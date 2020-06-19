SORU 1:

ZAFER BÜYÜKAVCI:

3 ay sonra futbola geri döndük. Oynanan maçlara bakarsanız, lige en hazır dönen takım hangisi?

MEHMET DEMİRKOL:

‘Geri gitmemiş, üzerine katmış’ ‘

En hazır takım’ demeyeceğim, daha da ötesine geçen, neredeyse formunu yükselterek gelen Trabzonspor... Bu kadar eksikle bu kadar kolay rakip kaleye gidip iş yapabilmek büyük başarı. ‘Sosa’s ız, Nwakaeme sakatlanmışken çok kolay hücum ettiler. Sivasspor ve Başakşehir de tempolarını kaybetmemiş. Rıza hocanın ligin başlamasıyla ilgili olumsuz yaklaşımını gördükçe, Sivas’ın düşük formla dönebileceğini düşünmüştüm. Öyle olmadı.

CEM DİZDAR:

‘Sosa’nın yokluğu bile hissedilmedi’

Trabzonspor ile Başakşehir bıraktıkları gibi devam ediyorlar. Hatta Trabzon, kazandığı iki maçı, Sosa’nın yokluğunu hissettirmeksizin oynadı. Kanımca bu, onları avantajlı kılıyor ama kupada Nwakaeme’nin sakatlanmış olması keyiflerini kaçırmıştır. Başakşehir güçlü ve tecrübeli orta sahasıyla aynen devam ediyor. Sivas, biraz gerilemiş görünse de takibi uzaktan sürdürecek gibi... Galatasaray, oynadığı oyunla ‘en çok kayba uğrayan’ takım görüntüsündeydi. Bir diğer gerilemiş takım ise Beşiktaş’tı. İlk haftanın ortalama üstü maçı bence Gençlerbirliği-Konya karşılaşmasıydı.

ALİ ECE:

‘10 kişiydi ama bir fazlaydı!’

Trabzonspor ve Başakşehir. .. Trabzonspor, 10 kişi kalmasına rağmen bazı dakikalarda bir kişi fazla oynayan takımdı. Fenerbahçe- Tr abzonspor maçında ise son lig maçını oynayan iki takımdan daha diri olanı Trabzon’du. Başakşehir de hem fiziksel hem de taktiksel kolektif disipliniyle sanki hiç ara vermemişçesine başladı.

DENİZ ÇOBAN:

‘En iyi dönüşü Trabzon yaptı’

Futbola, hem kafa hem de fizik olarak en iyi dönen takım Tr abzonspor’d u. Hafta sonu Göztepe karşısında neredeyse maçın üçte ikisini kişi oynamalarına rağmen; kupada futbolu sahaya yansıttılar. Mücadele ettiler ve final biletini aldılar.

SORU 2:

ZAFER BÜYÜKAVCI:

Kalan haftaları da gözönüne alırsak; şampiyonluk yolundaki en şanslı ekip hangisi ve neden?

MEHMET DEMİRKOL:

‘Başakşehir’i takip etmek büyük avantaj’

Trabzonspor gole çok kolay gidiyor. Şehirdeki baskıdan da etkilenmedikleri çok açık. Sörloth’un çok güvenli ve güçlü oyununa herkes katkı veriyor. Camia farkıyla onları biraz önde görüyorum. Ta bii Başakşehir’in istikrarını da övmek gerekiyor. Ancak Trabzonspor’un diğer avantajı da fikstürde Başakşehir’i takip etmeleri. Rakipler zor dönemece sağlam hazırlanıp Başakşehir’e karşı daha dirençli, Trabzonspor’a ise hırpalanarak gelebilirler. Bundan, özellikle de iki takımın da Galatasaray’la oynayacak olmalarından, Sivasspor bir avantaj çıkarabilir mi? Onları gole gitme becerisi açısından biraz daha geride görüyorum.

CEM DİZDAR:

‘Kadro, oyundan öte duygu yakaladılar’

Trabzonspor ile Başakşehir’i diğerlerine göre daha şanslı görüyorum. Başakşehir, Abdullah Avcı’nın temellendirip, sağlamladığı oyunu Okan Buruk’la bir üst seviyeye taşımaya uğraşıyor. Ezberleri de iyi, kolektifleri de... Başakşehir gibi şampiyonlukta şanslı gördüğüm Trabzonspor ise kadro ve oyunundan öte, son iki maçla önemli bir ‘d uygu’ yakaladı. Ligdeki diğer takımlara göre daha tertipli olan ve pozisyon/gol yüzdesi yüksek oyunlarını sona doğru daha da ivmelendirecekleri kanaatindeyim. Galatasaray’ı da bu yarışın içinde görüyordum, ancak stoperlerin ardından Rize deplasmanındaki sakatlıklar, gerek oyun kurgusu gerek moral değerler açısından onları geriletecektir.

ALİ ECE:

‘Muslera yoksa, Trabzon favori’

Trabzonspor en şanslı ekip konumunda. Muslera, Galatasaray için bir kaleciden çok daha fazlası. Maçlar seyircili, Galatasaray Muslera’lı olsa şanslar Yüzde 40 Trabzonspor, Yüzde 40 Galatasaray, Yü zde 20 Başakşehir derdim... Ancak Galatasaray kısa sürede toparlanamazsa ve Başakşehir ile Trabzonspor baş başa kalırsa, Yüzde 75 Tr abzonspor şanslı olur.

DENİZ ÇOBAN:

‘Seyircisizlik kime yarayacak’

Başakşehir’in, seyircisiz ligde daha avantajlı olduğunu herkes tahmin ediyor. Pandemi arasından sonra da iyi dönüş yaptılar. Ta kım kurgusu ve dayanışması çok iyi. Sakin ve planlı bir takım. Ben Başakşehir’i hedefe daha yakın buluyorum. Trabzonspor elbette bu yarışın diğer favorisi... Önümüzdeki 3 haftada Konya-Kayseri-Kasımpaşa maçlarını eksiksiz geçebilirse, Sivasspor’un da ‘sürpriz potansiyeli’ olduğunu düşünüyorum.

SORU 3:

ZAFER BÜYÜKAVCI:

Bireysel anlamda lige en hazır dönen futbolcu ya da futbolcular size göre hangileri?

MEHMET DEMİRKOL:

‘Hiç tartışmasız lider Sörloth’

Sörloth hiç tartışmasız bu alanın lideri... Muslera da iyi durumdaydı ama büyük bir talihsizlik yaşadı. Bunun dışında kendi vasatının üzerinde pek kimse yok. Ama çok gerilemiş, fizik ve mental açıdan çok sorun yaşayan oyuncular var.

CEM DİZDAR:

‘Bana göre Parmak muhteşem döndü’

En hazır gördüğüm oyuncu Abdulkadir Parmak oldu. Son iki maçta takımının en çalışkan ismiydi. Öne, arkaya; sağa sola... Savunma ve hücuma katkıda da her ihtiyacı karşılamaya uğraştı Abdulkadir... Takımın iki beki 36 yaşındaki Pererira ile Novak da bıraktıkları yerden devam ediyor. Başakşehir’in orta saha ve kanat oyuncuları Mahmut, İrfan, Visca, Crivelli, Aleksic de hazır duruyor. Kasımpaşa’dan Thiam iyi. Sakatlanma riskinin getirdiği kaygılar, takım savunmalarında zaman zaman zaaf yaratsa da başta Uğurcan Çakır olmak üzere kaleciler ortalamanın üzerindeydi.

ALİ ECE: ‘

Sörloth, Ekuban, Atiba ve Visca...’

Ekuban, Sörloth, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Diomande, Yatabare, Emre Kılınç, Atiba, Donk, İrfan Can, Mahmut, Visca, Clichy...

DENİZ ÇOBAN:

‘Fenerli Gustavo iyi dönenlerden’

Ekuban, Sörloth, Gustavo, Visca...







