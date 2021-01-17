Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı 47 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-Kırmızılı ekip bu maçlarda 15 galibiyet elde etti. 19 karşılaşma berabere sonuçlanırken, 13 mücadeleden Aslan mağlup ayrıldı. Beşiktaş’ın başında daha önce 3 derbiye çıkan Sergen Ya lçın, bu karşılaşmaların hiçbirinde kaybetmedi. Fenerbahçe’yi geçen sezon ve bu sezon 1’er kez deviren Ya lçın, Galatasaray’la da 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadelede 0-0 berabere kalmıştı. Terim’e teknik direktör olarak rakip olduğu 4 karşılaşmadan ise 1 mağlubiyet 3 beraberlik alan Ya lçın, bu akşamki 90 dakikayı zaferle tamamlayıp Fatih Terim karşısında hocalık kariyerinde bir ilki başarmayı hedefliyor.

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Beşiktaş - Galatasaray ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Oğulcan, Belhanda, Arda Turan, Diagne

Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Beşiktaş 2021'in ilk derbisinde sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 19.00'da başladı ve Cüneyt Çakır tarafından yönetiliyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor, dördüncü hakem Halis Özkahya.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 1 milyar 380 milyon TL’lik derbi

Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 78 milyon Euro’luk değeriyle ligde ikinci sırada yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 75 milyon Euro ve ligde beşinci sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 380 milyon TL.

Sahanın en değerlisi Marcao olacak

Galatasaray ’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 12 milyon Euro değeri ile derbide sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Marcao’nun ardından Christian Luyindama’nın 7.5 milyon Euro ve Emre Kılınç’ın da 6.5 milyon Euro değeri bulunuyor. Beşiktaş ’ın ise en değerli isimleri 7 milyon Euro değerleri ile Rachid Ghezzal ile Vincent Aboubakar. İkiliyi 6.5 milyon Euro değeri ile Josef de Souza takip ediyor.

Kalecilere bakıldığında Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu’nun 1.3 milyon Euro, Galatasaraylı Okan Kocuk’un ise 900 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi plânı: Hücum, hücum, hücum!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi oyun planını belirledi. Oyuncularıyla kamp öncesi bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, Vodafone Park'ta beraberliği dahi kabul etmediğini ve kazanmak için son düdüğe kadar ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Zafer şifresini "Hücum" olarak belirleyen Terim, baskının üçüncü bölgede başlamasını ve topun sürekli kendilerinde kalmasını istiyor. Özellikle kanatlarda Arda ile Oğulcan, stoperler oyun kurarken Diagne'nin baskısına katılarak rakibi ön alanda sıkıştırmaya çalışacak.

Marcao'ya baskı gelirse...

Marcao'nun savunmadan oyun kurarken baskı yemesine karşın, geriden hücum organizasyonu başlatma planını da güncelleyen Fatih hoca, sorumluluğu Taylan ile Belhanda'ya verdi. İki oyuncu merkezde birbirlerine yakın durarak, topu yarı alandan çıkarmaya yardımcı olacak. Ayrıca savunma bekleri de hücum ağırlıklı oynayarak, devamlı bindirmelerle forvetteki isimlere destek sağlayacak. Skor üstünlüğü gelene kadar takım bu plana sadık kalacak. Takım öne geçer ve Beşiktaş baskıyı artırırsa, kontra hücumlarla fark arayışı başlayacak.

Kaleyi gören yoklayacak!

Beşiktaş yarı sahasında kısa paslar ve üçgenler kurarak savunma dengesini bozmaya çalışacak olan Sarı-Kırmızılılar, buna karşın orta ve şut organizasyonlarından da vazgeçmiş değil. Son taktik provada bu yönde denemeler yaptığı öğrenilen Galatasaraylı futbolcular, kenarlardan ortalarla Diagne'yi golle buluşturmaya çalışacak. Belhanda, Taylan, Emre Akbaba ve Emre Kılınç gibi isimlerden de fırsatını buldukları anda kaleyi yoklamaları isteniyor.

Sergen Yalçın: Kontrolü sağla derbiyi kazan

Beşiktaş'ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın, Süper Lig'de bu akşam Vodafone Park'ta oynayacakları maç öncesinde tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Başarılı çalıştırıcı lig lideri olarak çıkacakları karşılaşmayı yine zirvede tamamlamayı planlıyor. Bu doğrultuda ilk olarak savunmada 90 dakika boyunca hata istemediğini Vida ve Montero'ya aktaran Yalçın, ek olarak oyunun başından sonuna kadar Josef ve Atiba ikilisiyle merkezdeki hakimiyeti kaptırmamayı hedefliyor. Oyunun hücum hattında forma vereceği Larin, Ghezzal ve Aboubakar 3'lüsünün formda görüntüsüne güvenen Sergen hoca, bu oyuncuların yaratıcılığıyla zafere ulaşmak istiyor.