Süper Lig'de 22. haftanın merakla beklenen maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısında 14 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Beşiktaş 44 puanla 21 haftalık periyodu lider tamamladı. 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde ilk yarıyı 33 puanla 6. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı. Trabzonspor’un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973’te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 131 resmi karşılaşmanın 54’ünü Beşiktaş, 45’ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 182 golüne, bordo-mavililer 146 golle karşılık verdi.

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Beşiktaş - Trabzonspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Atiba, Mensah; Ghezzal, Aboubakar, Larin

Trabzonspor: Uğurcan; Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon; Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak; Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’ta oynanan mücadele saat 19.00’da başladı. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Sergen Yalçın zafere kilitlendi

Süper Lig’de son 9 maçında da bileği bükülmeyen Kara Kartal, sezonun ilk yarısını 44 puanla lider olarak kapatmıştı. Dün Fenerbahçe Rize’yi yenince maç eksiğiyle 2. sıraya indi. İkinci yarıya bu akşamki Trabzonspor maçıyla ‘Merhaba’ diyecek olan Siyah-Beyazlılar, sezonun ilk maçında olduğu gibi Bordo-Mavililer’i devirmek istiyor. İlk hafta maçında Fırtına’yı 3- 1’lik skorla yenen ve sonrasında bir düşüş trendine girse de takımıyla beraber önemli bir çıkışa imza atan teknik direktör Sergen Yalçın, moral ve motivasyon olarak zirvede bulunan takımını hafta boyunca zafer için hazırladı.

Orta alanda üstünlük...

Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan başarılı teknik adam, 3 maçlık kazanma serilerini 4’e çıkarıp zirveyi geri almayı hedefliyor. Bu konuda takımın formda hücum hattına oldukça güvenen Sergen Yalçın, maç boyunca orta alandaki oyun üstünlüğünü elde tutup savunmada bireysel hataları minimuma indirerek golcülerin işi bitirmesini bekleyecek.

Abdullah Avcı galibiyet istiyor

Ligde çıktığı son 5 karşılaşmadan 13 puan çıkartan, Süper Kupa zaferiyle iyice morali artan Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına mutlak zafer parolasıyla çıkacak. İstanbul yolculuğu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan dünkü çalışmada öğrencileriyle bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı, “Unutmayın, Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar” dedi. Avcı, “Moralimiz yüksek, formumuz iyi. Beşiktaş mücadelesi, Süper Kupa Finali kadar önemli bir maç... 90 dakika tam konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Skor ne olursa olsun bırakmayacağız ve biz kazanacağız. Size inanıyorum. Gücümüzü göstereceğiz” sözleriyle takımını ateşledi.

Hoca için rövanş

Avcı, Başakşehir’in ardından bir diğer eski takımı Beşiktaş’ı da devirip camia ve taraftar nezdinde iyice güç kazanmak istiyor. Bordo-Mavililer, ligin ilk maçında Akyazı’da 3-1 kaybettiği Beşiktaş’ı deplasmanda yıkıp, o karşılaşmanın rövanşını almayı hedefliyor.