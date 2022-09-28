'Bizim Takım', Süper Lig'de Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş 'ın röntgenini çekti.

Mehmet Demirkol: Ev sahibi her zaman avantajlıdır. Çok yüksek bir atmosfer olacağı da kesin. Burada Beşiktaş açısından kritik olan psikolojiye de hâkim olmak. İki takım da riskli oynuyor. Kırmızı kart beni hiç şaşırtmaz. Hangi tarafın eksik kaldığı belirleyici olabilir.

Cem Dizdar: Tarihsel hadiseler ve “ihtiyaçlar teorisi” bağlamında Beşiktaş favori. Ancak şimdiye kadar oynanan ve yaşananların yanı sıra verilerin de ışığında Fenerbahçe. Yine de iki kümenin kesişimi olarak akla daha yakın ihtimal; beraberlik!

Serkan Akcan: Dolmabahçe’deki derbinin ilk yarısında yüksek şiddetli baskıdan başımız dönebilir. Ismael için sorun, maçların ikinci yarısında ortaya çıkıyor. İlk yarıyı Beşiktaş’ın ikinci yarıyı Fenerbahçe’nin domine ettiği bir maç izleme ihtimalimiz yüksek.

Zafer Büyükavcı: Geride kalan süreçte Beşiktaş’ın futbolunu nasıl yorumlarsınız? Ismael’in oyun stratejisi ve oyuncu tercihleri hakkındaki fikriniz nedir?

'Şizoid bir oyun!'

Mehmet Demirkol: Kısaca şizoid bir oyun olarak tanımlanabilir. Vasat üstü bir Premier Lig temposundan darmadağın bir oyuna geçmesi bir anda oluyor Beşiktaş’ın. Dalgalanmalar çok geniş bir aralıkta seyrediyor. Başta sorunun tek bir planı olması, B, C planlarının eksikliği olarak görüyordum ancak sanırım durum bundan biraz farklı. Ortada bir niyet, hatta iyi niyet var ama tek başına bu oyuna komuta edemiyor olma ihtimali artık daha güçlü. Güçlü bir oyun ortaya koyamadığı İstanbulspor maçı dışında hemen her maçta çok parlak performansların ardından derin krizler gördük. Rakibi sürklase ettikleri Sivas maçında dahi son 10 dakikada oyun elden gitti ve skoru da tehlikeye attılar. Öte yandan elde çok iyi orta saha oyuncuları var. Ve bu topa sahip olabilecek güçlü bir oyun vadediyor.

'Tek kelimeyle belirsizlik!'

Cem Dizdar: Sanki “Belirsiz” demek, olan biteni anlatmaya en yakın ifade. Ligin ilk maçını, ilk devresinde “uyuyup” ikinci devresinde neredeyse iki maçlık enerji harcayarak son dakikada kazandılar. Akabinde gelen maçları ise ilk yarılarında baskın ikinci yarılarında dalgın geçirdiler. Bu dönemde belki en iyi oynadı gibi göründükleri Başakşehir maçını ise rakibin oyun planlarını hesaplayamadıklarından mağlup bitirdiler. Son maç performansı için ise “Ne sen sor ne ben söyleyeyim” demek en doğrusu! Haliyle tüm iplerin en öndeki Weghorst’a bağlandığı ama tek yönlü beslenme nedeniyle -ağırlıklı olarak N’Koudou - çeşitliliğin düşük kaldığı bir oynama düzenleri var. Hâl böyle olunca rakipler için çözüm üretimi de kolaylaşıyor. Beri yandan ikinci devrelerdeki mecalsizlik de diğer önemli sorunları.

'İkinci yarılar alarm veriyor!'

Serkan Akcan: Valerien Ismael, başlangıç stratejisinde ligin en iyi performanslarından birine imza atıyor. Toplam 16 gol kaydeden Beşiktaş, bu strateji sayesinde bunların 12’sini ilk yarılarda atabildi. Ligde maçlara en iyi başlayan takım Beşiktaş. Ancak Fenerbahçe de iyi maç başlangıçları yapıyor. Jesus ve futbolcuları tam 11 golü ilk yarılarda atarak ne kadar iyi bir başlangıç takımı olduklarını gösterdiler. Bu da demek oluyor ki, Dolmabahçe’deki derbinin ilk yarısında yüksek şiddetli baskıdan başımız dönebilir. Ismael için sorun, maçların ikinci yarısında ortaya çıkıyor. Beşiktaş’ın ilk haftadaki Kayseri maçı hariç ikinci yarılarda oyun gücü azalıyor, neredeyse bitme noktasına geliyor. Ismael açısından bu handikapı yaratan en temel unsur, teknik ekibin maçı okuma hatalarında gibi görünüyor.

Zafer Büyükavcı: Yapılan transferlerin takıma katkısı ne düzeyde? Sizce mevcut kadronun halen takviye edilmesi gereken mevkileri nereler?

'Moralsizlik görülüyor'

Mehmet Demirkol: Redmond (ki çok yüksek potansiyelli bir oyuncu) dışında herkesin katkı sağlayabileceği görüldü. İki yeni transfer Muleka ve Weghorst ligin en uyumlu ikilisi desem herhalde ‘saçmalıyorsun’ diyen çıkmaz. Oyuncuların aidiyet hissi de, İstanbulspor maçındaki moralsizlik dışında açık bir şekilde görülüyor. Transfer hamleleri hemen tüm taraftarları heyecanlandırdı ve oyuncular da buna karşılık veriyor. Buradaki yerli yabancı dengesinde de bir sorun yok. Ancak kaleci departmanı sorunlu. Bu rakipleri de yüreklendiriyor.

'En iyisi Weghorst'

Cem Dizdar: En etkili transferleri şüphesiz en öndeki Wout Weghorst. Sol bek Arthur Masuaku da stoper Romain Saiss de şimdilik verimli görünüyor. Verimlilik konusunda benzer durum özellikle son maçlarda Gedson Fernandes için de geçerli ancak diğerleri için bu tür olumlu ifadeler kullanacak kadar veri toplamak pek mümkün olmadı. Ancak oyun bir kaç adım ilerlerse Jackson Muleka da bu gruba dahil olabilir. Ülkedeki her takım takviye için yanıp tutuşuyor ama gelir/gider dengesinde ülkenin en güçsüzü gibi görünen Beşiktaş’ın bu tür lüksleri hâlâ var mı bilemiyorum. Çözüm her koşulda içeriden olmalı ama Emirhan İlkhan, Serdar Saatçi gibi potansiyellerin heba edildiği bir iklimde bu seçenek zor değil artık neredeyse imkansız görünüyor.

'Kadro gayet yeterli'

Serkan Akcan: Valerien Ismael’e sunulan kadro hocanın bile beklentilerinin ötesinde gibi görünüyor. Weghorst baskı kalitesiyle, Ismael’in oyun planının baş aktörü. Hollandalı santrfor sahada aşırı yardımsever, takım düştüğünde ayağa kaldırmaya çabalayan, aynı zamanda skora 7 gollük (3 gol, 4 asist) katkıyla takımın lideri. Bir antrenör santrforundan başka ne ister? Beşiktaş’ın genel anlamda transferleri tuttu denebilir. Saiss sol stoperde çok iyi, Masuaku ligin en iyi sol bek performanslarından birine imza atıyor, Muleka son hafta düşüş gösterse de kaleye kolay gidip gol atabiliyor. Beşiktaş’ın kaliteli futbolculardan kurulu yeterli bir kadrosu var.

Zafer Büyükavcı: Milli ara sonrasında Vodafone Park’ta Fenerbahçe derbisi oynanacak. Bu derbide Beşiktaş’ı galibiyete götürecek formasyon ve kadro sizce hangisi?

'Ezbere değişiklik olmamalı'

Mehmet Demirkol: Başlangıç kadrosundan çok 2. yarıda yapılacak değişiklikler çok daha önemli. Çok yüksek temponun ardından değişiklik zorunlu oluyor ama aynı oyunu devam ettirmek pek mümkün olmuyor. Eldeki hızlı kanat oyuncuları ve Fenerbahçe’nin arkada bıraktığı geniş alanlar Beşiktaş açısından önemli. Ama orta sahada bu kadar pas yapamazken Fenerbahçe’nin top kapma hamleleri onları zorlayacak. Ghezzal’ın sahada olması Muleka ve Weghorst’un ortaları değerlendirme kapasitesini rüya düzeyine çıkarabilir. Ancak tabii iş maça nasıl başlandığından çok nasıl bitirildiğine kilitlenecek. Ismael’in ezbere değişikliklerden çok oyunun gerektiği hamleleri yapabilmesi en önemli konu. Tabii kaleci performansı da...

'Kadronun yarısı belli'

Cem Dizdar: Fenerbahçe’yi sahada hayal etmek zorsa da Beşiktaş’ın yarısını tahmin etmek kolay. Aksilikler olmazsa Masuaku, Saiss, Rosier, Gedson Fernandes, Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Weghorst garanti! Varın üç “bizim çocukla” ile artı biri siz dağıtın. O artı bir, sağlıklıysa Dele Alli gibi görünüyor. Ama unutmayalım o güne kadar köprünün altından çok sular akacak...

'Plana sadık kalır'

Serkan Akcan: Ismael de Jesus da başlangıçta çok iyiler. Fakat Ismael bitirişleri yapamazken Jesus bunu çok iyi başarıyor. Ismael, Ghezzal’ın sağlığına kavuşması halinde Fenerbahçe merkezinde ekstra koşu baskısı yaratmak için Muleka ile Weghorst’u yan yana oynatmayı isteyebilir. Fransız hocanın ilk 7 haftalık planına sadık kalması, Dele Alli ile oynarsa 4-2-3-1’i zorlaması, aksi halde güvenilir 4-3-3’üne devam etmesi yüksek ihtimal.

Zafer Büyükavcı: Derbinin favorisi sizce hangi takım?

'Kırmızı kart belirleyici olur'

Mehmet Demirkol: Ev sahibi her zaman avantajlıdır. Çok yüksek bir atmosfer olacağı da kesin. Burada Beşiktaş açısından kritik olan yukarıda anlattığım dengelerin yanı sıra psikolojiye de hâkim olmak. Bu tip bir oyunda kartların kolay çıkması beklenebilir. Çünkü iki takım da temaslı, tempolu ve riskli oynuyor. Kırmızı kart beni hiç şaşırtmaz. Hangi tarafın eksik kaldığı ise kesin belirleyici olabilir.

'Beraberlik, ön plana çıkıyor'

Cem Dizdar: Fenerbahçe bölümünde verdiğim yanıtı yer değiştiriyorum. Tarihsel hadiseler ve “ihtiyaçlar teorisi” bağlamında Beşiktaş favori. Ancak şimdiye kadar oynanan ve yaşananların yanı sıra verilerin de ışığında Fenerbahçe. Yine de iki kümenin kesişimi olarak akla daha yakın ihtimal; beraberlik!

'Favoriyi bulmak zor'

Serkan Akcan: Bu derbide favoriyi söylemek kolay değil. Ama maçın senaryosuna dair öngörüde bulunmak daha olası. İlk yarıyı Beşiktaş’ın ikinci yarıyı Fenerbahçe’nin domine ettiği bir maç izleme ihtimalimiz yüksek.