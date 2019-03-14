BLAST Pro Series Madrid 2019 CS: GO turnuvası duyuruldu

Astralis’in de sahibi olan RFRSH Entertainment, BLAST Pro Series turnuvalarının yeni durağı olan BLAST Pro Series Madrid 2019 turnuvasını duyurdu.

BLAST Pro Series‘in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla birlikte organizasyonun 2019 yılındaki üçüncü durağı da belli oldu. Şirket, daha öncesinde Brezilya’nın Sao Paulo kentinde ve sonrasında ise ABD’nin Miami şehrinde turnuva düzenleyeceklerini duyurmuştu. Sao Paulo’daki turnuva 22-23 Mart, Miami’deki turnuva ise 12-13 Nisan’da düzenlenecek. Bu turnuvalardan sonra düzenlenecek bir sonraki turnuva ise İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenecek. Her zamanki gibi 6 takımın mücadele edeceği turnuva 11 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek. Madrid Arena’nın ev sahipliği yapacağı turnuvanın toplam ödül havuzu ise $250.000 olarak açıklandı. Turnuvada yer alacak takımlar ise henüz belli olmadı. (Playerbros)