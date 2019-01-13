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Blake Griffin’den eski takımı Clippers’a 44 sayı

NBA’de Detroit Pistons forması giyen Griffin, eski takımı Los Angeles Clippers’a karşı çıktığı ilk deplasman maçında 44 sayı kaydetti.

13 Ocak 2019, Pazar 10:48
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Blake Griffin’den eski takımı Clippers’a 44 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Clippers’ı 109-104 yenen Detroit Pistons’ın all-star oyuncusu Blake Griffin, 44 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist üretti.

NBA’e 8 maçla devam edildi. Blake Griffin, kendisini geçen sezon takasla Detroit Pistons’a gönderen eski takımı Los Angeles Clippers’ın seyircisi önüne çıktı.

Pistons, Griffin’in 44 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynadığı mücadeleyi 109-104 kazandı. Pistons’ta Andre Drummond, 20 sayı ve 21 ribauntla Griffin’e eşlik etti.

Clippers’ta Montrezl Harrell’ın 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Danilo Gallinari’nin 23 sayı, 6 ribaunt ve Lou Williams’ın 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

- Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 104-109

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 112-108

Orlando Magic-Boston Celtics: 105-103

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 110-106

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 122-112

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 102-93

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 104-97

Utah Jazz-Chicago Bulls: 110-102

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