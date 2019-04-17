SORU 1:

ZAFER BÜYÜKAVCI: Bir derbi oynandı, bitti. Fakat tartışmaları sürüyor. Öncelikle saha içini nasıl yorumlarsınız?

MEHMET DEMİRKOL: ‘Galatasaray açısından bu derbi, kesin başarısızlık’ Galatasaray açısından kesin bir başarısızlık... Ali Palabıyık ve özellikle Bülent Yıldırım açısından hezimet... Terim ve Ersun Yanal’ın kalitelerine yakışmayan bir kısırlık.. Ve maalesef Fenerbahçe açısından beklenildik ve normal vasat altı bir futbol... Bu derbi bu kalitede oynanmaya devam ederse, “Türkiye’nin Büyük Derbisi” olma unvanını kaybedecek. Hafta sonunun galibi, Beşiktaş-Başakşehir maçıydı. Kalite, heyecan, tempo, teknik direktör dokunuşları ve kahramanları açısından, Kadıköy’deki derbiye fark attı.

CEM DİZDAR: ‘Serdar kültüre uymuyordu! Mızıkçı Belhanda uyuyor mu?’ Her açıdan vasat oyun, vasat altı teknik müdahaleler izledik. Hakemler de bu vasatlıktan uzak kalamadı. Ev sahibi Fenerbahçe iki kanatta Moses ve Valbuena, ortada ise Tolgay ile bir zar atmıştı, tutmadı. “Beraberlik iyi sonuç, tuttu” diyen varsa da ben katılmam. Galatasaray’a gelince... Orada işler daha karışık. Rakip eksik, maç eline gelmiş, Belhanda yok. Çünkü, “Atılacağım, al beni” diye mızıkçılık yapmış. Hocası da 2. yarıya Emre ile başlamış. Serdar Aziz ile kadro dışı bırakılan Eren “Çalışma kültürüne uymamış”, ama belli ki Belhanda uyuyor! Oysa ki maçın ikinci yarısı tam da Belhanda tipi oyunculara uygun hale gelmişti. Bu haliyle beraberlik iki takım için de iyi sonuç oldu.

ALİ ECE: ‘Hakemin CV’si yetersizdi! Hasan’da VAR’a sığınılmaz’ Ali Palabıyık, derbinin tarihsel kalitesini kaldırabilecek bir kapasiteye, hakemlik CV’sine sahip değildi. Yani aslında maça atanması, en baştan büyük hataydı. İlk yarım saatte hakemin maçı yönetmek yerine ‘idare’ etmeye çalışması nedeniyle, uzun süre derbi tarihsel kalitesinde futbol oynanmadı. Hasan Ali Kaldırım pozisyonunda da bunu net gördük. Orada ‘son adam, bariz gol pozisyonu’ndan faul veriyorsan, direkt kırmızı kartı çıkartırsın. VAR’a sığınmazsın!

DENİZ ÇOBAN: ‘Topal atılmalı, gol öncesi faul kararı çıkmalıydı...’ Cuma Palabıyık atamasını değerlendirmiş ve ‘ciddi risk’ demiştim. Muhtemel başarısızlıkta da sorumluluğun hakemden çok MHK’da olacağını belirtmiştim. Palabıyık’ın mevcut form durumu bence bu maça atanmasına engeldi. Maç içerisinde hakemin, maçın gidişatına direkt etki eden kararları oldu. Sarı kartlara hiç girmeden, Hasan Ali’nin kırmızı kartının doğru olduğunu belirterek; asıl önemli olan iki kararının üzerinde durmak istiyorum. İlki, Mehmet Topal’ın Linnes’e faulü. Karar tartışmasız sarı kart olmalıydı. Dolayısıyla Topal atılmalı ve Fenerbahçe maça 9 kişiyle devam etmeliydi. İkincisi, Fenerbahçe’nin beraberlik golü öncesi, Dirar’ın Feghouli’ye yaptığı faulün pas geçilmesi. Pozisyonun tartışmasız faul olduğu fikrindeyim. Dirar ayağıyla çelme takarken, üstten de rakibini eliyle itiyor. VAR sisteminin olduğu bir maçta bu faul atlanmamalıydı.

SORU 2:

ZAFER BÜYÜKAVCI: Derbi sonrası yine kavga çıktı. Gerilim mahkemeye taşınıyor. Ne düşünüyorsunuz?

MEHMET DEMİRKOL: ‘Mikro milliyetçilik ile kitleler uyutuluyor...’ Fenerbahçe 20 yıllık üstünlükle övünüyor; Galatasaray, Kadıköy’de kazanılan şampiyonlukla... Fenerbahçe de o yıl yaşanan olağanüstü duruma gönderme yaparken FETÖ komplosunu gündeme getiriyor. Ve iş orada kopuyor. Bütün bunların sebebi; futbolla ilgili hemen kimsenin üzerine düşeni tam olarak yapamayışının üzerini kapatmak... Derbiden futbolla ilgili söyleyecek ufacık bir şey bile bulmak mümkün değil. Böyle olunca gündeme ucuz ‘mikro milliyetçilik, popülizm’ getiriliyor. Kitleler uyutuluyor.

CEM DİZDAR: ‘Mevcut olumsuzlukların üstü böyle örtülüyor’ Sezon başı iki takımın yöneticileri de bu dilden uzak kalacaklarını deklare etmişti, ancak mevcut kültür, kimseyi dışarı salmıyor! Sahada dişe dokunur takım oyunu ya da bireysel performanslar yokken hakem kararları üzerinden o bildik ‘cambaza bak’ taktiği çift taraflı olarak devreye sokuldu. Öyle ya, mevcut olumsuzlukların üzeri başka nasıl örtülürdü ki? Hakemlerin tartışmalı kararları sayesinde idari ya da teknik kadroların olumsuz kararları o bildik şal ile bir kez daha örtülmeye çalışılıyor

ALİ ECE: ‘Konuşursam yer yerinden oynar, dedi. Konuşmaz!’ Abdürrahim Albayrak bir zamanlar Aziz Yıldırım’ın söylediğini tekrarladı: “Konuşursam yer yerinden oynar” dedi. Ne konuşacağını merak ediyorum ama konuşma ihtimalini çok düşük buluyorum. Ayrıca “Bir takımı şampiyon yapmak istiyorlarsa” dedi. O takım herhalde Başakşehir... Peki neden takımın adını zikretmeden bu cümleyi kurdu? FETÖ yapılanması yıllarca Türk Futbolu’na çok büyük zararlar verdi. Amaçları ‘böl, yönet’; sonucu verecek provokasyonlardı. Maalesef artçı şokları devam ediyor.

DENİZ ÇOBAN: ‘Bence Bülent Yıldırım pozisyonu izle demedi’ Derbi sonrası tartışmalar sağlıklı bir düzlemde yürümüyor. Ben yine kendi alanımda olan tartışmaya müdahil olayım. “Ne konuştular Yıldırım ile Palabıyık?” Cevabı en çok merak edilen soru bu. Basında okuduğumuza göre; Yıldırım, Palabıyık’a, pozisyonda faul olabileceğini ve pozisyonu kenarda tekrar izlemesinin iyi olacağını söylemiş. Palabıyık pozisyonu tekrar izlemeye gerek duymamış. Böylesi bir diyalog bana ‘hayatın olağan akışına’ uygun gelmiyor. Bir hakemin gereksiz yere diretmesi, hele ki derbide pek mümkün görünmüyor. VAR sistemi kullanılmaya başlandığından beri sadece Felix Brych’i bilirim, izlememe konusunda direnen... Dünya Kupası’nda Sırbistanİsviçre maçında VAR tavsiyesine rağmen kenara gelmedi. “Ben doğrusunu sahada gördüm” dedi. Konuşmaları dinleyen FIFA, final yönetmesi muhtemel Alman hakemi henüz tek maç yönetmişken ülkesine gönderdi. Palabıyık izlememekte direnince başına gelecek olanları bilmiyor mu? “Peki... Sence ne konuşmuş olabilirler” diye sorarsanız... Yıldırım bu pozisyonu yüzde yüz açık, bariz bir hata olarak görmedi ve hakeme pozisyonu tekrar izlemesini tavsiye etmedi. Benim aklıma en çok yatan senaryo bu!

SORU 3:

ZAFER BÜYÜKAVCI: Galatasaray, VAR konuşmalarının açıklanmasını istiyor. Sizce açıklanmalı mı?

MEHMET DEMİRKOL: ‘Bana göre Yıldırım pozisyon temiz dedi’ Açıklanmalı... Özellikle de VAR’la Palabıyık arasında geçtiği söylenen diyalog, medyada yayınlandıktan sonra... Buna göre Bülent Yıldırım, Ali Palabıyık’ı uyarıyor ve Palabıyık VAR ekranına bakmamakta direniyor. Ben de diyorum ki; hayır tam tersi oldu. Palabıyık pozisyonu görmedi, Yıldırım’a sordu. O da ‘pozisyon temiz’ dedi. Hangisi doğru? Bunu ancak VAR konuşmasının yayınlanması ya da MHK’nin bu konuda aydınlatıcı bir açıklamasıyla çözebiliriz.

CEM DİZDAR: ‘Sadece derbi üzerinde konuşmalar yayınlanmaz’ İşleri yoluna koyacağı var sayılan VAR’ın oyunun başına açtığı yeni sorunlar malum! VAR devreye girince sorunlu hakem kararlarının minimuma ineceği gibi bir iyimserlik söz konusuydu başta. Öyle olamayacağı, hele ki bizim ülkede, tahmin edilebilirdi. Bu saatten sonra bir maç üzerinden konuşmaların açıklanması kanaatimce sorunları çözmek yerine daha diri husumetlere yol açar. Bu tür durumlar ya en başta karara bağlanır ya da mevcut uygulama sezon sonuna kadar devam eder. Revize edilecekse de ancak bileşenlerin mutabakatıyla mümkün olmalıdır.

ALİ ECE: ‘Bence bütün maçlardaki konuşmalar yayınlansın’ Bence her maçın VAR konuşmaları kamuoyu ile paylaşılmalı.

DENİZ ÇOBAN: ‘Sezon ortasında böyle bir karar alınmamalı...’ VAR konuşmaları yayınlansa tüm tartışmalar bitecek mi? Bitecekse yayınlansın. Protokolde şöyle der: “Dürüstlük ve şeffaflık ve bir eğitim ve gelişim kaynağı sağlamak için, Video Operasyon Odası (VOR) ve görüşme süreci kayda alınacaktır. Bu kayıtlar, hakemler ve VAR’ların eğitimleri veya belirli bir müsabaka/görüşme/incelemenin şeffaflığı/dürüstlüğü ile ilgili bir soru bulunması durumu dışında kullanılmayacaktır...” Benim anladığım, ‘eğitim amaçlı ya da anlaşmazlıklara çözüm bulmak için’ kayıtlar kamuoyu ile paylaşılabilir. Bunu İspanya yaptı. Hollanda belirli aralıklarla yaptı. Biz de yapacaksak, sezon ortasında bu kararı almak uygun olmaz. Bu defa diğer takımlar ayağa kalkar. Belki bir sonraki sezon başında ilgili kurul ve kişiler oturur, sonrasında bu konuşmalar yayınlanabilir. Fakat yine söylüyorum. Türk Futbol Kültürü’nde bu kayıtları yayınlamak tartışmaları bitirmek yerine arttırır, düşmanlıkları körükler...

SORU 4:

ZAFER BÜYÜKAVCI: Oluşan yeni puan cetveli üzerinden ligdeki yarışı nasıl yorumlarsınız?

MEHMET DEMİRKOL: ‘Başakşehir için en kritik maç Sivas...’ Geçen hafta Galatasaray’ın şampiyonluk iddiasının güçlü bir şekilde devam ettiğini düşünüyordum. Şansı azalmakla birlikte, halâ bu fikrim devam ediyor. Marcao ve Luyindama’nın dönüşü sadece savunmayı değil, oyunun tamamını, hücum organizasyonunu da belli oranda düzeltecek. Galatasaray tüm maçlarını kazanırsa, Başakşehir kadar şansı olur. Başakşehir açısından kritik maç Sivas.

ALİ ECE: ‘Belirleyici takım Beşiktaş olacaktır’ Başakşehir sadece maçı kaybetmekle kalmadı. B Planı’nın yeteri kadar güçlü olmadığı da ortaya çıktı. Başakşehir, Galatasaray deplasmanına sadece 2 puan önde gelirse, Galatasaray şampiyon olur. Beşiktaş bu form grafiğinin ve artan oyun gücünün devamını geliştirerek devam ederse ‘belirleyici takım’ olabilir. Pusudaki en büyük tehlike, Burak Yılmaz’ın sarı kartlar görmeye devam edip Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmesi...

CEM DİZDAR: ‘Galatasaray ısrarla sorunu dışarıda arıyor’ Gerek fikstür gerek oyun gücü olarak Başakşehir halâ en avantajlı takım. Beşiktaş maçının ikinci yarısını ellerinden kaçırdılar ve çözüm üretemediler, ancak maçı da neredeyse berabere bitiriyorlardı. Bu maçın ciddi özeleştirisini yapacaklardır. Beri yandan özellikle Galatasaray sorunlarını kendi içinde değil daha çok dışsal etkilerde arama eğiliminde. Bence parametre bir alt basamakta değişti ve daha amansız yarış Şampiyonlar Ligi ön elemesi için Galatasaray ile Beşiktaş arasında yaşanacak gibi görünüyor.

DENİZ ÇOBAN: ‘Galatasaray büyük avantaj kaybetti ama... Galatasaray, Fenerbahçe’yi yenemeyerek büyük avantaj yitirdi. Başakşehir’i yenerek potaya Beşiktaş da girdi. Şampiyonlar Ligi’ni kovalıyorlar. Heyecanlı bir yarış bizi bekliyor. Ben halen Galatasaray’ın tüm maçlarını kazanması durumunda şampiyon olacağını düşünüyorum.