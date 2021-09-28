(BJK AJAX) Ajax Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar (Beşiktaş Ajax maçı şifresiz)
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 2. maçında Ajax'a konuk oluyor. Tam 12 eksiği bulunan Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, zorlu deplasmanda formda rakibi karşısında zoru başarmayı hedefliyor. Exxen'den naklen yayınlanan ''Ajax-Beşiktaş (Bjk-Ajax) maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar'' araması yapılıyor. Ajax-Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş , C Grubu ikici maçında Ajax'a konuk oluyor. Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren ve zorlu maça 12 eksikle çıkacak olan Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal'da görev yapacak tüm isimler, 90 dakika boyunca limitlerini zorlayacak. Ajax deplasmanına birçok eksikle çıkan Beşiktaş’ta tüm yük, Batshuayi’nin sırtında olacak. Belçikalı golcü, hücum hattında ağırlığını maç boyu hissettirip takımını taşımaya çalışacak.
AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax-Beşiktaş maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bugün TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir? (Bjk Dortmund şifresiz)
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ikinci maçında Ajax ile Johan Cruyff Arena'da kozlarını paylaşırken karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Ajax-Beşiktaş maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, dev maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.
Ajax-Beşiktaş ilk 11'ler:
Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez, Antony, Berghuis, Tadic, Haller
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Kenan, Salih, Can, Rıdvan, Batshuayi
Ajax-Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar
Arena Sport 1
Arena Sport Serbia
Arena Sport Croatia
beIN Connect France
beın Connect France 2
beIN Sports English
Blue Sport Liver
BT Sport 1
CBC Sport
DAZN 1
Cosmote Sport 2
Nova Sport 3
Sky Sport Premium 1
Sky Sport 253
Sky Sport 3 Austria
Sky Sport 1 Hungary
TSN Malta 7
TV2 Sport Premium
Ziggo Sport
Beşiktaş'ta sakatlık kâbusu
Süper Lig ’de oynadıkları Altay mücadelesinde birçok eksikle çıkması sebebiyle İzmir deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş , Hollanda ekibiyle yapacağı maç öncesinde de büyük sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları süren; Welinton, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N’Koudou, Alex Teixeira ve Cyle Larin ile Kovid-19 pozitif olan Javier Montero ve Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Güven Yalçın, kadroya dahil edilmedi.
Kartal’da hedef 14. zafer!
Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 46. mücadelesini yapacak. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, bu akşam 14. zafer peşinde olacak. Şampiyonlar Ligi’nde rakip filelere 44 gol bırakan Siyah-Beyazlılar, kalesinde ise 85 gol gördü.
Rakip Ajax’la 5. kapışma!
Siyah-Beyazlı ekip, bugünkü rakibi Ajax ile daha önce iki kez eşleşti. İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax’ın karşısına çıkan Siyah-Beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul’daki rövanşı da 2-1 kaybetti. Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan takım, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.