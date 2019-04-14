BLAST Pro Series, 2019 yılı için son planını açıkladı. RFRSH Entertainment, düzenlediği tüm BLAST turnuvalarına 250 bin dolar ödül havuzu koyarak aynı format ile devam ediyor. En son Miami ve Sao Paulo‘da turnuva düzenleyen organizasyon çıtayı yükseltmeyi hedefliyor. İçinde İstanbul‘un da bulunduğu toplamda 5 farklı şehirde turnuva düzenleyen RFRSH Entertainment, aynı zamanda 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımların listesini açıkladı. Bu takımlar ilk büyük ödüllü sezonda mücadele etmeye hak kazanacak.

RFRSH Entertainment’ın yeni düzenleyeceği turnuvada Cloud9, Astralis, Team Liquid ve Natus Vincere dahil yedi takım mücadele edecek. Bu yeni sezonun ödül havuzu ise eskiye göre 2 kat arttırılarak 500 bin dolar olarak belirlendi. Bunun yanında yeni sezonun ilk üç turnuvası sırasıyla Eylül, Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşecek şekilde planlandı. Bu turnuvaların içinde yeniden İstanbul’u görmek hala mümkün. (Playerbros)