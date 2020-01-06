Bizim Takım: Muslera hariç her yere lazım!

SORU:

Zafer Büyükavcı:

İlk yarıyı geride bıraktık... Sizlere göre Galatasaray’ın hangi bölgelerde eksikleri var. Yani transfer politikalarını belirlerken Sarı-Kırmızılılar, hangi mevkileri en öne yazmalılar.

Mehmet Demirkol:

‘Sorun transferlerden yararlanamamak’

Galatasaray kaleci hariç her yere transfer yapabilir. Fakat bu sorunu çözer mi? Bundan hiç emin değilim. Galatasaray’ın bir transfer yapamama sorunu yok. Her dönem transferi yapıyorlar. Sorun transferlerden yararlanamamak. 2 senedir yapılan nerdeyse tüm transferlerde durum bu. Ya sakatlıklar, ya formsuzluk nedeniyle uzaklaşan oyuncular... Nagatomo/Marcao gibi oynayanlar ise çok eleştiriliyor. Muslera’nın güven veren liderliği olmasa iş çok kötü noktalara gidebilirdi. Galatasaray için en iyi transfer Lemina’nın 17 maç sahada olması. Taylan ve Ömer’in Seri’yle birlikte ona verdiği destekle Antalya maçının ilk yarısında takımın nasıl merkezini bulup onun etrafında yapılanmaya başladığı gördük. Galatasaray için konu transfer değil. Ama illa bir transferden bahsedeceksek bu kadroya fizik direnç verecek kimse onu alınması istenebilir. Bir Fatih Terim takımının çıkığı tüm maçlarda rakiplerine fizik olarak ezilmesi inanılmaz.

Cem Dizdar:

‘İki bek için de bu geçerli’

Nzonzi sonrası orta sahaya bir direnç karakteri koymak elzem. Andone’nin yokluğu Falcao’nun belirsizliği ile birleşince bu bölge ihtiyaca açık halde. Luyindama yerine sağlam bir stoper gerekli. Lükse kaçılacaksa iki bek için de “ihtiyaç var” diyenin başı ağrımaz!..

Ali Ece:

‘Galatasaray için fırsat transferi’

‘Galatasaray’da sol bek ve Luyindama’nın sakatlığına sebep ona benzer profilde, denk özelliklerde bir stoper alması gerekiyor. Adı geçen sol beklerden Saracchi özellikle ofansif özellikleri ve hızıyla Galatasaray’ın sol kanadına ilaç olabilecek bir isim lakin her iyi ilacın yan etkisi olduğu gibi Saracchi’nin de defansif açıdan eksikleri var. Yine de takım bütününe göre artılar eksiler muhasebesinde Saracchi tipi sol kanat gerekiyor. Zaman zaman sol önde de oynayabilecek bir oyuncu. Red Bull Leipzig projesinde transfer edilecek oyuncu kriterlerinin başında genç ve hızlı olma kriteri bulunuyor. Saracchi, 26’sında sonra sürpriz ve büyük bir çıkış yaparak Almanya Milli Takımı sol bekliğine yükselen Halstenberg ve yeni keşif Luan Candido’ya sebep ayrılmak istiyor. Saracchi biraz ihtiyaç fazlası oldu ve Galatasaray için tam bir fırsat transferi. Göztepe yenilgisinin en büyük sebebi Galatasaray 11’inde aynı anda 32 yaş üstü çok oyuncu olmasıydı. Antalya maçındaki Taylan örneği gibi Galatasaray’ın gençlik ve hız aşısına ihtiyacı var. Hâlihazırda transfer edilen Onyekuru zaten bu kriterlere cuk oturuyor.

Deniz Çoban:

‘Birçoğundan fazlası var eksiği yok’

Galatasaray devreyi 7. sırada bitirdi. Üzerindeki 6 takımın hiç birinden kadro kalitesi kötü değil. Birçoğundan fazlası var eksiği yok. Fakat oyuncu performansına baktığınızda, Muslera hariç her mevki dökülüyor, her mevkie adam lazım. Sağ bek yok. Sol bek yok. Babel bir tek adam geçemiyor. Orta saha felç... Defans neredeyse rakiplerinin en kötüsü... Geldiği gün yeri göğü inleten Falcao’nun ikinci yarı ne yapacağı belli değil. Eğer Falcao bu kadar oynayacaksa santrafor şart. Sağ kanat ve sol kanat lazım. Orta sahaya sağlam bir 10 numara ve bir de stoper... Şampiyonluk yarışında en dezavantajlı takım Galatasaray. Liderle arasında 10 puan fark var. 10 puan kapanabilir diye düşünülebilir ancak şampiyon olmak için geçmesi gereken önünde tam 6 takım var. 6 takımın da ikinci yarıda Galatasaray’dan daha kötü olması gerekiyor. Dolayısıyla İlk puan kaybında Galatasaray’ın lige havlu atması kaçınılmaz... Ligin devamında Fatih Hoca da tartışılmaya başlar. Kaybedilen bir lig için sezon ortasında para savurmak yerine itidalli davranması Galatasaray için en akıllı adım olur.