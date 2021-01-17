Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın yönetiminde 35 puanla lider durumda bulunan Siyah-Beyazlılar Galatasaray'ı da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Rakibiyle arasında iki puan fark bulunan Galatasaray ise deplasmanda galibiyet arıyor. Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerek hem şampiyonluk için yarıştığı rakibiyle puan farkını artırmak, hem de liderliği devam ettirmek amacında. Galatasaray'da hedef galip gelerek, 2 puan gerisinde olan rakibini geçerek maç fazlasıyla liderliğe oturmak. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, termometreler -1 dereceyi gösterecek. Mücadele sırasında kar yağışının olması bekleniyor.

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Beşiktaş - Galatasaray ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Oğulcan, Belhanda, Arda Turan, Diagne

Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Beşiktaş 2021'in ilk derbisinde sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 19.00'da başladı ve Cüneyt Çakır tarafından yönetiliyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor, dördüncü hakem Halis Özkahya.

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi plânı: Hücum, hücum, hücum!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi oyun planını belirledi. Oyuncularıyla kamp öncesi bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, Vodafone Park'ta beraberliği dahi kabul etmediğini ve kazanmak için son düdüğe kadar ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Zafer şifresini "Hücum" olarak belirleyen Terim, baskının üçüncü bölgede başlamasını ve topun sürekli kendilerinde kalmasını istiyor. Özellikle kanatlarda Arda ile Oğulcan, stoperler oyun kurarken Diagne'nin baskısına katılarak rakibi ön alanda sıkıştırmaya çalışacak.

Marcao'ya baskı gelirse...

Marcao'nun savunmadan oyun kurarken baskı yemesine karşın, geriden hücum organizasyonu başlatma planını da güncelleyen Fatih hoca, sorumluluğu Taylan ile Belhanda'ya verdi. İki oyuncu merkezde birbirlerine yakın durarak, topu yarı alandan çıkarmaya yardımcı olacak. Ayrıca savunma bekleri de hücum ağırlıklı oynayarak, devamlı bindirmelerle forvetteki isimlere destek sağlayacak. Skor üstünlüğü gelene kadar takım bu plana sadık kalacak. Takım öne geçer ve Beşiktaş baskıyı artırırsa, kontra hücumlarla fark arayışı başlayacak.

Kaleyi gören yoklayacak!

Beşiktaş yarı sahasında kısa paslar ve üçgenler kurarak savunma dengesini bozmaya çalışacak olan Sarı-Kırmızılılar, buna karşın orta ve şut organizasyonlarından da vazgeçmiş değil. Son taktik provada bu yönde denemeler yaptığı öğrenilen Galatasaraylı futbolcular, kenarlardan ortalarla Diagne'yi golle buluşturmaya çalışacak. Belhanda, Taylan, Emre Akbaba ve Emre Kılınç gibi isimlerden de fırsatını buldukları anda kaleyi yoklamaları isteniyor.

Sergen Yalçın: Kontrolü sağla derbiyi kazan

Beşiktaş'ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın, Süper Lig'de bu akşam Vodafone Park'ta oynayacakları maç öncesinde tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Başarılı çalıştırıcı lig lideri olarak çıkacakları karşılaşmayı yine zirvede tamamlamayı planlıyor. Bu doğrultuda ilk olarak savunmada 90 dakika boyunca hata istemediğini Vida ve Montero'ya aktaran Yalçın, ek olarak oyunun başından sonuna kadar Josef ve Atiba ikilisiyle merkezdeki hakimiyeti kaptırmamayı hedefliyor. Oyunun hücum hattında forma vereceği Larin, Ghezzal ve Aboubakar 3'lüsünün formda görüntüsüne güvenen Sergen hoca, bu oyuncuların yaratıcılığıyla zafere ulaşmak istiyor.

Derbi kaybı yok

Beşiktaş’ın başında daha önce 3 derbiye çıkan Sergen Ya lçın, bu karşılaşmaların hiçbirinde kaybetmedi. Fenerbahçe’yi geçen sezon ve bu sezon 1’er kez deviren Ya lçın, Galatasaray’la da 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadelede 0-0 berabere kalmıştı. Te rim’e teknik direktör olarak rakip olduğu 4 karşılaşmadan ise 1 mağlubiyet 3 beraberlik alan Ya lçın, bu akşamki 90 dakikayı zaferle tamamlayıp Fatih Terim karşısında hocalık kariyerinde bir ilki başarmayı hedefliyor.

Derbi uzmanı Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı 47 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-Kırmızılı ekip bu maçlarda 15 galibiyet elde etti. 19 karşılaşma berabere sonuçlanırken, 13 mücadeleden Aslan mağlup ayrıldı.

Cim Bom'da hedef 500

Tüm resmi maçlarda Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı 498 golü bulunuyor. Sarı- Kırmızılı ekip bugün 2 gol daha atması halinde, 500. kez Kartal'ın filelerini havalandırmış olacak

Sınırda 2 isim var!

Galatasaray'da Belhanda ve Luyindama, Beşiktaş karşısına ceza sınırında çıkacak. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde, ligde hafta içinde oynanacak olan Denizlispor maçında görev yapamayacaklar.

Welinton cezalı Hasic liste dışı

Beşiktaş’ın Brezilyalı stoperi Welinton, sarı kart cezası nedeniyle bu akşamki derbi maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcuyla birlikte yabancı kontenjanına takılan Ajdin Hasic de kadroda yok.

Vida ve Mensah ceza sınırında

Kartal’da Domagoj Vida ve Bernard Mensah, bugünkü derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki futbolcu, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hava kaç derece olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Vodafone Park'ta kar yağması beklenirken, hava sıcaklığının ise -1 derece olacağı ifade edildi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Bu sezon defansif olarak başarılı performans gösteren Galatasaray, Süper Lig'de en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 17 karşılaşmada kalesinde 14 gol gördü. Aslan, 17 maçın 8'sinde de kalesini gole kapattı. Ligde 34 kez rakip fileleri havalandıran Cimbom bu alanda üçüncü sırada bulunuyor.

Mbaye Diagne'den 9 gol

Galatasaray'da ligde atılan 34 golün 9'unu Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti. Diagne söz konusu golleri forma giydiği son 7 müsabakanın 6'sında kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Çaykur Rizespor maçında da hat-trick yaptı. Diagne'nin UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarsa 5 galibiyet alırken, 3 kez mağlup oldu. Aslan rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.