Beşiktaş - Galatasaray rekabetinde 350. randevu... Süper Lig'in iki devi, 10. hafta maçında karşı karşıya geliyor. 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123’ünü Galatasaray , 112’sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi. Süper Lig’in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17’şer puan topladı. Beşiktaş, arkasına 20 bin taraftarını alıp, başta Batshuayi, Pjanic ve Alex olmak üzere yıldızlarıyla Aslan’ı avlamanın peşinde. Morali son derece yüksek olan Fatih Terim ve öğrencileri, müthiş seriyi Vodafone Park’ta sürdürmeye kararlı.

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Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği dev derbi beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek. Nefes kesecek 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Galatasaray ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne

Lig müsabakaları

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 126 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 153, siyah-beyazlılar 132 gol attı.

Vodafone Park’taki maçlar

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park’ta konuk ettiği Galatasaray’a karşı hiç maç kaybetmedi. İki takımın Vodafone Park’ta 24 Eylül 2016’da oynadığı ilk derbi 2-2 beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekip daha sonraki 4 sezonda ev sahibi olduğu tüm derbilerden zaferle ayrıldı.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş’ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı.

Marcao dönüyor

Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesinde Arda Turan ve Sacha Boey dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sekiz maçlık cezasını tamamlayan Marcao Beşiktaş maçında Fatih Terim'in forma vermesi durumunda oynayabilecek.

Beşiktaş'ta parola 15 dakika!

Ligde çıkış arayan Beşiktaş’ın bu sezon en skorer aralığı; maçların ikinci yarılarının ilk 15 dakikası! Kara Kartal, bu periyotta rakip ağlara 6 gol bıraktı, kalesinde 3 gol gördü. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, bu akşamki dev kapışmada taraftarının da desteğiyle oyunun ilk bölümünde bulacağı gollerle rakibi karşısında erkenden öne geçmeye çalışacak.

Fatih Terim'in 68. derbisi

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 67 derbide 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 67 müsabaka oynadı. Sarı Kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 68 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.

Beşiktaş karşısında 34 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 34 maçta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 13'ünü kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 8'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 33 derbide ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 7. randevu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 7. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 6 maça çıktı. Galatasaray, tamamı Süper Lig'de oynanan bu maçların ikisini kazanırken, üçünde berabere kaldı ve birini kaybetti.