ZAFER BÜYÜKAVCI:

Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, Finansal Fair-Play’de asla geri adım atmayacaklarını, transfer yasağı ve puan silmeye kadar cezalar uygulayacaklarını söylemişti. TFF, Özdemir’in bu sözlerinden 5 ay sonra aldığı kararla; ‘Takım Harcama Limitleri’nin daha önce belirlenen 2019/2020 sezonu kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarttı.

A-) Sezon ortasında böyle bir uygulamanın yapılması doğru mudur?

B-) TFF’nin bu kararı almasında kulüplerin baskısı var mıdır?

C-) TFF, kulüplere vermesi gereken cezaların ağırlığından çekinmiş olabilir mi?

D-) Trabzonspor tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini söyleyerek isyan ediyor.

E-) FFP hakkındaki fikriniz nedir?

MEHMET DEMİRKOL:

'PATLAMAYA YAKLAŞMIŞ BALONA, GEÇİCİ BİR YAMA YAPILMIŞTIR'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bundan tam 5 ay önce Finansal Fair Play harcama limiti konulduğunu açıkladığında, bundan geri dönüş olmadığını ve hatta şartların daha da katılaşabileceğini söylemişti.

'Uymalarını beklemiyorduk...'

Eylül ayında kulüplerin harcama limitleri açıklandığında ise hemen hemen hiçbir kulübün bu limitlere uyamayacağını tahmin etmek zor değildi. Bu durumu, sadece yayıncı kuruluşun yaptığı indirimle açıklamak kolay değil. Eğer öyle olsaydı, yeni anlaşmanın hemen ardından bir revizyon gerekirdi. Bu, hiç tartışmasız 'yumurta kapıya dayanınca' yapmaya alıştığımız cinsten bir hamle.. Ve Ocak ayı transfer penceresini hedefliyor. Muhtemelen, borç yapılanmasına imza atan bankaların da talebi bu doğrultudaydı. Çünkü 'batık kulüplerle yüzleşmektense batığı ertelemek', kapitali koyanın işine geliyor.

'Batan sektörler bir örnekti'

Peki uluslararası rekabette kulüpler seviyesinde dökülen bir sektör bunu hak eder mi? İşte asıl sorun bu... Eğer Şampiyonlar Ligi ve Europa League'de mücadele eden takımlarımız, gruplarından çıkmış ve çatır çatır mücadele ediyor olsaydılar, bu tip bir 'yardım' hak edilmiş olacaktı. Ancak durum bunun tam tersi... Sonuç olarak: Bir borç yapılandırmasının her zaman daha büyük bir batığa yol açma ihtimali vardır. Bu durum, daha önce başka sektörlerde ve futbolda başka ülkelerde yaşandı.. Ve korkarım biz de buraya doğru gidiyoruz.

'Ortak olmadan bataktan çıkılmaz'

Bu tip bir kurtarma harekâtına girmek, ancak yapısal değişiklikler, hatta güçlü ve temel reformlarla destekleniyorsa işe yarar. Yoksa patlamaya yaklaşmış bir balona geçici bir yama yapmış olursunuz. İyi denetlenen, sağlam finansal ve sportif temellere dayanan bir sektörde bu tip tartışmalar zaten olmaz. Kulüpler ortak olduklarını, rekabeti diğer eğlence sektörleri ve diğer liglerle yapmaları gerektiğini anlamadan ve birlikte çalışmaya başlamadan bu bataktan çıkmak imkânsız.

CEM DİZDAR:

'KULÜP YÖNETİMLERİNİ DENETİM ALTINA ALMAZSAK SORUNLARI ÇÖZEMEYİZ...'

a-) Baştan beri o keskin açıklamaların hayata geçirilmeyeceğini düşünüyordum. Böylesi bir tavır değişikliği beklememe rağmen boyutunu öngöremedim! Beklediğim, denetleme başlangıcının ötelenmesi, ardından unutulmasıydı! Yayıncı kuruluşun ödemede indirime gittiği tarih gerilerde kaldı. Döviz kuru dalgalanmaları da bildik bir durum. Federasyonun bu iki parametre 'yeni ortaya çıkmış' gibi yapması gerçekten tuhaf! Oyunun zaten kaybolmaya yüz tutmuş 'eşitlik ilkesi'ni temelden sarsacak olan bu karar, sıkıntıdaki futbol iklimimizi iyiden iyiye ajite edecek. Ülkemizde futbol, (Milli Takımı ihmal ederek söylersek) bir türlü ayağa kalkamayıp kısır tartışmalara boğulmuş durumda. Zaten karamsar olan futbol kamuoyuna 'gelecek güzel günler' için disiplin, bilimsel metod, çalışma ve zaman konularında ilham verilmesi gerekirken, her şeyin eskisi gibi devam edeceğini yüzümüze bağıran bu karar hepimizi yılgınlığa sürüklüyor.

'Sorun yaratanlar, çözemez'

b-) Hepsinin değilse de bazılarının etkisi olduğunu düşünüyorum. Kulüp yönetimlerini katı kurallarla denetim altına almadan sorunların üstesinden gelemeyiz. Ancak sorun tam da burada. Sorunları yaratanlardan çözüm beklemek iyimserlik ötesi bir tutumdur!

c-) Bir nedeni de 'vermesi gereken kararların ağırlığı' kuşkusuz. Kamuoyu baskısı önemli bir geri adım gerekçesi. Lakin bu epey bir takım için uygulandı. Antep, Samsun, Eskişehir, Bursa gibi yoğun nüfuslu kentlerin takımları çeşitli nedenlerle cezalandırıldı ve görüldü ki, 'Dünya'nın sonu gelmedi!'

'Sivas da muhalefet yapmalı'

d-) Trabzonspor haklı. Ceza ve sakatlıklar nedeniyle gencecik oyuncularla sahaya çıkmak zorunda kalan Trabzonspor'un yanı sıra takımlarındaki önemli oyuncularını ellerinde tutmak isteyen Sivas gibi takımlardan da daha keskin muhalefet bekliyorum. Oyunun eşitlik ilkesi bu tür uygulamalarla delik deşik edilir, önceden belirlenen kriterlere uymayanlar dolaylı olarak ödüllendirilirse, toplumun futbolla zaten gevşek olan bağı korkarım daha da gevşer.

'Milli Takım'ı anlayın, yeter'

e-) Zaten dernek/anonim şirket gibi ikircikli durumlar nedeniyle hesapların kolay makyajlandığı sorunlu yapılara sahibiz. Transfer kriterlerini keskinleştirmeden bu yapıyı ıslah edemeyiz. Yaptığı yapanın yanına kâr kalan bir modelin içinde kavrulup duruyoruz. Bu bir alt yapı sorunu olmaktan çıkmış, tek kelimeyle bir 'üst yapı sorunu' haline dönüşmüştür. 24.5 yaş ortalamasına çekilen Milli Takım'ın neler yaptığını, ülke insanının 'gerçek futbol' ile karşılaştığında ne denli zevk aldığını, kendini ne denli iyi hissettiğini gördük.

Formül açık, mevcut uygulamalar değil, bunların 'anti'leri... Öncelikle futbolcu ve teknik adam eğitimleri için kaynak. Beş sene belirlenen rasyonel sınırlar içinde oynamayı zorunlu tutmak. Topluluğun yaşadığı her neresi ise orada futbol ve stadyum ile bağını güçlendirecek uygulamaları hayata geçirmek. Bunların hiçbiri de 'atomu parçalamak' kadar müşkül başlıklar değil. Milli Takım'da olan biteni anlayalım, yeter...





HARCAMA LİMİTİ AŞILMASI HALİNDE CEZAİ YAPTIRIMLAR NEDİR?

* 'Yüzde 5'e kadar aşılması durumunda 'İhtar Cezası' verilir.

* 'Yüzde 6-Yüzde 10' arası aşılması durumunda 'Kadro Sınırlaması Cezası' verilir.

* 'Yüzde 11-Yüzde 15' arası aşılması durumunda 'Transfer Yasağı Cezası' verilir.

* 'Yüzde 16-Yüzde 20' arası aşılması durumunda '1 Puan Silme Cezası' verilir, buna ek olarak 'Transfer Yasağı', 'Kadro Sınırlaması' ve 'Para Cezası' yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

* 'Yüzde 21-Yüzde 25' aşılması durumunda '2 Puan Silme Cezası' verilir, buna ek olarak 'Transfer Yasağı', 'Kadro Sınırlaması' ve 'Para Cezası' yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

* 'Yüzde 26 ve Üstü' aşılması durumunda '3 Puan Silme Cezası' verilir, buna ek olarak 'Transfer Yasağı', 'Kadro Sınırlaması' ve 'Para Cezası' yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.



