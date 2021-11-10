FANATİK yazarlarının görüşlerini belirttiği ve ligi özetleyen kısmı 'Bizim Takım' Galatasaray 'ın 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin 10'ar puan önünde olan lider Trabzonspor'u değerlendiriyor.

Soru 1: Trabzonspor'u İstanbul devlerinden ayıran en önemli fark nedir?

MEHMET DEMİRKOL

Hafta boyu dinlenmek, yıldızlar için şans!

Tabii ki hafta boyu dinlenmek ve lige konsantre olmak avantaj. Önemli yaşlı/tecrübeli oyuncular için çok daha büyük avantaj. Bunun yanı sıra ligin en iyi performans veren kalecisi Uğurcan'ın Avcı göreve geldiğinden bu yana yüzde 83 kurtarışla oynamasının getirdiği güven ve avantaj çok değerli. Takımın direnç noktası o. Ancak asıl önemlisi Trabzonspor kamuoyunun 'mutlaka şampiyon olmalıyız' baskısından biraz olsun çıkması. Geçen yıllar bu konuda bir olgunlaşma sağlamış görünüyor.

CEM DİZDAR

Trabzonspor oyunu bir bütün halinde oynuyor

'Üç İstanbullu' ile aradaki en büyük fark, şimdilik işleri tek kulvarda götürüyor oluşları. Bu onları doğrudan hedefe odakladı. Daha geniş zamanda doğru rakip analizi yapmak gibi önemli bir avantaja sahipler. Diğer maça kadar 'yenilenme' için daha çok zamanları oluyor. Ancak bu gerekçeleri sahada takım olarak daha doğru durup, kolektif iş yapma becerileriyle anlamlandırıyorlar. En önemli farkları oyunu bir bütün olarak oynuyor olmalarında. Ligin hem önde hem arkada birbirine en yakın oynayan takımı onlar. Ligin diğer takımları Hatay, Konya, Alanya ve 'Üç İstanbullu' dahil bu işi ya sadece defansta ya da sadece ofansta yapmaya çalışıyorlar.

FANATİK PREMİUM FIRSATLARINI KAÇIRMA!

FAİK ÇETİNER

Ağaoğlu; kültürlü, bilgili, inatçı bir Karadeniz insanı

Öncelikle şampiyonluk özlemi. Trabzon camiası hiçbir kulübün yaşamadığı iki büyük şampiyonluk travması (1996 ve 2011) yaşadı. Bu travmalar onları şampiyonluk konusunda umutsuzluğa sürükledi. Ancak yakından tanıdığım Başkan, camiayı yeniden ayağa kaldırdı. Ahmet Ağaoğlu; kültürlü, bilgili, inatçı ve de iddialı bir Karadeniz insanıdır.Doğru insanlarla çalıştı, şehri şampiyonluğa inandırdı ve pes etmedi. Geçen sezon ağır eleştirilere rağmen yoluna devam etti. Bu arada; İstanbul'un büyükleri de her konuda yanlış yaparak, Trabzonspor'un ekmeğine yağ sürdü. Avrupa Kupaları'na erken veda edip, sadece lige konsantre oluşları da bir başka büyük avantaj.

DENİZ ÇOBAN

Transferdeki tam isabet oranı da fark yarattı

Bu sezon özelinde en önemli fark, İstanbul takımlarının Avrupa maçları sırasında yaşadığı yorgunluk, sakatlık ve konsantrasyon kaybı. İstanbullular'ın kırılgan ve yaşça ileri oyunculardan oluşması, lig ve Avrupa'yı bir arada götürmelerine mani oldu. Avcı takımın başına geçtiği andan itibaren planlarını dilediği gibi hayata geçirdi. Bu sezon başı transferi en erken bitiren takım oldular. Berat, Bakasetas, Siopis, Cornelius tam isabet. Uyum sağladılar. Üçüncü ve bence en önemli fark da şu an açık ara ligin en iyi kalecisine sahip olmaları.









Soru 2: Futbolun hangi doğrularını yaparak bu farkı yakaladılar?

MEHMET DEMİRKOL

Yıldızların hedefleriyle takım hedefi örtüşüyor

En önemli konu, tecrübeli oyuncuların bireysel hedefleriyle takım hedefinin örtüşmesi. Bir ego çatışması yok.Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Bakesetas vs. Bir hedef için ortak çalışıyorlar. Bu net görünüyor. Üzerine oyuncuların kazanmayı şahsi bir mesele olarak gördüğü de aşikâr. Misal Nwakaeme'nin saha içinde nasıl bir kararlılıkla, hakem dahil hemen herkese nasıl müdahale ettiği ortada. Ve tabii soğukkanlılık.Hamsik; Beşiktaş derbisinde, en kritik maçlarda yaptığı 'sakin ama bitirici işleri' direkt skora karşı yaptı. Bunlar çok önemli. 3 büyük maçta da skor ne olursa olsun hiç panik yapmadılar.

CEM DİZDAR

Her rakibin ilk hedefi; Trabzon'dan gol yememek

Defansif olarak iyi görünüyorlarsa bile, ligin hem namağlup hem de en çok gol atan takımı olmaları ofansif alandaki etkinliklerinden geliyor. Trabzon ile oynayan takımların ilk kaygısı 'gol yememek' olunca, onlara da oyunlarını icra edecek alanlar oluşuyor. Onlar da bunu reddetmiyor! Bireysel olarak farklarını ortaya koyanlara gelince...Hamsik hem enerjik stili hem de örgütlediği hücumlarla ligin en iyilerinden. Bu da ön alanda fark yaratmalarını sağlıyor. Keza Bakasetas'ın gerek genel olarak takım üzerindeki gerekse de kimi maçlardaki özel etkisi Trabzon'u şimdiye kadar farklılaştırdı. KezaNwakame ile Djaniny'nin hücum katkıları da...

FAİK ÇETİNER

Doğru teknik direktör doğru transferler...

Doğru hoca ve doğru transferler... Trabzonspor kadar Avcı da şampiyonluk istiyor. Hocalık hayatında böyle bir mutluluğu ilk defa yaşamak arzusunda. Trabzonspor ile yatıp kalkıyor. Şehirle iç içe yaşıyor. Şehir ona inanıyor. Ayrıca yönetim işine hiç karışmıyor. Yöneticiler idman sahasına bile gitmiyor.Hoca futbolcularına toz kondurmuyor, onların hep arkasında. Ömür'e sahip çıkıp onu yeniden kazanması bunun en güzel örneği.

DENİZ ÇOBAN

İletişimdeki zirvede aslında büyük avantaj

Avcı; Başakşehir, Milli Takım ve Beşiktaş'ta yaşadığı tecrübeleri ile iletişimde zirveyi yakaladı. Yönetim, futbolcu ve kamuoyu üçgeninde sorun yaşamıyor.Her kesime hislerini, hedeflerini sorun yaşamadan aktarabiliyor. Ömür'ü kazanırken yürüttüğü iletişim bunun kanıtı. Başkan ve hoca arasındaki uyum gözden kaçmıyor. Başkan'ı ekranlarda daha az görüyoruz. Bu yıl konsantrasyon tamamen sahaya yönlenmiş durumda. Yönetim-teknik heyet-oyuncular üçgeninde sağlanan iletişim ve uyum muhafaza edilirse şampiyonluk kolaylaşır.









Soru 3: Halen eksik olan noktaları var mıdır? Neler?

MEHMET DEMİRKOL

İdeal bir sol kanat ve stoper alınmalı

Hâlâ ideal bir sol kanat ve stoper derinliği yok. Bunun dışında temel eksiklik yok. Ama Bakasetas ve Nwakaeme yokken standart oyunlarından uzaklaştılar. 'Kötü oynarken kazanmak önemli' diyebilirsiniz. Ben öyle düşünmüyorum. Bu iki oyuncuya fazla bağımlı bir oyun var ve ileride tıkanmalara yol açabilir. Avcı'nın yakaladığı olağanüstü 3 yenilgili seviye onlar için avantaj. Ama bu sorunları çözmek de girilecek bir krizden çıkma konusunda yardımcı olur. Ömür'ün yükselmeye devam etmesi şart.

CEM DİZDAR

Uğurcan kilit oyuncu ise zaaf nerede, net belli!

Ligin ilk üçü içinde en çok gol yiyen onlar. Bu da defansif problemler üzerine yoğunlaşmalarını zorunlu kılıyor. Ben futbolu Berat gibi orta saha savunmacısı oyuncular üzerinden açıklamaya daha yatkınım. Bence takım savunmasındaki en büyük güçleri o. Uğurcan birçok maçın kilit oyuncusu ise savunmanın zaafları üzerine düşünmek gerek. Evet az gol yediler ama bunda kendi yaptıklarından çok 'atamayanları' düşünmeleri lehlerine olur. Edgar/Hugo tandemiyle Dorukhan'dan ligin devamında alacakları katkı önemli.

FAİK ÇETİNER

Gervinho'nun yerine bir kanat oyuncusu alınacak

Hamsik ve Nwakaeme'nin alternatifleri yok.Hücum oyununda zaman zaman zorlanıyorlar. Gervinho'nun yerine bir kanat alacaklarını biliyorum. Ayrıca defansın soluna da hoca transfer istiyor. Astronomik değil, ekonomik transferler yapmak zorundalar. Hamsik ve Bakasetas'ın takımdan uzun süre ayrı kalmaması şart.

DENİZ ÇOBAN

Yedek bir stoper şart! Bekler de oturmadı...

12 hafta için en iyi 11 yapsanız, Trabzon'dan en az 5 oyuncu yazarsınız. Ancak bu denli etkili kadronun en büyük zafiyeti, zorlu geçecek bir ligde alternatiflerinin yeterli olmaması. Bir stoper takviyesi şart. Şampiyonluğa oynayan bir takım için sağlam yedek stoperiniz yoksa işler zorlaşır. Bekler de tam oturmadı. Uğurcan ligin en çok kurtarış yapan kalecisi. Bu istatistik bile tek başına en büyük zafiyeti gösteriyor.









Soru 4: Takım için vazgeçilmez üç isim?

MEHMET DEMİRKOL

Uğurcan, Nwakaeme, Hamsik, Bakasetas

En önemlisi tabii ki Uğurcan. Avcı öncesi sendelemişti ama yine ayağa kalktı ve inanılmaz bir seviyeye çıktı. Sonra Nwakaeme, Bakasetas, Hamsik üçlüsünden en az ikisinin sürekli olarak sahada olması önemli. Gervinho'nun sakatlığında bu ekibi zenginleştirecek bir girişim de yapılabilir. Ve mümkünse yerli bir sol bek ve stoper. Tabii biraz yüksek bir seviyede.

CEM DİZDAR

Uğurcan, Berat ve Marek Hamsik...

Kesinlikle Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Marek Hamsik... 'Hangi üçlü' yerine 'Kimler?' diye sorsaydın; Bakasetas'ı da eklerdim. Ama elbette bütün bu icra için Avcı ve ekibini ihmal etmeden...

FAİK ÇETİNER

Uğurcan, Bakasetas ve elbette Nwakaeme

Şampiyon olmak istiyorsan, kalen emin ellerde olacak. Bu nedenle 1 numara Uğurcan Çakır. Sonra ortada Bakasetas ve önemli silah Nwakaeme.

DENİZ ÇOBAN

Abdullah Avcı, Uğurcan, Bakasetas

Abdullah Avcı: Bu takım onun eseridir. Trabzonspor tam bir teknik direktör takımı oldu. Farklı planları uygulayabiliyor.Doğaçlama oynamıyor.

Uğurcan: Ligin açık ara en iyi kalecisi. En az 5 kez maçın adamı seçildi. Savunmadaki zaafı kapatan kişi.

Bakasetas: Gol yükünü çekiyor. Atıyor, asist yapıyor, duran top kullanıyor. 3 Büyükler'de bir Bakasetas yok! Takımın attığı 24 golün 10'unda o var. (7 gol, 3 asist)







