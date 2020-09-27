Bizim Takım yorumladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?

Türkiye'nin 1 numaralı derbisi için artık saatler sayılıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe , Kadıköy'de Aslan'ın zaferiyle sonuçlanan kapışmadan tam 7 ay sonra tekrar karşı karşıya. Sezona müthiş başlayan Aslan, bu maçı da alıp gövde gösterisi yapmak isterken; transferin lideri Fener, Kadıköy'ün rövanşını almaya kararlı. Bu maç öncesinde 'Bizim Takım' Galatasaray ve Fenerbahçe'yi masaya yatırdı.

SORU 1

ZAFER BÜYÜKAVCI: Her iki takımı mevki mevki karşılaştırır mısınız?

MEHMET DEMİRKOL: MARCAO FARK YARATIYOR

Altay'a Hatay maçında top gelmedi. Yan top sıkıntıları ve karşı karşıyadaki mükemmelliği çelişkili. Fatih iyi başladı. Psikolojik olarak zaman zaman sıkıntı yaşayabilen bir karakter. Şu ana kadar takılmadı. İki takımın savunmaları da iyi. Marcao'nun liderliği fark yaratıyor. Luyindama hızlı santrforlar karşısında zorlanır. Lemos çok güvenliydi, Zanka oyalama oyununda fazla erken geri kaçıyor. Onun dışında iyi. İki takımın da savunma kantarı, hücumunda rol oynuyor. Ancak bu maçta nasıl bir öncelikle sahada olacakları önemli. Savunma mı hücum mu? Galatasaray alan boşaltma ve savunmanın içine bitirici tek pas oyunları oynama konusunda önde. Ama Fenerbahçe savunma oyunu, Galatasaray'ın şu ana kadar karşılaştığı rakiplerden daha iyi seviyede.

CEM DİZDAR: KİLİT BÖLGE ORTA SAHA

İlk dört maçtaki kurgu ve oyun, Galatasaray'ın üstün olacağını düşündürüyor. Galatasaray gol vaat eden bir takım. Taraftarları kadroya ikna değilse bile, kötü giden maçı kenardan bir iki dokunuşla değiştirecek teknik ekip de kulübe de onlarda. Güvenli savunma, akışkan orta saha, yaratıcı hücum hattı. Bir takımda olması gereken her şey. Lakin onlara sorun çıkaracak Fenerbahçe teknik ekibi de görüneni görüyordur sanırım! Fenerbahçe, Hatay maçındaki sertleştirilmiş orta saha kurgusuyla gidişatı değiştirebilir. Orta sahada üstünlük kimde olacak? Kilit soru bu. Son şampiyon Başakşehir'i kontralarla yenen Hatay'a şut attırmayan Gustavo/Tolga/Ozan'dan oluşan orta saha kurgusu, Fenerbahçe'nin maçı çevirme konusundaki en büyük şansı. Yoksa Galatasaray favori.

ALİ ECE: SAMATTA İLE FARKLI HÜCUM

Altay ilk maçta iyi başladı, ikinci maçta iş düşmedi. Fatih, Başakşehir maçında iş düşünce çok iyi oynadı. Luyindama uzun sakatlığı nedeniyle yüzde 100 seviyesinde olmasa da arkadaşları bunun farkında ve kademesine ekstra girdiler. Fenerbahçe'nin geri 4'lüsü geçen sezona göre daha iyi; Çünkü Gökhan ve Caner döndü, üzerine geçen sezonun en iyi sol beki Novak alındı. Orta sahada Fenerbahçe, Sosa ve Mert'in yüzde 100 fit olmamasından dolayı sorunlu. Galatasaray orta sahası ise çok iyi. 6 ay önce, "İdeal orta üçlü Taylan-Belhanda- Emre Kılınç'tan oluşur" diyene herkes 'deli' derdi ama futbol böyle bir oyun işte: Bazen Seri-Nzonzi-Lemina gibi kariyer toplamı büyük üçlüden, diğer üçlünün yarısı kadar verim alamayabiliyorsunuz. Fenerbahçe, Samatta ile farklı hücum planına geçerse, gol sorunu azalabilir. Galatasaray'ın ise Falcao çıkınca Diagne'yi oyuna alma lüksü var.

DENİZ ÇOBAN: DIAGNE VE BABEL 11 OYNAR

Bu derbinin kendine has gerçekleri var. Diğer maçlarla kıyas kabul etmeyecek maçlar ve oyuncu performanslarına şahit olabiliyoruz. İki haftalık süreyi dikkate alırsak Galatasaray bir adım önde. Çünkü yedekleri Diagne ve Babel, bugünün koşullarında Fenerbahçe'de olsalar 11'de oynarlar. İki takımın denk olduğu tek mevki, kale. Altay ve Fatih aynı sîklette. Birebirlerde Altay avantajlı. Savunmada Saracchi'nin yokluğu Galatasaray için handikap. Marcao ve Luyindama; Zanka, Lemos ya da Serdar üçlüsünün önünde. Ortada Fenerbahçe adına fark yaratacak Gustavo ve Sosa'yı sayabiliriz. Ancak Sosa henüz tam seviyede değil. Galatasaray; Arda, Belhanda, Taylan, Emre ile hayli üretken bu bölgede. Forvette Falcao'nun arkasında Diagne varken, Fenerbahçe'de henüz kapalı kutu Valencia ve 'bildiğimiz' Frey var. Samatta geldi ama oynar mı?

SORU 2

ZAFER BÜYÜKAVCI: İki takımın hamle oyuncularını nasıl değerlendirirsiniz?

MEHMET DEMİRKOL: CEVAPSIZ ÇOK SORU VAR

Çok büyük fark yok. İki takımda da değerli ama güvenilmez performans aralıkları olan oyuncular fazla. Farkı hamle oyuncularından ziyade, oyunun hikâyesi yaratacak. Fenerbahçe kompakt oyuna karşı zor pozisyon buluyor. Ancak gol bulursa, Galatasaray'ın 0-1'i nasıl oynayacağı konusunda da elimizde veri yok. Eğer Fenerbahçe öne geçerse, Galatasaray'ın hücum oyunu, savunmada nasıl bir sonuç verir? Taylan, Emre ve Arda takımın boyunun uzamasını engelleyebilir mi? Ya da Galatasaray öne geçerse, Fenerbahçe hangi seviyede risk alır? Cevabını bilmediğimiz çok soru var.

CEM DİZDAR: TAYLAN İLE DEĞİŞİM

Önce takım savunmasını oturtmaya çalışan Erol Bulut, kazanarak değilse bile kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Anafikir; "Savunmada sağlam duralım, nasılsa gol atarız!" Hatay maçı böyle cereyan etti. Atıyorlardı da olmadı. Ben Bulut'un şu an Sosa'lı bir düzene geçeceğine ihtimal vermiyorum. Öyle olursa test etmedikleri bir oyun aleyhlerine olabilir. Sosa, Deniz, Sinan gibi kenardan geleceklerle son 20 dakika oyunu oynayacaklardır. Bu konuda eli güçlü olan Galatasaray. Terim kulübeden oyuna kimi gönderse (Babel, Etebo, Ömer Bayram, Diagne ya da Linnes) skora doğrudan etki edecek kadar iyi durumda. Galatasaray'ın şansı, isimlerden çok, takımın konumlandığı yeni pozisyonların işler halde oluşu. Taylan merkezli oyun; Kılınç, Belhanda, Arda ve Feghouli'yi daha işlevsel kıldığından yedekten gelenler de fark yaratabiliyor.

ALİ ECE: KULÜBESİ 11 GİBİ

İlk iki lig maçında Fenerbahçe'de ilk 11'de başlayanların yarısı, transferler tamamlanınca en iyi ihtimalle kulübede olacak. O yüzden Fenerbahçe özelinde bir karşılaştırma yapmak zor. Galatasaray'da sonradan oyuna giren oyunculardan Babel, Linnes, Diagne gibi isimler, Süper Lig'deki takımların yüzde 90'ında ilk 11'de başlayabilir.

DENİZ ÇOBAN: HAMLE FARKI GALATASARAY'DA

Galatasaray iki maça da aynı 11'le başladı ve neredeyse çıkanlar ile girenler de aynıydı. Buna karşın Fenerbahçe kadrosu şekillenmiş değil. Bu günkü 11'de yer alan 4-5 oyuncusu değişecek. Galatasaray şu an hem kadro hem de kulübe konusunda avantajlı. Diagne, Donk, Babel, Ömer kulübeden gelip maçın gidişatını etkileyecek oyuncular. Sosa, Deniz ve Ozan (11'de başlamazlarsa) Fenerbahçe için hamle oyuncuları olur ama Galatasaray hamleleri kadar fark yaratamaz.

SORU 3

ZAFER BÜYÜKAVCI: Teknik ekipler hakkındaki yorumlarınız nedir?

MEHMET DEMİRKOL

Terim ustalık döneminin de ötesine geçti. Saha içinde Arda, saha dışında Riera gibi iki önemli yardımcıya sahip. Bu oyuncular sadece yardımcı antrenör değil, teknik direktör adayları. Karşılıklı iyi beslendikleri kesin. Erol Bulut hazırlık maçlarından bu yana oldukça esnek bir taktik yelpazeyle karşımıza çıktı. Bu konuda endişeliydim. Ancak Hatay maçının sonunda alabileceği risklerin yarısını bile almadı. Bu maçta iki tarafın nasıl davranacağı önemli. Eğer Galatasaray, Başakşehir planıyla oynarsa oyun kilitlenebilir.

CEM DİZDAR

Riera; Pep Guardiola ile Mikel Arteta'dan öğrendiklerini uygulayabileceği iyi bir takıma geldi. Bu durum hem Riera hem Terim hem Galatasaray için fevkalade olumlu. Saha içi pozisyon belirlemede Riera'nin ciddi katkısı olduğu kanaatindeyim. Bu açıdan daha iyi görünen teknik ekip Galatasaray'da. Erol Bulut ise "Kaybedersem giderim" gerginliği nedeniyle yapmayı tasarladıklarını zamana yaymak zorunda. Aynı zamanda bazı mevkilerdeki oyuncu yoğunluğu ile özellikle beklerdeki garanti sayılan oyuncular hareket alanını daraltıyor. Sırf bu nedenle daha koyu bir orta saha direnci kurmak ilk planı gibi duruyor. Bu da akışkan oyun kurgusunu zedeliyor.

ALİ ECE

Bulut'un kesinlikle A Planı'nı gözden geçirmesi gerek. Fenerbahçe; rakibi seyircili bir derbi maçındaki ev sahibi veya zorlu bir Avrupa Kupası deplasmanı olmadıkça, orta 3'lüde 2.5 defansif orta saha ile oyuna başlamamalı. Terim geçen sezon başlangıcından çok iyi ders çıkartmış. Çok daha şöhretli bir 11, geçen sezon bireysel yeteneklerin toplamının yarısı kadar bile kolektif verim sergileyememişti. Hoca da bu durumu, "Bu FT takımı değil" diyerek itiraf etmişti.

DENİZ ÇOBAN

Kıyas kabul etmeyecek şekilde Terim fark yaratır. Her şeyden önce büyük tecrübe farkı var. Erol Bulut kısa 'Teknik Direktörlük' kariyerinde 'Büyük Takım' hocası unvanını aldıktan sonra neler yapacak, zamanla göreceğiz. Kimse Bulut'u küçümsediğim sonucunu çıkartmasın. Henüz yolun başında ve kat edeceği çok yol var. Terim'in kariyeri derbilerle dolu. Bulut ise bu hissi ilk kez yaşayacak. Bilinmez... Belki gelecekte 'Çırak, ustasını geçer!' ama bugün itibariyle gerçek olan Terim!