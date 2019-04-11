Black Desert’te Ellie’nin Gizemli Su Festivali başlıyor!

Baharın büyüsü tüm Black Desert dünyasında çiçeklerini filizlendirmeye devam ederken baharın büyüsü tüm Black Desert dünyasında çiçeklerini filizlendirmeye devam ediyor. Yeniliklerin yer aldığı oyunda maceracılar, Black Desert Türkiye ve MENA’nın keyfini çıkarıyor. Bu keyfe ortak olmak isteyen oyuncular 10 Nisan 2019 tarihinden itibaren 14 günlük ücretsiz misafir kartı ile oyunu deneyimleyebilecek.