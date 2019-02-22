Black Desert’e yeni güncelleme

Fetih Savaşları’nın yeni silahı mancınık artık Black Desert Türkiye ve MENA’da! Özellikle düşman maceracılara ve kalelerine ağır hasarlar verecek bu son derece ölümcül silah, klan ve ittifaklar tarafından Calpheon, Mediah ve Valencia Fetih Savaşları’nda saldırılar esnasında kullanılabilecek. Mancınık, kapılara ve kahramanlara yüksek hasar verirken fillerden ise yüksek hasar alıyor. Silahı toplamak ve savaşlarda kullanmak isteyen maceracılar, Klan Dükkanı’ndan mancınık atölyesi satın alabiliyorlar. Mancınık oku üretmek için gerekli olan materyaller ise; 15 margoria koyu demir, 12 titanyum külçe ve 30 kara taş tozu. Kullanmak için 10.000 gümüş gerektiren mancınık atölyesi maceracıların envanterinde 5 alan kaplıyor.

Fetih Savaşları’nda sıkça kullanılan ve savaşlara farklı dinamikler kazandıran Alev Kulesi ve Hwacha’da artık yükseltilebilecek! Fetih Savaşları’nda aşama 3, 4 bağlantı noktasında kale, komuta merkezi veya karargah kurulduğunda yükseltilebilen Alev Kulesi ve Hwacha, yükseltilme yapıldığında yüzde 50 dayanıklılık ve yüzde 20 DP artış kazanıyor. Ayrıca AP değeri de yüzde 30 artarak daha yüksek saldırı gücü sağlıyor. Yükseltme için gerekli malzemeler ise; 100 çelik ve 50 erimiş platinum parçası. Maceracıları bir konuda uyarmak gerekirse, yükseltme yapıldığında Alev Kulesi için yağ ve büyük Hwacha için ok hazırlamalılar. Çünkü yükseltme yapıldığında Alev Kulesi ve Hwacha yok oluyor!

Çok oynayan çok kazanacak

Özel günler için özel hediyeler etkinliği kapsamında 20 Şubat bakım sonrası ile 27 Şubat bakım öncesi dönem aralığında oyuna her gün giriş yapan maceracılar, oyunda kalma sürelerine göre ödüller kazanacak. Ödülleri toplamak için maceracıların hafta içi en az 1 saat oyunda kalması gerekirken, oyunda kalma süreleri arttıkça ödüller de artıyor. Hafta sonu ise en az 2 saat oyunda kalmaları gerekiyor.

Gölgeler Arenası açılış görevleri maceracıları bekliyor

Black Desert maceracılar tarafından çok sevilen Battle Royale modu Gölgeler Arenası’nın resmi açılışına çok az kaldı. Maceracılar bir yandan 27 Şubat’ta gerçekleşecek resmi açılışın geri sayımını yaparken, diğer yandan son 7 günlük süreç boyunca Gölgeler Arenası açılış görevlerini tamamlayarak ödüllerini toplamaya devam edecekler. Bu görevler, resmi açılış geri sayımının her gününde maceracılar için açık olacak. En az bir görevi başarıyla tamamlayan maceracılara altın hançer ödülü vaat edilirken, 10 veya daha fazla görevi tamamlayan maceracılar ise güzel aksesuar kutusu kazanabilecekler.



