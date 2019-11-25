Black Friday(Kara Cuma) 2019 Türkiye'de ne zaman? İlk olarak ABD'de ortaya çıkan olgu, zaman geçtikçe Avrupa'ya da yayıldı. Black Friday, Türkiye'de 29 Kasım 2019 Cuma günü müşterilere yüksek indirimler sunacak. Black Friday adı verilen bu özel günlerde mağazalar çok erken saatte açılır, büyük çaplı indirimler yapılır. Bu alışveriş eksenindeki güne Black Friday denmesinin nedeni ise insanların alışveriş için geniş zaman harcamaları sonucu şehirlerdeki trafiğin şişmesi, taşan kuyruklar ve büyük kalabalıklardır.

BLACK FRIDAY (KARA CUMA) İNDİRİMLERİ NE ZAMAN? (2019)

Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği Kara Cuma indirimleri için gün sayılıyor. Kara Cuma indirimleri, dünya genelinde uygulanmaktadır ve binlerce marka, binlerce ürününde indirime giderek bu özel günde müşterilerini sevindirmektedir.

İndirimleri büyük heyecanla bekleyen ve bu özel günde birçok ürünü düşük fiyattan satın almak için gün sayan vatandaşlar, uygulanacak olan Black Friday (Kara Cuma) indiriminin başlayacağı tarihi bekliyor.

Bu yıl Kara Cuma (Black Friday) indirimleri 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. ABD'de ortaya çıkan bu özel günde, dünya genelinde markalar binlerce ürününe indirim uygulamaktadır.

BLACK FRIDAY (KARA CUMA) NEDİR?

Black Friday (Kara Cuma), Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Kara Cuma olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.

Kara Cuma günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Black Friday günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.

Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

YÜZDE 64’Ü İNTERNETTEN

Bu alışveriş festivali internetin ve dolayısıyla e-ticaretin olmadığı bir dönemde başladı. Ancak hayatımıza giren e-ticaret platformlarından sonra alışveriş için kullanılan mecralar da değişti ve değişmeye de devam ediyor. Örneğin; geçtiğimiz yıl ‘Kara Cuma’ alışverişlerinin yaklaşık yüzde 64’ü siparişlerini internet üzerinden verdi. Bu rakamla birlikte ‘Kara Cuma’ alışverişlerinde internet aldığı payla söz sahibi oldu. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılan en önemli cihazlar ise artık tablet ve akıllı telefon gibi mobil cihazlar. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar ‘Kara Cuma’ alışverişleri daha çok bilgisayarlar üzerinden yapılırken, artık mobil cihazlar bu alışverişlere hakim. Paylaşılan bilgilere göre geçen yıl Efsane Cuma alışverişlerinde internetin en çok kullanıldığı cihazlar, yüzde 47 ile akıllı telefonlar, yüzde 9 ile tabletler oldu.