Süper Lig'de 11. haftaya girilirken, zirve yarışını kimin kazanacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. FANATİK'in Bizim Takım'ı da bu konuyu sizler için masaya yatırdı. Haber müdürümüz Zafer Büyükavcı'nın "Ligde hayli yol aldık. Derbiler oynandı. 4 Büyükler'de gördüğünüz eksi/artılar neler? Zirve yarışında hangi takımı daha şanslı görüyorsunuz?" sorusu üzerine Mehmet Demirkol, Cem Dizdar, Faik Çetiner ve Deniz Çoban'ın değerli analizleri sizlerle...

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TRABZONSPOR

Hamsik & Bakasetas zihin açıyor

Mehmet Demirkol:

Nwakeme ve Bakasetas’ın olmadığı bir deplasmanı iyi oynamasa da kazandılar. Bu başlı başına bir meydan okuma. Avcı’nın iyi bir temel planı var ancak 2. 3. planı da bulmalı. Bu konuda daha istekli olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte istatistiklerin ona söylediğinin dışına çıkmazdı. Bu kez durum farklı.Çünkü sahada Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Hugo gibi yardımcıları var. Zihin açıyorlar. Ve bu yüksek egoların birbirlerini yıpratmak bir yana destek oldukları da net. Beşiktaş ’ın Avrupa serüveninin bitişine kadar puan farkını 7 ve üzerinde tutarlarsa avantaj sağlarlar. Sezon başında adayım onlardı. Şimdi de fikrim değişmedi.

Avcı rahat bırakılırsa...

Cem Dizdar:

Hem ligin yenilgisiz tek ekibi hem de en çok gol atan iki takımından biri olmaları yerlerini açıklıyor. Yine de Bakasetas ya da Hamsik benzeri oyuncuların fark yaratan performansları, takım yapısını kırılgan hale getiriyor. Bu oyuncuların savunulması ya da takım dışı kalması saha içi organizasyonu kökten etkiliyor. Böyle olmamalı! Göztepe maçı, bu konuda ciddi dersler barındırıyor. Güvenceleri ise, Avcı’nın Başakşehir ile zirve mücadelesinde edindiği tecrübe. Bazı maçları nasıl oynamaları gerektiği konusunda Avcı rahat bırakıldığında sonuna kadar yarışın içinde kalacaklardır.

Kaliteli çok, alternatif yok

Faik Çetiner:

‘O sene bu sene’ diye yola çıktılar. Şu ana kadar da başarılılar. Avcı’nın elinde kaliteli oyuncular var ama bazıları alternatifsiz. Nwakaeme oynamadığı zaman, hücumda işler zorlaşıyor. Uzun süre 10 kişi oynayan Fenerbahçe ’yi yendikleri maçta Hamsik arandı. Göztepe maçını zorlanarak kazandılar. İçerde Galatasaray ve Alanya’yı yenemediler. En büyük dezavantajları ise şampiyonluk havasına erken girmeleri olur. Bu yıl zirvenin en büyük adaylarından biri. Ancak önlerinde daha çok zor maç var. Avrupa'da olmamaları ise büyük avantaj.

Kazanma alışkanlıkları önemli

Deniz Çoban:

Yarışın en şanslı takımı onlar. Çünkü yıpratıcı Avrupa arenasında bu sezon yoklar. Takıma tam uyum sağlamış bir hocaları var. Trabzon zor şehirdir; futbolla yatar kalkarlar. Avcı güçlü kalmayı başardı. Takımın patronu oldu, saygı görüyor. Hücum ve orta saha gücü iyi. Nwakaeme, Bakasetas veHamsik özel isimler. Türkiye’nin en iyi kalecilerinden birine sahipler. Coşkulu bir oyun belki yok ama kazanma alışkanlıkları var. Stoper tandemi çok iyi. Avcı; Ömür’e kıymet veriyor, karşılığını alıyor. İlk 10 haftanın en iyi 11’ini yapsanız, en az 5 Trabzonlu alırsınız. Tek sıkıntı, alternatif azlığı. Şampiyonluk favorim Trabzon.









BEŞİKTAŞ

Batshuayi, Aboubakar olur mu?

Mehmet Demirkol:

Sergen Yalçın; Avrupa’da da aynı oyunu oynatıyor. Bu yıpranmaya da dönüşebilir; ritmin sağladığı güçlenmeye de. Avantajları Necip ve Umut’la başladıkları derbide dahi Galatasaray’ı ilk 70’te çok getirmeyen oyun gücü. Dezavantajları da aslında avantajıyla aynı. Pjanic takıma dahil olduğu anda büyük bir alan açtı kendisine. Tüm oyunu yönlendiriyor. Olmadığında yerini doldurmak imkânsız gibi. Geçen yıl kim olmasa, çözüm buluyorlardı. Bu yıl yok. Hatay, Trabzon maçları kritik. Farkı en azından sabit tutmak şart. Avrupa fikstürü bittiğinde liderle farkın ne seviyede olacağı belirleyici. Geçen yıl Aboubakar ilk 10 hafta akan oyunda gol atamamıştı. Batshuayi de benzer dönüşüm gösterirse fark yaratır.

Ghezzal’ı devreye sokabilirse...

Cem Dizdar:

Şampiyon takımı ‘mühim isimler’le takviye eden Beşiktaş kuşkusuz yine en önemli şampiyon adayı. Savunma zaafları olsa da lige yeten güçlü ön alan oyunları ve Pjanic gibi özel bir yetenek işlerini kolaylaştırıyor. Onca sakatlık varken Güven ya da Necip gibi ‘gedikliler’le iş görmeyi de biliyorlar. Sergen Yalçın’ın atletik özelliklerinden yararlanmak için kanatta oynattığı Larin’in belirlediği ayrıntılar da önemli. Ancak Avrupa’da alınan sonuçların takımı gerdiği de malum. Bu tip mental sorunları aşıp Ghezzal’ı devreye alabilirlerse, 2. şampiyonluk neden mümkün olmasın?

Yabancılarıyla yarışta kalır

Faik Çetiner:

8+3 kuralı çıkmasa bu yılı, geçen sezondan daha kolay geçirirlerdi. Hocanın elinde iş bitirici yabancılar var. Ama sakatlıklar takımın dengesini nasıl bozdu, gördük. Çünkü takımda yerliler artınca, futbol geriliyor. Töre tanınmaz halde. Kenan ve Salih hayal kırıklığı. Derbide de sahnede yabancılar vardı. Kaleci Ersin’in formu, kendine güveni ve tecrübe kazanması; Beşiktaş için büyük avantaj. Beşiktaş’ın kaliteli ve becerili yabancılarıyla bu yarışın içinde olacağını söyleyebilirim.

Beşiktaş ligin en iyi kadrosu

Deniz Çoban:

Bence ligin en iyi kadrosu. Pjaniç, Batshuayi gibi dünya çapında oyuncuları var. Oyun ve oyuncu kalitesi iyi, oturmuş bir sisteme sahipler. Hücum gücü yüksek. İyi pas yapan, planlı oynayan bir takım. Yumuşak karnı ise baskı yediklerinde stoperlerinin pas kalitesine eşlik edememesi. Yoğun maç trafiğinde sakatlıklar oldu. İyileşenler, hazır olmadan sahaya sürüldü. Rotasyon yapamadılar, takım yıprandı. Bu halde bile Galatasaray’ı yendiler. Kısa süre içinde iki kulvarda birden sıra üstü takımlarla oynayacaklar. Burayı ne kadar az hasarla atlatabilirlerse şampiyonluğun o derece yakınında olurlar. Trabzon’un ardından en önemli favori Beşiktaş.





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FENERBAHÇE

Asıl sorun Gustavo’nun tandemi!

Mehmet Demirkol:

Kim’in olmadığı son 160 dakikada 2 maç kaybettiler. Sorunun 3’lü savunma olduğunu düşünmüyorum. 4’lü de 5’li de oynasanız Gustavo’nun tandemi netleşmediği sürece sorun yaşanacak. Sorun diyorum ama Alanya’yı kalesine getirmeyen bir yapının kurulduğunu, konunun üretim olduğunu da söyleyerek tabi. Oyun oturmadan bu derecede rotasyon da olgunlaşmayı engelliyor. Mesut’un 23 maç/1373 dakikada 3 gol 2 asistte kalması, İrfan’ın sakatlıklar nedeniyle form tutamayışı (15 maç-3 asist), Pelkas’ın hiç devreye girememesi büyük sorun. Eldeki skor garantili yegane oyuncunun bir santrfor olmayan Valencia oluşu da.

Sadece hoca hedef alınırsa olmaz

Cem Dizdar:

Yıldırım sonrası beklenti yüksekliği ile Koç başkanlığında yaşanan travmatik sezonlar, oyun duygusunu sahada olan bitenden daha çok etkiliyor sanki. Oysa sonuçlardan bağımsız söylüyorum, ‘olumlu’nun eşiğine doğru yaklaşıyorlar. Farklı oyuncularla benzer oyunları oynayabilmek, antrenman kalitesi açısından önemli. Ancak,"Mesutlu mu Mesutsuz mu? Üçlü savunma mı dörtlü mü?" türünden yıpratıcı tartışmalar; Pereira’nın ‘vücut kimyası’nı bozuyor. Sonuçta en büyük rakiplerinden öndeler. Bu olumsuz atmosferi dağıtabilirlerse, geçmiş sezon travmalarının tedavi yılı olması muhtemel. Ancak hedefe teknik direktörü koyan bu tartışma biçimiyle asla değil.

Tren peronda, ister bin ister kaçır

Faik Çetiner:

Pereira’nın gelişinde yazımın başlığı şuydu: ‘Şaka gibi!’ Başkan; hoca mı bulamadı, takımı tanıyor diye mi O’nu getirdi, bilemiyorum. Fenerbahçe için çok yorum gereksiz.Düşünün; 4 sezon geçmiş, santrfor yok! Kulübü mahkemeye vermiş hoca, yeniden görevde. Böyle birine sonsuz güvenilir mi? Bu kara tabloya rağmen; ligin en iyi kadrosu Fenerbahçe’de. Bu takım doğru yönetilirse şampiyon olur. Yedeklere bak! Mesut, İrfan, Sosa... Ver bunları Terim’e, ligin tozunu atsın! Pereira her hafta kadroyu papatya falı açıp kurmasın yeter. Tren, peronda bekliyor. Binmekte var, kaçırmakta...

Her şeyleri var, santrfor yok!

Deniz Çoban:

Bireysel performans eksikliği var. Yapısal değil, dönemsel bir kalite problemi bu. Mesut, İrfan, Altay, Gustavo, Pelkas, Valencia gibi kaliteli isimler var. Kontrolü rakibe bırakmıyorlar. Tempoları da iyi, mücadele gücü de. Genelde az pozisyon veriyorlar. Ceza sahasında çok fazla topla buluşuyorlar ama gole ulaşamıyorlar. Sorunları; yaratıcılık, kaliteli üretim. Ligde 3 gol attıkları maç yok. Çünkü klasik santrforları yok. Mesut ve İrfan’dan faydalanamıyorlar. Mesut’un oturması da oynaması da sorun. Öncelikli problemleri sanki bu. Yarışta 3. adayım Fenerbahçe.





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GALATASARAY

Avrupa’da başka, ligde başka...

Mehmet Demirkol:

Avrupa’da seyrederken, bu takım ligde gol yemez diyorsun. Ancak oyunu rakip alana yıkma çabasına girince sorun çıkıyor. Bunun temel nedeni orta saha. Berkan ve Taylan çok iyi oyuncular. Ancak bu ikili tandem, bir orta saha lideri arıyor. Gelişip daha iyi bir yapıya dönüşebilirler. Ama sıkışık fikstürde bunun çalışmasını yapmak kolay değil. Marcao’nun katılımıyla oyun kurulumunda daha iyi olurlar. Ama bu ne kadar yeterli olur? Derbinin son 15 dakikası dışında son 3 lig maçındaki takımla, Avrupa’dakinin aynı takım olduğuna inanmak zor. Muslera’nın yeniden bir duvara dönüşmesi, Morutan’ın hücum liderliğini alması, Galatasaray’ı başka bir seviyeye çıkarabilir. Ama Beşiktaş ve Trabzon seviyesi bu yıl için ne kadar mümkün, göreceğiz.

UEFA’daki oyun yol göstermeli

Cem Dizdar:

Gençleştirilmiş kadro henüz dengesini bulamadı. Bu nedenle geçmişte ilk 20 dakika rakibi ablukaya alan Galatasaray şimdilik mümkün görünmüyor. UEFA maçlarındaki dengeli oyunun sonuçlarını almış Terim ve takımı, ligde de ağırlığını hissettirecektir. Marcao’nun Kerem’e yaşattıkları sonrası aldığı cezanın savunmadaki olumsuz etkisini gördük. Bu handikap Taylan’a çok yük bindirdi ve üzerinde spekülasyonlara yol açtı. Sorun, forvet hattının tıkanıklığı nasıl aşacağı. Halil, Muhammed, Diagne’nin yapabilecekleri doğrudan orta sahanın efektif oyununa bağlı. Sonuçta Galatasaray’ı konuşuyoruz, 2. yarı bambaşka bir performansla karşılaşırsak şaşırmayalım...

Bu takımın bir lideri yok...

Faik Çetiner:

Son senelerde kadroyla o kadar çok oynadılar ki... Falcao transferi takım içi balansı bozdu. Çok oyuncu kiralandı. Bu sezon da Marcao olayı en büyük kayıpları oldu. Terim mecburen defans kurgusuyla fazla oynadı. Romanya’dan büyük ümitlerle gelenler henüz çıkış yakalayamadı. Geçmişte tek başına maç kazandıran Muslera istenilen düzeyde değil. Alternatifinin olmayışı dezavantaj. Takımın lideri de yok, santrforu da. Her şey Terim’e bağlı. Süper teknik adam ama sihirbaz değil. Avrupa’ya devam edeceği düşünülürse, yorgunluk artacak. Galatasaray, bu sezon şampiyonluğa çok yakın değil.

En büyük eksikleri 6 numara

Deniz Çoban:

Genç ve dinamik bir kadro kurdular. Ama oyuna ağırlığını koyacak bir oyuncu, henüz sivrilemedi. Gençlik iyi ama tecrübenin önemi de büyük. Tecrübesiz bir takım görünümünde şu an için Galatasaray. Muslera standardının çok altında. Taylan da geçen yılın uzağında. Berkan’la iyi bir ikili olamadılar. En büyük eksikleri 6 numara. Bir oyun kurucuları yok. Oyunu stoperler ve Muslera üzerinden kurmak zorunda kalıyorlar. Mücadele ve tempo iyi görünüyor ama 3. bölge organizasyonları zayıf. Bu bölgede doğaçlama oynuyorlar. Sonuç, bireysel performansa kalıyor. Yarışta, rakiplerin gerisindeler.





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