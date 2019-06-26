Black Desert Türkiye ve MENA yeni sınıf Shai ile tanışıyor!

Black Desert Türkiye ve MENA’nın en yeni sınıfı olan ve takım arkadaşlarını koruyup kollamayı kendine yol olarak seçen Shai, nihayet maceraya dahil oluyor. Pearl Abyss ekibi, Black Desert evreninin ilk destek sınıfı olan Shai’nin gelişini duyurmaktan dolayı oldukça mutlu.

Yoldaşlarının desteği maceracıları koruyacak

Florin civarındaki ormanlardan gelen Shailerin, simya ve şifalı bitki toplama yeteneklerinin yanı sıra, yaramaz ve meraklı varlıklar oldukları biliniyor. Shailer, bumerang tarzı bir silah olan florangı kullanarak gördükleri tehditlere karşı önlem alabiliyor. Ayrıca dostlarını mistik vitcları kullanarak desteklemekte ve iyileştirmekte ustalar. Bununla beraber tükenmez çeviklikleriyle, çok yönlülükleriyle savaşın karmaşasından uzak dururlar. “Derome”, “Cherose” ve “Valle” gibi eşeklerin ona yoldaş olmaları sayesinde Shailerin sırtı asla yere gelmez. Shailerin sadık yoldaşları, tehlike karşısında, gereken her yerde küçük sahiplerinin arkasında yer alıyor ve Black Desert dünyasına yeni bir tat getiriyor.

Black Desert evreninde indirimler başladı

Yazın gelişiyle birlikte gelen Shai, yeni ve tecrübeli maceracılar için büyük fırsatlar getirdi. Tüm oyun paketleri yüzde 50 indirimle satışa sunulacak. Böylece maceracılar, yeni paketler satın alacak, mevcut paketlerini yükseltecek ya da seyahatlerinde onlara büyük yardımı dokunacak yeni eşyalar satın alabilecek. Maceracılar, 25 Haziran - 9 Temmuz 2019 tarihleri arasında Steam'de, 26 Haziran - 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında ise Black Desert resmi internet sayfasında indirimlere ulaşabilir. 14 günlük misafir kartları ise hala geçerli. 7 gün boyunca oyuna giriş yapan ve sınırlı süre içerisinde 50’nci seviyede olanlar, bu kuponlar sayesinde kalıcı erişimin sahibi olacak. Black Desert Türkiye ve MENA’daki yeni sınıfı herkes tecrübe edebilecek.



