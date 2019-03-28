Türkiye'nin en saygın spor yorumcuları, Türkiye'nin spor gündemini sizler için yorumluyor. Zafer Büyükavcı'nın moderatörlüğünde masaya oturan 'Bizim Takım'; objektif, sıra dışı yorumlarıyla gündem belirliyor. Ali Ece, Mehmet Demirkol, Cem Dizdar ve Deniz Çoban yine çok konuşulan yorumlarıyla karşınızda...

'Bizim Takım'ın taraftarla ilk buluşması bugün gerçekleşirken konu, A Milli Futbol Takımımız'ın Şenol Güneş önderliğindeki yeni yolculuğu...

Bizim Takım'a sorduk: İlk 2'de olup 2020'ye gider miyiz? Ortak yanıt şu:

İZLANDA BU MİLLİ TAKIM'A RAKİP OLAMAZ!

MEHMET DEMİRKOL:

Benim için formül şu: Fransa’dan alabildiğini al, İzlanda’dan ise 4 puan al. İzlanda bildiğimizin gerisinde; biz ise ilerisindeyiz. Bu Milli Takım hedefe ulaşır. Çünkü artık standardımız var. Ben bu takımdan memnunum. Eğlendim, umutlandım. Çocukların da Güneş’in de ruh hali iyi...

CEM DİZDAR:

Kilit maçlar İzlanda ile. Onların atletik dayanıklılığına karşı, bizim daha heveskar, daha esnek oyuncularımız var. Fransa belirsizlik halinde Umtiti ve Varane ile gol buluyorsa; biz de Hasan Ali, Kaan ile atıyoruz. Fransa ne yapıyorsa, üç aşağı-beş yukarı biz de yakın şeyler beceriyoruz.

ALİ ECE:

Bu takım hem zevk veriyor hem de zevk alıyor... Tribünlerden aldığı enerjiyi, tribünlere geri veriyor. Oynanan oyun önceki döneme kıyasla, son derece modern ve akıcı. Bu, çok önemli. İzlanda’yı deplasmanda yenersek, yüzde 51 gruptan ikinci olarak çıkmak adına büyük avantaj yakalarız

DENİZ ÇOBAN:

Rakibimiz Fransa değil, İzlanda.. Ve ben çok ümitliyim artık. Eskiden Konya’da oynanan Milli maçlara sırf çocuklarım istiyor diye giderdim. Şimdi Konya’da oynanacak Fransa karşılaşmasına ben, çocuklarımı götürmek istiyorum. Çünkü bu takım, benim içimde de büyük bir heyecan oluşturdu...

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ZAFER BÜYÜKAVCI: A Milli Takım, 2020 Finalleri yolunda süper bir başlangıç yaptı. 2 maç, 6 gol, 6 puan... Üstelik tek gol bile yemeden... Bu bardağın dolu tarafı... Çünkü deplasmanda Arnavutluk, içeride Moldova ile karşılaştık. 8 Haziran’da içeride Fransa, 11 Haziran’da deplasmanda İzlanda ile oynayacağız. Bir matematik yapalım hep birlikte... Bu maçlarda alacağımız hangi sonuçlar bizi hedefe götürür?

‘Milliler üst düzey bir takım’

MEHMET DEMİRKOL: Fransa’dan alabildiğini al, İzlanda’dan ise 4 puan al. Ama öncelikle ‘Biz ne oynuyoruz’, buna bakalım. Benim hesabım şu; ligin üst düzey takımları standardında oynayabilen bir Milli Takım’ın varsa, sorunun yok demektir. Moldova dengi bir takımla karşılaştığında; Türkiye Milli Takımı da Başakşehir de Beşiktaş da benzer oyunlar oynuyor. Dolayısıyla bir standardımız olduğu net. Rakibin değeri tabii ki önemli, ama senin ne oynadığın da önemli. Ben iki maçta da rastgele bir oyun oynandığını düşünmüyorum. Şenol hocanın, rakibe göre çizdiği oyunlardı bunlar. Moldova’yı 60 dakika yarı sahamıza bile sokmadık. Ön alan iyi pres yaptı. Ben bu takımdan memnunum. Eğlendim, umutlandım... Çocukların da, Şenol hocanın da ruh hali iyi. Biz böyleyken; İzlanda bildiğimizin gerisinde şu an. Dolayısıyla biz bu standardımızı tutturduğumuzda, hedefe gideriz. Üstelik bir iki oyuncu daha gelecek; Cengiz gelecek mesela, Emre Akbaba, Abdülkadir gelecek. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Bir zahmet, 24 takım arasına da girelim Avrupa’da.

‘Arnavutluk bu kadar kötü değil’

CEM DİZDAR: İlk iki için en şanslı aday olduğumuzu düşünüyorum. Bence kilit maçlarımız, İzlanda ve Arnavutluk ile oynayacaklarımız. Hatta bu iki takımın birbiriyle oynayacağı maçlar. Biz rahat kazandık, ama bu kadar kötü bir takım değil Arnavutluk. Belli ki beşeri (insani) sorunları vardı teknik direktörüyle... (Panucci) Ve teknik direktörün negatifliği, bize pozitif olarak yansıdı. Arnavutluk-İzlanda maçlarında, Arnavutluk’un yapacağı şeyler, bizim zaten yapmamız gerekenlerin üzerine artı koyacaktır. Peki bizim takımda bir oyun kalitesinden söz edebilir miyiz? Bence, ederiz... Bakın, bizi İzlanda’dan farklı kılan şey şu: Onların atletik dayanıklılığına karşı, daha heveskar, daha esnek, daha belirsizliği yüksek oyuncularımız var. Bu, büyük avantaj. Bir örnek de Fransa’dan vereyim: Onlar maç içindeki bir belirsizlik halinde Umtiti ve Varane ile gol atabiliyorsa, biz de Hasan Ali ve Kaan ile bulabiliyoruz. Yani farklı seçenekler yaratabiliyor olmanın, bize anlattığı bir şeyler olmalı. Fransa ne yapıyorsa, biz de üç aşağı-beş yukarı ona yakın şeyler yapabiliyoruz. Bizim bu oyuncularımızın farklı profillerinin; İzlanda gibi ezberlenmiş takımlara karşı daha çözücü olacağını düşünüyorum. Ritmi güzel, havası güzel takımın. Kazanma alışkanlığı da elbette önemli. Şimdi Arnavutluk ve Moldova galibiyetlerine burun kıvıranlara mesajım şu: Geçmişte burun kıvırdığımız İzlanda’nın neler yaptığını görmüş bir ülkenin evladı olarak, bu 6 puanla işimizin daha kolay yoluna gireceğini düşünüyorum. Bu takımın heyecanı var, umudu var, becerisi yüksek.

‘Bir galibiyet küçümsenir mi?’

MD: Cem, üstelik bu çocuklar birbirlerine de alışacaklar. İki Beşiktaşlı iki Başakşehirli vardı onbirde, geri kalanlar ayrı ayrı kulüplerden. Birbirine dokunan oyuncu yoktu daha öncesinde.

CD: Haklısın, aynı zamanda yeteri kadar antrenman bile yapmamış bir takımdı bizimkisi... Hasan Ali’nin maç sonu söylediği gibi, taktik antrenman yapmadan çıkmışlar maça...

ALİ ECE: Bu maçta kimler yoktu? Cengiz, Emre Akbaba, Abdülkadir vesaire... Onlar da olacak ileride. Daha da iyi olabiliriz Haziran’da... Arnavutluk galibiyetini küçümseyenlere çok şaşırıyorum. Aynı Arnavutluk’a 3-2 yenildik biz. Hem de Türkiye’de. Hazırlık maçı demeyin, çünkü zaten hazır değildik ki! Elemelerde de hazır olmadığımızı en acı şekilde gördük zaten. O zamanlar son derece verimsiz kullanılan bir kadromuz vardı. Bakın, çok benzer bir oyuncu grubuyla (sadece iki-üç kişinin yeri çok akıllıca değiştirilerek) çok daha iyi bir oyun oynadık. Geçmişte Moldova ayarı takımlarla oynarken bile, Milli Takımımız insanlara keyif vermiyordu. Şimdi bu takım hem zevk veriyor, hem de zevk alıyor... Tribünlerden aldığı enerjiyi, tribünlere geri veriyor. Oyun önceki döneme kıyasla, son derece modern ve akıcı. Bu, çok önemli. İzlanda gibi bir takım karşısında, akıllı oynamazsanız kaybedersiniz zaten. Benim matematiğim basit; İzlanda’yı deplasmanda yenersek, yüzde 51 gruptan ikinci olarak çıkmak adına büyük avantaj yakalarız. Bizim gruptaki direkt rakiplerimiz, İzlanda ve Arnavutluk... Arnavutluk’u deplasmanda yendik, İzlanda’yı da deplasmanda yenersek, çok büyük avantaj yakalarız. Üstelik uzun süredir çok iyi performans gösteren bir oyuncumuz yokken, Avrupa’da en üst düzey oynayan oyuncumuz yokken iki maçta bu başarıya imza attığımızı belirtmem gerekiyor. Cengiz Ünder’den bahsediyorum. Cengiz’in yanı sıra Emre Akbaba’yı, İrfan Can’ı, Abdülkadir’i, Ozan Kabak’ı da artı birer değer olarak göreceğiz ileride.

‘Emre kurtarıcı değil, katkı’

MD: Şenol hocanın aklındaki plan; Emre, Mahmut, İrfan üçlüsünü birlikte kullanmaktı.

AE: Evet, Emre Belözoğlu yedekti Moldova maçında... Ukrayna maçında ‘kurtarıcı’ olarak çağrılmıştı Emre... Şu an ise ‘kurtarıcı’ değil, kadronun gelişimine katkı sağlaması için çağırıldı. Bu, çok önemli bir detay. Artık eskiden olduğu gibi; birisini ‘kahraman’ ya da ‘rezil’ ilan etme dönemi bitti. Moldova maçından önce Şenol Güneş’in söylediği bir söz var. Çok değerli, o sözü çok iyi okumak gerekiyor; “Ben değil, biz yönetiyoruz... Ben değil, biz yapacağız...” Milli Takım böyle bir yerdir zaten, kollektif şekilde yönetilir. Oyunu analiz edecek olursak... Lucescu’nun oynattığı ezber, son derece şablon olan, 4-5-1 ve 4-2-3-1 denilen ama hiçbir şeye benzemeyen oyundan kurtulduk.

‘Bu günlere hasret kalmıştık’

DENİZ ÇOBAN: Erken havaya girdiğimizi düşünenler, galibiyetleri küçümseyenler var. Biz böyle galibiyetlere hasret kalmamış mıydık? Üçüncü sınıf futbol ülkeleriyle karşılaştığımız maçlarda bile kopuk kopuk oynuyor, mağlubiyetler alıyorduk. Maçların hangi kanalda olduğunu bilmiyorduk, saat kaçta oynanacağını da. Bir heyecan var şu an. Bu, çok güzel bir gelişme. Fransa maçı Konya’da oynanacak. Ben şu an çocuklarımla birlikte o maçı bekliyorum artık. Gideceğiz, destekleyeceğiz. Bundan önce Konya’da oynanan Milli maçlarda, çocuklarım istiyor diye gidiyordum stada... İstemiyordum, ayaklarım geri geri gidiyordu. Şimdi ben istiyorum çocuklarımı bu Milli maça götürmeyi... Gruptaki matematik kısmına gelirsek... Gerçekçi olmak gerekirse, rakibimiz Fransa değil, İzlanda... Fransa’nın Lider bitireceğini düşünürsek, ikincilik yarışını İzlanda ile yapacağız. Ben çok ümitliyim.

‘Fransa rakip değil ama bir ölçü olacak’

ZB: Fransa rakip değil mi gerçekten?

MD: Fransa rakip değil belki ama, bir ölçü... Onlarla oynayacağımız maçta, bir şeyler sayılır.

AE: Ben de Fransa maçının oyun açısından bir ölçü olacağını düşünüyorum. Hatırlıyorum da; 2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olmadan önce, grup liderliği için çıktığımız maçta İsveç’e yenildik diye yine yerin dibine sokmuşlardı Milli Takımı... Halbuki adamlarda Henrik Larsson vardı. Önce Celtic’i UEFA Finali’ne çıkartan, sonra Barcelona’ya Şampiyonlar Ligi kazandıran Larsson! İsveç o dönemde çok iyiydi. Sürekli Dünya Kupaları’na gidiyordu. Fransa, o İsveç’ten çok daha iyi. Dolayısıyla olası bir Fransa yenilgisinde kimse “Havaya girmişiz, o kadar iyi değilmişiz” demesin. Böyle diyenler, Messi’li Arjantin’e ‘Havaya girmişler’ mi diyecek. Çünkü o Arjantin, Fransa’dan 4 yedi!

MD: Fransa çok ‘kırıcı bir takım’. Rakibi çözüyor bir şekilde. ‘Bunlar ne oynuyor’ derken, bir anda paramparça olabiliyorsunuz.

AE: Giroud gol atamıyor diyorduk, o da atmaya başladı! Mbappe, Griezmann arkadan geliyor, yapacak bir şey yok.

ZB: İzlanda’yı farklı yendikleri maçta golleri atanlar aynı zamanda bir başka golün asistini de yapmış. Komplike bir oyuncu grubu yani.

AE: Kadroları da süper, hocaları da. (Deschamps)

‘Lig bitse de heyecan bitmez’

ZB: Türkiye’de lig yarışı erken biterse, Milli Takım’a zararı olur mu?

CD: Bu iki maçın havasının Milli Takım’a seçilen oyuncular üzerinde yarattığı pozitif etkiyi düşünüyorum da... Lig kopsa bile, Milli Takım etkilenmez diyorum.

MD: Biz, Fransa ve İzlanda ile oynayıp 4 puan alsaydık ve Haziran’da da Arnavutluk ile Moldova maçlarımız olsaydı, belki ligin erken kopması bizi etkileyebilirdi. Fakat şimdi Zeki, Fransa maçını bekliyor. Dorukhan’ın yerinde olsam deli gibi beklerim Fransa maçlarını... Herkes için bir sınav bu... Cenk için bile...

AE: Bizimkiler bence ‘maç bitmesin’ istiyordu! Hakem 90+3’ü gösterdi, o 3 dakikaya 2 pozisyon sığdırdık. Bitişte ise akıllarından geçen bence şuydu: “Keşke İzlanda ile haftaya oynasak...” En azından benim aklımdan geçen buydu!

Yüklenici Firma: Hakan, Cengiz, Burak, Cenk

ZAFER BÜYÜKAVCI: Kadroda 7 oyuncu (Muhammed, Uğurcan, Ozan, Efecan, Dorukhan, Emre Taşdemir, Güven) ilk kez A Milli oldu. Merih (1), Mert (6), Zeki (4), Emre (4), Deniz (2), İrfan (6) kez A Milli. Yusuf 10 maç ile en tecrübelileri. Cengiz, Abdülkadir, Emre Akbaba sakatlık nedeniyle kadroda yer bulamadı. Emre Belözoğlu, Gökhan ve Burak’ı dışarıda bırakırsak, takımın yaş ortalaması 25 civarında...

ALİ ECE: Bunlar sadece bizde değil Avrupa’nın önemli liglerinde üzerine yatırım yapılmış, test edilmiş, onaylanmış gençler... Bence en önemlisi Merih’in Serie A’ya gitmesi. İtalya savunmanın mabedidir, en yüksek seviyesidir çünkü. İtalyan olmayan savunmacı, İtalya’da çok az oynamıştır. Onlar özel isimlerdir, futbolculuğunda Tudor gibi... Merih’i buradan keşfetmeleri çok önemli.

MEHMET DEMİRKOL: 1.77 boyundaki Cannavaro, Dünyanın en iyi futbolcusu seçilmişti.

‘Merih, Ozan ve Kaan harika’

AE: Ayrıca Bundesliga’da oynayan Ozan ile Kaan var. Düsseldorf kümede kalacaksa, bunu sağlayan oyunculardan bir tanesi, Kaan olacaktır. Ozan, şu an Stuttgart’ta ama Almanya’da bile herkes bir sonraki durağı neresi olacak diye konuşuyor... Bizler “Alpay Özalan ile Bülent Korkmaz’a bir şey olmasın” diye yıllarca yapmadık şey bırakmayan bir kuşağız!

ZB: Hemen her ülkenin Milli Takımı’nda; olmaz denileni başaran, takımın başı sıkıntıya düştüğünde bir çilingir gibi kilidi açan ikililer-üçlüler vardır. Türkiye’de Hakan-Cenk-Burak üçlüsü de bizim ‘yüklenici firmamız’ olmaya devam edebilir mi?

AE: Hiç yoktan gol atma, yüzde 1’lik pozisyonu gole çevirme konusunda bence kadromuzdaki en yetenekli isim Cengiz Ünder... Hakan daha çok duran toplarda etkili. Fakat Cengiz, İtalya Serie A gibi çok zor gol atılan bir ligde bunu başarıyor. Sakatlığını atlattıktan sonra o da ‘ekstra bir yüklenici firma’ olacaktır. Eskiden ‘kim oynamamalı’ diye tartışıyorduk... Artık ‘kim oynamalı’ diye tartışmaya başlayacağız.

‘Neden Roger Milla olmasın!’

CEM DİZDAR: Bence bu üçlüdeki en kritik isim, Burak... 33-34 yaşında ve ne kadar sürdürebilir bu performansını? Burak’ın yerine birilerini koymak şart. Elbette Cengiz’i beğeniyorum, fakat Burak’ın oynadığı konum ve yaptığı iş başka... Cengiz, Cenk’in ya da Burak’ın işini yapabilir mi? Bu oyun, bir ön oyunu. Bizim oynadığımız oyunun bana anlattığı şey; bizde bir Griezmann oyunu var gibi görünmediği. Biz, kendi oyuncu varlığımızla bir şey yapmaya çalışıyoruz. İşte bu nedenle Burak’ın yerine birini bulmamız lazım.

AE: Burak gibi net bir santrfor lazım diyorsun... Ama Burak, 33-34 yaş aralığındaki bir oyuncu gibi oynamıyor. Çünkü 25 yaşına kadar üst düzey performans sergileyemedi. Belki de bu yüzden bu kadar istekli halen... Neden Roger Milla gibi olmasın? Neden 37-38’e kadar oynamasın?

DENİZ ÇOBAN: Ben, Burak Yılmaz’ın futbolu hakkındaki sözlerinize katılıyorum, fakat Milli Takım’ın başında kaptan olarak çıkmasını eleştiriyorum. Geçmişte yaptıkları, konuşmaları, davranışları ve hataları ile Milli Takım’ın kaptanı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Burak’ın şu iki maçtaki performansının çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş’a yeniden dönmesi, Şenol Güneş faktörü gibi nedenlerle şu an saha içi performansı süper. Fakat 6 ay sonra, şu an hissettiği bu heyecanı kalabilir mi?

‘Bence Kaptan olmamalıydı...’

MD: Deniz’in ‘Kaptan’ eleştirisine katılabilirim. Fatih Terim döneminde ciddi bir kriz yaşandı çünkü. Fatih hoca, Antalya kampında bahsi geçen 4-5 oyuncuyu dışarıda bırakabilirdi. Haklı da olurdu, bence hatayı orada yaptı. Fakat böyle bir kararı kabul ettirmek de kolay olmayabilirdi. Fatih hoca, “Arda’yı Burak’ı Selçuk’u Caner’i götürmüyorum” dese; kamuoyu ne derdi? Şu an Şenol hoca, kaptan olarak çıkmayabilirdi. Futbolculuğu açısından bakarsak... 27 yaşındaki Burak ile 34’üne yaklaşan Burak arasında hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum. Hatta futbolunun ilerlemiş olduğunu düşünüyorum. Artık kendisini çok atmıyor, kafa vurmayı öğrendi, çift ayak kullanıyor. Eskiden pivotu yapamıyordu, artık yapabiliyor. Sırtı dönük oynayabiliyor.

CD: Paylaşıyor...

MD: Ben ondan ‘Ronaldovari bir durum’ bekliyorum. Yani beklentim 37-38 yaşına kadar oynaması.

AE: Deniz Çoban’ın söylediği şeyler nedeniyle Burak Yılmaz’ın Türk Futbolu’na borcu var. 37-38 yaşına kadar oynaması lehine olacaktır. Bunca hataya rağmen ona tekrar Türk Milli Takımı’nda kaptanlık pazubandı verildiyse üstelik... Benim için Roger Milla gibi olsa yeter!

A-B-C planı olmalı ama santrforlu...

ZB: Fransa 4-6-0’a çok yatkın bir takım diyoruz ya... Acaba Buraklı ya da Buraksız bizim mevcut kadromuz da bu dizilişe evrilebilir mi?

AE: İmkânsız... Çünkü Fransa 25 yılda iki kez taktiksel devrim yaptı. Biz de onlar yok ki. Ben 4-6-0 işlerine hiç girmek istemiyorum aslında! Bizim oyuncularımızda değil kabahat, bizlerde. Son 25 yılda taktik üzerine ne kadar konuştuk ki? Büyüklerimiz ne kadar konuştu ki? Herşeyi motivasyonla açıklama saçmalığına gömüldük sadece. Oysa ki, Dünya’nın en motive halkı ‘Braveheart’ filminden de hatırlayacağımız gibi İskoçlar... Fakat 1998’den beri hiç bir organizasyona katılamıyorlar! Bizim A-B-C planlarımız olmalı, ama hepsi de santrforla olmalı!

MD: Birincisi; Hoca dizilişini değiştirmez. İkincisi; Fransa öyle oynuyor ama santrforla oynuyor. Griezmann da santrfor, Mbappe de, Giroud da santrfor. Benim 4-6-0’dan kastım şu; Giroud da Griezmann da orta sahanın işlerini yapabiliyor.

CD: Orta sahada olur da, ön tarafta olmaz herhalde... Farklı pozisyonlarda oynayacak oyuncu kadromuzun dar olduğu ortada. Çoklu pozisyon oynayamazlar. Burak Yılmaz’daki çekincem biraz da bu. Fiziksel değerleri düşmeye başladığında, sadece ceza sahası önü ve ceza sahası içi oyuncusu haline gelecektir.

Çalhanoğlu Mesut Özil gibi!

ZB: Hakan ikinci bir forvet gibi oynatılabilir mi?

​MD: Hakan takımı şekillendiren bir oyuncu değil... Takımı, ona göre şekillendirmeniz gereken bir oyuncu... Mesut Özil gibi düşünün: Takım kötü gidiyorsa, Mesut en kötüsüdür; İyi gidiyorsa, Mesut 1 numaralı yıldız gibi gözükür... Hakan da böyle oyuncu... Hakan’ı böyle kullanabilmek, Şenol Güneş adına büyük bir olay olur. ‘Mahmut da böyle oynamalı’

AE: Ben Hakan’ın Milli Takım’da hiç bu kadar iyi oynadığını, maç içinde iyi futbolunu bu kadar uzun süreye yayabildiğini hiç görmemiştim son iki maça kadar... Bu nedenle çok sevindim. Ayrıca Cenk ve Burak gibi iki santrforun varlığı önemliydi. İkisi de sabit değil, sürekli hareket ediyorlar. Dolayısıyla çok boyutlu hücum yapabiliyoruz. Burak’ın sol ayakla asist yapması, Cenk’in Burak’a asisti önemli. İki santrforun arkasında, kendi takımlarında ofansif orta saha oynayan Hakan ve Deniz Türüç’ün oynatılması... İki ön libero değil, iki destek orta saha... İlk maçta Okay ve Emre, sonrasında Mahmut ve Dorukhan... Mahmut iki maçta kaptığı toplarla iki golümüzün oluşumunda başroldeydi. Sayın Lucescu maalesef, Mahmut’u savunmanın önüne üçüncü bir stoper gibi dikiyordu. Halbuki Başakşehir’de oynattığı gibi oynatmak lazım Mahmut’u... Tüm bu değişimler, doğru yolda olduğumuzun göstergesi. ‘Arda da ileride çağırılabilir’

CD: Onun mühendisliği başka bir işti. ‘Takımı gençleştirelim’ dediler, o da buna çalıştı. Dolayısıyla bu sonuçtan direkt onu sorumlu tutamazsın ki! Burak’ın, “Ben bir dahaki turnuvaya gider miyim, emin değilim” dediği ortamda, Mahmut ile ilgili tasarrufta Lucescu’yu sorumlu tutmak biraz haksızlık bence.

AE: Milli Takım’a alıyorsa Mahmut’u, böyle oynatmalıydı diyorum ben...

CD: Tercih meselesini anlarım, fakat Uluslar Ligi’nin bize anlattığı şey bu değil yine de. Orada başka bir şeyin testi yapıldı. Başka bir şey denendi.

AE: Denedik, ama küme düştük!

CD: Düştün ama... Emre, Burak, Mahmut hesaplarında yoktu. Yani 30 yaş ve üzeri hesapta yoktu.

MD: Şenol hoca da düşündü 30 yaş üstünü ve sonunda şu kararı verdi: Hazır olanı, yararlanabileceğini aldı. Mesela Arda ile de gitti konuştu. Yeterli seviyede olmadığını düşündü, çağırmadı. Belki ileride çağıracak, Arda’ya bağlı bu...

‘Yerli hoca değil! Şenol Güneş...’

DÇ: Bu arada Lucescu ile çok zaman kaybettiğimizi düşünüyorum. Yerli bir teknik adam ile çok daha önce çalışmaya başlayabilirdik.

MD: Deniz’in söylediğine bir açıdan katılmıyorum: Yerli teknik direktör değil, çünkü Şenol Güneş başka...

CD: Evet; Bence doğru tanım, ‘bilen teknik direktör’.

MD: Şu an için bu kategoriye Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Mustafa Denizli’yi koyabiliriz. Lucescu’ya çok hayran olduğum için, uğradığım hayal kırıklığının acısı, halâ geçmedi!