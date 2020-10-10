Bizim Takım: Parçalar henüz yerine oturmadı

SORU ) Geçtiğimiz yıl son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan Trabzonspor, bu sezona beklentilerin altında başladı. Önemli yıldızlarını kaybetti, önemli transferler yaptı. İlk 4 haftalık periyot, gelecek adına nasıl ip uçları veriyor sizlere?

Mehmet Demirkol: Taraftarsızlık avantaj mı?

Trabzonspor hakkında yazmak gerçekten çok zor. Eski bir oyunu, yeni oyuncularla oynamak zorundalar. Kaleci hariç temel pozisyonlardaki hemen herkes değişti. Çok önemli oyuncular kaybettiler. Önemli olmaya aday oyuncular aldılar. Seyircisiz oynamak onlar için büyük bir avantaj mı, yoksa dezavantaj mı, kestiremiyorum. Belki coşku, geçen sene olduğu gibi yeni oyuncuları motive edecekti. Şu anda o atmosferi hiç bilmiyorlar. Belki de seyirci bu değişime tepki koyacaktı ve bu değerli oyuncular erken kırılacaktı. Bilmek çok zor...

Ali Ece: Sörloth’un yeri zor dolar!’

Trabzonspor’da yönetimin de teknik heyetin de işi kolay değil. Çünkü geçen sezon Trabzonspor’a tek kişilik kalite farkıyla ekstra birçok puan kazandıran, şampiyonluğun en güçlü adayı mertebesine yükselten, artı kupa kazandıran Sörloth’un yerini doldurmak kolay değil. Afobe’nin Sörloth’un yerini doldurması için değil de Sörloth yokken 3 puanları getirecek atılan-yenilen gol dengesini kurabilecek alternatif oyun planları üretilmesi beklentilerine girmek daha faydalı olur. 2019 yazında Beşiktaş ile görüşen Vitor Hugo o zamana kadarki oyunuyla tam Trabzonspor’un aradığı profilde lider stoperdi. Son 1 yılda maalesef ülkemizde Brezilya Ligi yayınlanmadığı için hiçbir maçını izleyemedim. Yine de daha önceki sezonlardaki Vitor Hugo, kadrodaki stoperlerin hepsinden daha farklı kalitede, onu söyleyebilirim.

Cem Dizdar: Hem yarış hem de yetiştir

Sezona önemli oyuncu kayıpları, haliyle belirsizliklerle giren Trabzonspor’un transferleri, henüz takımın parçasına dönüşmüş değil. Baker, Flavio, Marlon gibi parçalar yerine oturdukça, yeni santrfor Afobe ile birlikte Nwakaeme ve Ekuban da daha organize hale gelecektir. Oradaki belirsizlik, Eddie Newton’un olumsuz durumlarda oluşacak baskıya karşı tutturacağı dil... Trabzonspor, gençleri oynatıp, yükseltip, değer katma konusunda ciddi birikime sahip. Bunun sürdürülmesi, şampiyonluk yarışını sürdürmek kadar önemli...Hatta daha önemli. Ne var ki, çok önemli bir handikapları var. İşler iyi gitmeyip, maç ya da puan kayıplarında ‘gizli ellerin tuzak kurduğu’ inancı, taraftarlar ve kimi yöneticilerde hayli pekişik... Bu kolaya kaçma hali, takımda ya da oyuncudaki eksikleri kapatan bir perde aslında. Bunun arkasına gizlendikçe de çözümsüzlük artıyor ve oyun/oyuncu gelişemiyor. Yıkıcılık da burada başlıyor işte. Geçen sezon hem yarışıp hem oyuncu yükselttiler. İşte dikkati en çok vermeleri gereken nokta burası. Yoksa takımın da oyuncuların da yükselmesi için olumsuz neden yok gibi!..

Deniz Çoban: Newton’un icraatını göremedik

Sörloth ve Sosa’nın Trabzonspor için ne kadar büyük kayıp olduğu, ilk 4 haftada uygulamalı olarak görüldü. Orta sahada yaratıcı adam yok. Lige vasat bir başlangıç yaptılar. Bu kadroyla daha iyisi de zor görünüyor. Hele ki Gaziantep FK maçı sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun hakemlerle ve Türkiye Futbol Federasyonu uygulamaları ile ilgili açıklamaları ve tepkisi, takımla ilgili birçok eksikliğin üzerini örttü. Teknik heyet ve futbolcular, kendilerini sorgulamak yerine, vasat başlangıcın sorumluluğundan kurtulmuş oldular. Birkaç maç daha işlerin yolunda gitmemesi, başka sorunları da gün yüzüne çıkartabilir. Abdulkadir Parmak’ın teknik sorumlu ile yaşadığı iddia edilen kriz ise sonraki günlerde problem doğurabilir. Şunu da belirtelim...Kaptan koltuğunda oturan Newton’un henüz bir icraatını göremedik.