da biletlerin satışa çıkacağı turnuva, 1.5 milyar dolara inşa edilen VTB Stadium’da yapılacak. 12.000 kişilik bu stadyum’da ilk defa bir espor etkinliği düzenlenecek. Çıkan söylentilere göre 2019 yılı sonunda ya da 2020’de Blast Pro Series tekrar Türkiye’de yapılacak. Dünyaca ünlü CS:GO oyuncuların katıldığı bu turnuva, global olarak en prestijli turnuvalardan biri olarak anılmakta.

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