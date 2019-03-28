Maceracılarla bir araya gelen Black Desert Türkiye ve MENA ekibi, katılımcılardan gelen geri bildirim ve fikirler ile Voice of Adventurers-Istanbul etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kalabalığın coşkuyla karşıladığı etkinlik 23 Mart Cumartesi günü yapıldı. Gün boyunca oyunla ilgili birçok konu üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Deneyimli maceracılar ödülleri topladı

Soru cevap üzerine söyleşi yapılan etkinlikte deneyimli maceracılar, Black Desert Türkiye ve MENA tarafından ödüllendirildi. Maceracılar, etkinlikte keyifli vakit geçirerek yeni dostluklar ve yeni ittifaklar kurdu. Türkiye ve MENA’dan maceracılar, Voice of Adventurers-İstanbul’da oyunun ruhunu yansıttı. Katılımın yüksek olduğu etkinlik, Black Desert Türkiye ve MENA’nın önümüzdeki dönemlerde yapacağı çevrimdışı etkinliklere zemin hazırladı. Unutulmaz ve heyecan verici anların yaşandığı etkinlikte maceracılar hem soruları cevapladı hem de birbirinden değerli ödüller kazandı.

Yeni içerikler için ipuçları verildi

Black Desert Türkiye ve MENA ekibi, ileride gelebilecek yeni içerikler ile ilgili ipuçlarını maceracılarla paylaştı. Bu kapsamda yeni içerikler ve değişiklikler oyuncuları heyecanlandırdı. Maceracılar geri bildirimde bulunarak fikirlerini Black Desert ekibi ile paylaştı. Maceracılar, Black Desert Türkiye ve MENA hakkında sorduğu sorular, paylaşılan ve önerilen fikirler ile Black Desert dünyasına doğrudan ulaşma imkanı buldu.

Katılımcıların yorumları:

BılgeTonyukuk - “Çok keyifli ve eğlenceli bir etkinlikti. Pearl Abyss ve MENA ekibine tekrar sonsuz teşekkürler :)”.

AşiLom - “Bug kullanan arkadaşların gitmeye yüzü olmadi galiba… Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Tüm BDO sevenlerine hayırlı olsun”.

Ömerov - “Etkinlik çok keyifliydi, tekrar teşekkürler. Tüm sorunlarımızı konuşamadık fakat BDO ekibinin aslında bu sorunların farkında olması bizim için önemliydi”.



