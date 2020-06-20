SORU 1) ZAFER BÜYÜKAVCI: Galatasaray, geçen sezon şampiyonluk yolunu açtığı Rize’de bu kez şampiyonluğu kaybetti. 3 puandan öte, Muslera’yı da kaybetti. 3 puan ve Muslara kayıpları, Galatasaray’ı ligde nasıl etkiler?

MEHMET DEMİRKOL: ‘Okan Kocuk’la da şampiyon olunur!’

Muslera büyük kayıp, onun takımı için önemini anlatabilecek bir başka örnek futbolcu sanırım ligde yok. Belki Sörloth, belki. Öte yandan Okan iyi bir kaleci. Uğurcan ve Muslera’yı bir kenara bırakırsak lig vasatının üzerinde. Yani onunla şampiyona olunmaz diye bir şey yok. Ama Rize’de gördüğümüz oyunla zor. Savunma baskını aşamadı. Marcao olsa topu bir şekilde oradan çıkarırlardı. Buna çözüm bulmak kolay olmayabilir

ALİ ECE: ‘Belhanda maaşının borcunu ödemeli’

Muslera, Galatasaray için iyi bir kaleciden çok daha ötesi. Her sezon minimum artı 10 puanlık katkısı olan yaşayan bir efsane. Okan yaş grubunun en yetenekli kalecilerinden birisi olsa da şu anda Muslera’nın ilk geldiği haftalardakine benzer hatalar yapsa kimse onu yerden yere vurmamalı. Muslera’nın yerini doldurmak için şu andaki kaleci bonservis piyasasını göz önünde bulundursarak, Galatasaray’ın en az 20 milyon Euro harcaması gerekebilir ki şu anda hiçbir Türk kulübünün böyle bir lüksü yok. Eğer başta Feghouli gibi Muslera’dan sonra takımın özel yetenekleri olan oyuncular Rize deplasmanının tam aksine performans gösterip acil toparlanmazlarsa, Galatasaray’ın işi daha da zorlaşabilir. Hazır maçlar seyircisizken Belhanda da en azından aldığı maaş karşılığı performans borcunu ödemeli. Muslera yokken Galatasaray’ın kalan 10 oyuncusunun hatasız oynamaları gerekiyor.

CEM DİZDAR: ‘Büyük takımlar çözüm üretirler’

Önce stoperler, ardından kale ve santrforda yaşanan sakatlıklar... Böylesi travmalar her takımda büyük sarsıntı yaratır. Muslera gibi sadece kaleci değil, takım savunmasının “moral oyuncusu” niteliğindeki bir ismin sakatlığı oyunun koordine edilmesini doğrudan olumsuz etkiler. Öne gitmeye çalışırken akıllar hep kalede kalacaktır Galatasaray için... Beri yandan cezalarla da daralmış rotasyon Galatasaray’daki sıkıntıyı iyice büyütüyor. Yine de “büyük takım” tüm bu sıkıntılar arasından eldekilerle kendi çözümünü üretebilen takımdır... Ve söz konusu Galatasaray olunca böylesi dönemlerde “kazanma örnekleri” epey fazladır. Onlar açısından ligin geri kalanı zor görünüyorsa da üst üste oynayacakları Başakşehir, Trabzon maçlarına çözüm üretmeleri halinde yarışa yeniden katılabilirler, ki bu da o kadar düşük ihtimal değil...

DENİZ ÇOBAN: ‘Galatasaray, o şansı bıraktı!’

Galatasaray’ın Rize’de kazanması halinde; tarihin tekerrür edeceğini ve geçen yıl olduğu gibi şampiyonluğun anahtarını Rize’den alacağını düşünüyordum. Olmadı, Galatasaray İstanbul’a mağlup döndü, büyük oranda şampiyonluğu Rize’de bıraktı... Galatasaray’ın, Trabzonspor ve Başakşehir’e oranla fikstürü daha zor görünüyor. Bu zor fikstüre, takımın bel kemiği olan, as kaleciden yoksun devam etmek elbette önemli bir kayıp. Herkesin de kabul ettiği gibi, Muslera Galatasaray için bir kaleciden daha fazlası. Galatasaray’ın “10” numarası aslında o! Muslera kaybının yanında, aynı zamanda Marcao kaybı da Galatasaray için büyük bir şanssızlık. Bu saatten sonra imkânsız demiyorum ama Galatasaray’ın şansı diğerlerine göre çok daha az.





SORU 2) ZAFER BÜYÜKAVCI: Covid ile ilgili önlemler yeterli mi, abartılı mı, tam kıvamında mı

MEHMET DEMİRKOL

Saha içinde ya da maç sonunda maske takmaya gerek yok. Zaten testler yapılmış. Bu sıcakta bu kadar terlemişken, nabız ve adrenalin artmışken maske sağlık sorunu yaratabilir. İnsan sokakta yürürken bile zaman zaman zorlanıyor.

CEM DİZDAR:

Sahada olmayanların büyük bölümünde fiziki mesafe ve maske takma konusunda çok ciddi bir lakayt tavır var. Büyük kentlerde açık alanda maske zorunluluğu getirildiği düşünülürse, futbolda disiplin vidalarını biraz daha sıkıştırmak gerekiyor.

ALi ECE

Bizde mutlaka şampiyonluğa oynayan kulüplerin teknik direktörleri, başkanları veya taraftarların kulak vereceği simge figürleri, farkındalık oluşturmak adına galibiyet kutlamalarında ayarın kaçmaması için ikna edici konuşmalar yapıp yayınlamalılar.

DENİZ ÇOBAN:

Riva’da toplanan 53 hakem, 15 gün sonra evlerine döneceklerini zannederken; Sayın Nihat Özdemir, “Sezon bitene kadar Riva’da kalacaklar” dedi. TFF yöneticileri, çocukları, kulüp yöneticileri, içeri girip çıkıyorlar. Anlayacağınız, hakemleri Riva’da tutmanın sağlıkla ilgisi yok gibi.