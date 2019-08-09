Meirhaeghe, “Bjorg, büyük bir iç kanamaya sebep olan karaciğer laserasyonuna bağlı kalp durması sebebiyle hayatını kaybetti. Bu kazayla Bjorg, mümkün olabilecek en büyük şanssızlığı yaşadı.” dedi. Ölümün hastanede gerçekleşmesiyle ilgili olarak da konuşan Meirhaeghe, “Yer ve zaman sonuçları etkileyen şeyler değildi. Böyle travmatik bir sonuç hastanede çıkmış olsa bile kötü bir sonucun gerçekleşme ihtimali ilk andan itibaren mevcuttu” dedi.

Lambrecht, Pazartesi günü koşulan üçüncü etapta yarışın bitimine 100 km kala peloton içerisinde seyrederken düşmüş ve yolun kenarında bulunan beton menfeze çarpmıştı. Neden düştüğü halen belli olmayan Lambrecht ile birlikte kazaya karışan başka bisikletçi olmadığı da bildirildi.

Lotto Soudal, üçüncü etabın bitiminden kısa bir süre sonra 22 yaşındaki bisikletçinin ölüm haberini doğrulayan bir açıklama yayınladı. Etap sonrası tüm kutlama ve seremonilerin iptal edildiği yarışta, bir sonraki gün koşulan etap da Bjorg’ün anısına nötralize edildi. Takımların kollarında siyah bantlarla yarıştıkları dördüncü etapta Bjorg’ün ekibi Lotto Soudal yarışında başından sonuna dek pelotonun en önünde yer aldı.

(Cyclist)



