Bizim Takım yorumladı: Sil baştan Beşiktaş!

Türkiye'nin en saygın spor yorumcuları Ali Ece, Mehmet Demirkol, Cem Dizdar, Deniz Çoban'ın yer aldığı; Zafer Büyükavcı'nın moderatörlüğünü yaptığı 'Bizim Takım' Beşiktaş'ın transfer gündemini yorumladı.

Zafer Büyükavcı: Yeni sezona yeni teknik direktörüyle başlayacak Beşiktaş’ta hangi bölgelere takviye yapılması gerekiyor?

Tunç Kayacı: Savunmaya mutlaka takviye yapılmalı

Beşiktaş, yeni sezonda Abdullah Avcı döneminde yeni bir sistemle oynayacak. Zaman zaman Başakşehir esintileri ile birlikte taraftarında beğenisini kazanacak, skora odaklı bir takım beklentisi var. Kadroya baktığımızda ciddi bir revizyon istediği ortada. Özellikle kalede Karius’un performansı tatmin edici değil. Ama öncelikli bölge stoper... Vida tamam ama yanına mutlaka iyi bir isim alınmalı. Bunun acısını en iyi bilen bir isim Avcı... Belki de bu bölgedeki sıkıntı Başakşehir’in şampiyonluğuna mal oldu. Beklerde alternatif isimler olmalı. Orta alanda önemli bir güç var. Belki de en rahat yeri orta alan ve Burak ile Güven’den oluşan gol bölgesi. Kanatlarda da zaafiyet söz konusu. Lens ve Quaresma umut vermiyor, takviye şart.

Mehmet Demirkol: İlk hedef solak stoper!

Abdullah Avcı’nın oyun planı net bir 4-3-3 olacaktır. Mümkünse 4 savunma 6 hücum dengesiyle bir oyun planlayacağını düşünüyorum. Eldeki kadro zaten dar. İlk olarak sol ayaklı bir stoperin peşine düşeceklerdir. Orta alanda Atiba, Adem ve Oğuzhan’ın olduğu bir 3’lü görürsek şaşırmayalım. Ama tabiki hem Oğuzhan’ı hem Atiba’yı yedekleyecek oyuncular da gerekebilir. Beşiktaş’ın savunma kanatlarını da yedeklemeleri gerekecek. Önde Burak ilk tercih olacak. Güven öndeki 3 bölge için de hem direkt hem de alternatif oyuncu olabilir. Ama bu bölgeleri de yedeklemek gerekebilir. Abdullah Avcı’nın her zaman söylediği bir şeyi unutmamak lazım. “Benim takımımda bir oyuncu skorun tamamını üstlenmez ama bütün oyuncular skora katkı yapar.” Buna uygun bir kadro olacağını düşünüyorum.

Cem Dizdar: En doğrusu gençlere yönelmek

Sağlıklı bir transfer analizi yapabilmek için bu işe ayrılan bütçe ve bütçenin kaynaklarını bilmek gerekir. Bundan ötesi ihtiyaçların tespiti ve tahmini futbolcu tiplemelerinin belirlenmesinin ötesine geçemez. Ben de bunu yapacağım. Takım istatistiklerini öne koyan ‘pas oyunu’nu benimseyen teknik adamlardan olan Abdullah Avcı, ilk elde Başakşehir’de başına iş açan stoper mevkine odaklanacaktır. Özellikle Mirin ve Vida gibi topu yere aldıklarında olumlu kullanma güçlüğü çeken oyuncular... Atiba eğer giderse Dorukhan’ın yanına da biri gerekli görünüyor. Keza pası sadece kendi ihtiyaçları için kullanan Quaresma-Lens bölgesi de onarılmaya muhtaç. Ve elbette önde oynama becerisi olan bek bölgeleri. Şimdi diyeceksiniz ki, ‘Bu kadar oyuncu dünyanın parası.’ O zaman bunları düşük bütçeli genç oyuncularla tahkim etmek gerek ki, doğrusu da bu olur.

Ali Ece: Nöbetçi golcü gerekebilir

Roco ve Larin, teknik direktör kim olursa olsun Beşiktaş’ta oynayabilecek seviyede değiller. Burak ve Güven, Abdullah Avcı sistemi için santrforda yeterli olur tabii bir de Napoleoni tipi hem kenar hem merkez forvet oynayabilecek nöbetçi bir golcü de gerekiyor. Lens ve Quaresma’nın durumlarına bağlı olarak bir kenar forvet daha gerekebilir. Doka, Visca örneklerinde gördüğümüz gibi Avcı bu tip nokta transferlerde başarılı tercihler yapmış bir isim. Medel yerine Kabore de mali şartlar uygun olursa isabetli bir transfer olur. Beşiktaş’ın ayrıca bekler ve stopere de takviye yapması gerekiyor. Karius’un durumuna göre Fabri tekrar düşünülebilir çünkü Avcı’nın sisteminde ayaklarını iyi kullanan kaleci şart.

Zafer Büyükavcı: Dublörü değil, Visca’nın kendisi

Avcı’nın Başakşehir’deki olmazsa olmaz üçlüsü Emre-Mahmut-İrfan’dı. Beşiktaş’ta bu üçlü Atiba-Dorukhan- Ljajic olacak. Yaş, performans ve kalite açısından bu üçlüler bana göre eşdeğer... Demba Ba, Bajic, Adebayor, Robinho ve Napoleoni gibi sayıca çok ama sonuç olarak yetersiz performans gösteren bir hücum hattını geride bıraktı. Şimdi elinde Burak Yılmaz ve Güven gibi iki son vuruş ustası var. Buraya kadar sıkıntısı olmaz hocanın. Fakat Karius’tan Mert istikrarı çıkar mı? Gökhan ile Caner, Caiçara ve Clichy etkisi yaratır mı? Epureanu’yu Vida karşılar ama Mirin, şampiyonluğu kaybettiren Attamah’tan bile vasat değil mi! Ve asıl soru: Beşiktaş’ın Visca’sı kim olacak? Bana göre en son sorduğum, en önce çözülmesi gereken.. Ve mümkünse dublörü ile değil, bizzat Visca’nın kendisini alarak!