UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş , C Grubu ikici maçında Ajax'a konuk oluyor. Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren ve zorlu maça 12 eksikle çıkacak olan Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal'da görev yapacak tüm isimler, 90 dakika boyunca limitlerini zorlayacak. Ajax deplasmanına birçok eksikle çıkan Beşiktaş’ta tüm yük, Batshuayi’nin sırtında olacak. Belçikalı golcü, hücum hattında ağırlığını maç boyu hissettirip takımını taşımaya çalışacak.

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Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax-Beşiktaş maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bugün TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir? (Bjk Dortmund şifresiz)

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ikinci maçında Ajax ile Johan Cruyff Arena'da kozlarını paylaşırken karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Ajax-Beşiktaş maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, dev maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.

Ajax-Beşiktaş ilk 11'ler:

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez, Antony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Kenan, Salih, Can, Rıdvan, Batshuayi

Ajax-Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar

Arena Sport 1

Arena Sport Serbia

Arena Sport Croatia

beIN Connect France

beın Connect France 2

beIN Sports English

Blue Sport Liver

BT Sport 1

CBC Sport

DAZN 1

Cosmote Sport 2

Nova Sport 3

Sky Sport Premium 1

Sky Sport 253

Sky Sport 3 Austria

Sky Sport 1 Hungary

TSN Malta 7

TV2 Sport Premium

Ziggo Sport

Beşiktaş'ta sakatlık kâbusu

Süper Lig ’de oynadıkları Altay mücadelesinde birçok eksikle çıkması sebebiyle İzmir deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş , Hollanda ekibiyle yapacağı maç öncesinde de büyük sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları süren; Welinton, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N’Koudou, Alex Teixeira ve Cyle Larin ile Kovid-19 pozitif olan Javier Montero ve Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Güven Yalçın, kadroya dahil edilmedi.

Kartal’da hedef 14. zafer!

Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 46. mücadelesini yapacak. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, bu akşam 14. zafer peşinde olacak. Şampiyonlar Ligi’nde rakip filelere 44 gol bırakan Siyah-Beyazlılar, kalesinde ise 85 gol gördü.

Rakip Ajax’la 5. kapışma!

Siyah-Beyazlı ekip, bugünkü rakibi Ajax ile daha önce iki kez eşleşti. İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax’ın karşısına çıkan Siyah-Beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul’daki rövanşı da 2-1 kaybetti. Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan takım, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.