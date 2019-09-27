Bizim Takım Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

'Bizim Takım', Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde muhtemel ilk onbirlerini tek tek yorumladı ve 10 üzerinden puanladı.

SORU: Zafer Büyükavcı: Galatasaray ve Fenerbahçe muhtemel onbirlerini tek tek yorumlayınız ve puanlayınız... (Puanlama 10 üzerinden yapılacaktır..)

Mehmet Demirkol (GALATASARAY 78 PUAN)

Muslera mükemmel kaleci... En büyük sakarlığı yaptıktan sonra dahi büyük kaleciliğe hemen dönüyor. Güvenilir... Ön alan presiyle başlaması beklenen Galatasaray’da; Falcao’nun Belhanda ile ortaklığı, tümtakımı etkileyecek bir domino etkisi yapabilir.

Fernando Muslera (9): Mükemmel kaleci... Yan topları zayıf, ayaklarıyla ünlü değil. Ancak onda büyük kalecilerde olan en önemli özellik var. En büyük sakarlığı yaptıktan sonra dahi büyük kaleciliğe hemen dönüyor. Güvenilir...

Mariano (7): Bir bek değil aslında, hücumcu bir kanat oyuncusu. Galatasaray’ın iç saha maçlarında onun iyi oynayıp kaybettiği, kötü oynayıp kazandığı oyun yoktur herhalde. Orta saha oturmadığı için sevmediği savunmayla uğraşıyor.

Luyindama (6): Geçen sene lige sağlam girdi. Birebirde top almak halâ çok zor, ama savunmadaki yapının oturmayışı defolarını gösteriyor. Muriç ile savaşını merak ediyorum.

Marcao (6): Geçen senenin orta sahaları pas ile geçip direkt hücumu bulabilen oyun kurucusu, henüz güvenini oturtamadı. Bu maç, Marcao için toparlanma maçı olabilir. Olmazsa da Fatih Terim arayışa girecektir.

Nagatomo (6): ‘Ciğer sönmesi’ olayından bu yana aynı oyuncu değil. Ancak hep bir standardı var. Asla altına düşmüyor. Rodrigues’in olmayışı şansı. Hücuma destek vermek onun için daha kolay olabilir.

Nzonzi (8): Şu anda sadece Fernando’nun işini yapıyor. Fark yaratması için takımın oyun merkezinin rakip yarı alana taşınması lazım. Lemina, Seri/Belhanda’yla doğru üçgenleri kurduğunda iş boyut değiştirecek.

Seri (6): Güven eksikliği var. Olduğu oyuncunun yarısı değil. Forma, onu ezmiş gibi. Tam tersi olmalı. Büyümeli...

Babel (8): Takımın an itibariyle Muslera ile birlikte en güvenilir oyuncusu. Takımdan bağımsız olarak iyi olabiliyor. Takımla birlikte iyi olabiliyor. Yalnız Kurt...

Belhanda (7): O kendisini hiç beğendiremese de özellikle iç saha maçlarında en gerekli bağlantı oyuncusu... Yeter ki, sinirine hakim olsun. Hücumun reaktörü o. Görmüyor olabilirsiniz, ama enerjisi önemli.

Feghouli (7): Geçen senenin 2. yarısına tek başına damga vuran oyuncudan çok uzak. Bir çok Galatasaraylı gibi bu büyük derbiyle dönebilir. Fenerbahçe savunma zaaflarını değerlendirme konusunda asıl işi üstlenecek.

Falcao (8): Galatasaray ön alan presiyle başlayacaktır. Özelikle Belhanda ile ortaklığı tüm takımı etkileyecek bir domino etkisi yapabilir.

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Mehmet Demirkol (FENERBAHÇE 79 PUAN)

Emre, Gustavo ile birlikte maçın anahtarı... Sakin kalmalı. Hem savunmayı hemhücumu koordine etmeli. Bir pasıyla her şeyi değiştirebilir. Muriç formayı dolduranlardan... Oyunu, büyük takımla büyüdü. Hareketli olursa, baskı yaparsa maçı domine edebilir.

Altay Bayındır (8): Alanya maçında yaptığı yan top hataları çok konuşuldu. Altay’ın yeteneklerinde ve o hataları yapmayan kaleciye 100 Milyon Euro verirler. Onda da Muslera’nın gençliğini görüyorum.

Ozan Tufan (8): Kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı. Oyun konsantrasyonu inanılmaz. Futbolun değerini çok geç olmadan anlamış gibi duruyor. Güvenilir...

Zanka (6): Üç ideal savunmacıyla onu görmeden net bir karar vermek zor. Henüz Fenerbahçe’nin stoperi budur dedirtmedi. Ama fiziksel ya da moral bir çöküş de yaşamadı. Zihnen sağlam duruyor.

Jailson (6): Hızlı oynadığında kolay hata yapıyor. O yüzden zaman zaman geç kalıyor. İyi oyuncu sınıfına geçmek için bunu atlatmalı. Bu maçta Gustavo ve Emre’den yardım alacaktır.

Dirar (6): Hızlı ‘git-gel’ oyunda yarattığı avantajlar kadar dezavantajları da var. Takımın ‘asist kralı’ da olabilir, erken bir kırmızı da görebilir.

Emre (9): Bu maçın Gustavo ile birlikte anahtarı o. Sakin kalmalı. Hem savunmayı hem hücumu koordine etmeli. Bir pasıyla her şeyi değiştirebilir. Çünkü o pası alabilecek arkadaşları var.

Gustavo (7): Güvenilir bir çapa olması bekleniyor. Karta yakın olması dezavantajı. İşi daha çok savunma olacak...

Deniz Türüç (7): Büyük takım onu ezmedi. Hatta yükseltti. Formayı dolduruyor. Ancak asıl yaptığı işi, ‘içe dalıp şutları’ istediği kadar bulamadı. Bu maç bunu değiştirebilir. Soldan gelişen akınlarda ceza sahası üzerine sürpriz yapabilir.

Max Kruse (8): 34 maçın hiçbirinde ‘maçın oyuncusu’ seçilmeyip, ‘sezonun oyuncusu’ seçilebilir. Fenerbahçe’nin herhangi bir maçı kazanması için onun iyi olması şart.

Tolga Ciğerci (7): Tudor’un onun için bulduğu rolle sahada olacak. Mariano’yu zorlayacaktır.

Muriç (7): Formayı dolduranlardan... Oyunu, büyük takımla büyüdü. Çok güçlü... Hareketli olursa, baskı yaparsa maçı domine edebilir.

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ALİ ECE (GALATASARAY 77 PUAN)

Lemina yüzde 50’de bile değil. O yüzden Belhanda maskeyle de olsa oynarsa şaşırmam. Belhanda belki Galatasaray’ın en istikrarlı oyuncusu değil ama mevkisinde alternatifi olmayan bir oyuncu. Radamel Falcao ise klasıyla derbiye damga vurabilecek oyun gücünde.

Fernando Muslera (9): Sadece kendi döneminin değil, belki de Galatasaray tarihinin en iyi kalecisi...

Mariano (6): Sezona iyi başlamadı, normalde bu sezon oynadığından çok daha iyi bir futbolcu.

Luyindama (6): Hava toplarında çok iyi olsa da zaman zaman top ayağındayken kendisini Ramos zannedip yaptığı saçma hatalar performansını düşürüyor.

Marcao (5): İlk geldiğinde çok daha iyiydi. Ailesine hakaret edenlere 6222 (!) o ayrı, ama Marcao’nun toparlanması gerekiyor. İlk iş daha risksiz oynayıp asıl işi olan savunmaya konsantre olarak baştan oyununu yenilemeli.

Nagatomo (6): Galatasaray’da bu sezon oynadığı maçlardan çok daha iyi oynadığı en az 10 maç sayabiliriz. Şimdilik idare ediyor, ancak fazlasını yapmalı.

Nzonzi (8): Her maç neden Dünya Kupası Şampiyonu Fransa Milli Takımı’nın sürekli radarında olduğunu kanıtlıyor, şu ana kadar arkadaşlarının hatalarını telafi etmekle kalmadı, topla çıkışlarında da etkiliydi.

Seri (8): İki maçtır klasını göstermeye başladı. Kanatlardaki takım arkadaşlarının performanslarını arttırdığı ölçüde milimetrik pasları daha da anahtar paslar seviyesine yükselecek.

Feghouli (7): Geçen sezonun son dönemecinde takımın en iyisiydi, bu sezon henüz o belirleyici farkını sahaya yansıtamasa da özellikle Belhanda sahada olmazsa derbide fark oluşturabilecek klasını sergilemek zorunda.

Belhanda (7): Lemina şu ana kadar izlediğimiz haliyle yüzde 50’de bile değil. O yüzden Belhanda maskeyle de olsa oynarsa şaşırmam. Belhanda belki Galatasaray’ın en istikrarlı oyuncusu değil ama mevkisinde yani serbest 8’de alternatifi olmayan bir oyuncu.

Babel (7): Henüz kolektif açıdan form tutamamış Galatasaray’da bireysel yetenekleri ile değerli skor katkıları yaptı.

Falcao (8): Daha önceki maçlarda arkadaşları tarafından doğru dürüst beslenmese de klasıyla derbiye damga vurabilecek oyun gücünde.

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ALİ ECE (FENERBAHÇE 80 PUAN)

Emre’li Fenerbahçe ilk 11’i kolektif açıdan 100 üstünden 88 toplam gücünde ise Emre’siz Fenerbahçe ilk 11’i kolektif toplamda 74’e kadar düşebiliyor. Max Kruse her sefer aynı feyki atıp rakibi kandırmayı başaran özel kilit açan yeteneklere sahip bir yıldız...

Altay Bayındır (8): Fenerbahçe’nin uzun süre sonra ayakları bu kadar iyi bir kalecisi var. Cepheden şutlar ve karşı karşıyalarda da yeteneklerini sergiliyor, sadece yan toplarda daha dikkatli olması gerekiyor.

Ozan Tufan (7): Sergen Yalçın ve Ersun Yanal restorasyonu sonucu Türkiye Milli Takımı’na geri dönmeyi başardı. Son maçta çok kritik bir geriye koşu sonrası müdahalesiyle 3 puanı kazandırdı. Asıl yeri merkez orta sahada Emre’nin yanında daha da iyi oynayabilir.

Zanka (6): Henüz yüzde 100 seviyede değil. Yüzde 100’e ulaşmasını engelleyen en önemli faktör ise şüphesiz geri 4’lüdeki partnerlerinin asıl ideal mevkilerinde oynamaması. Yanında hızlı bir stoper ile tandemde daha iyi olabilir.

Jailson (6): Mecburiyetten stopere devşirildi. Alanya maçı hariç geriden oyun kurma, topla çıkma dalında büyük katkı verdi, ama birebir mücadelelerde garanti stoper müdahalesi yerine rakibin topu ayağından almaya meyilli ön libero müdahaleleri stoperde sıkıntı yaşamasına sebep oldu.

Dirar (7): Çok iyi bir profesyonel. Takıma sağ ön olarak alınan bir oyuncu ne kadar iyi sol bek oynayabilirse o kadar iyi oynuyor. Hücuma sadece bek değil, açık olarak da katkı veriyor.

Emre (9): Emre’li Fenerbahçe ilk 11’i kollektif açıdan 100 üstünden 88 toplam gücünde ise Emre’siz Fenerbahçe ilk 11’i kollektif toplamda 74’e kadar düşebiliyor. Derin oyun kuruculuk, liderlik, kaptanlık özellikleri ile şu ana kadar bu kadar büyük bir fark oluşturdu.

Gustavo (9): Hemen adapte oldu, zaten oyun gücü ile adapte olamayacağı takım veya düzen yok gibi bir şey. İkili mücadele canavarı, ayrıca topu da çok iyi yönlendiriyor.

Deniz Türüç (6): Beklenen katkının gerisinde performansı var. Daha iyisini yapabilecek, oynayabilecek yetenekte aslında...

Max Kruse (8): Her sefer aynı feyki atıp her sefer rakibi kandırmayı başaran özel kilit açan yeteneklere sahip, gelir gelmez bunu gösterdi.

Tolga Ciğerci (6): İyi niyetle çalışıyor, çabalıyor. Belki yetenekleri kısıtlı ama iş disiplini üst düzey. Merkezde yer alırsa daha az kaçak güreşirse daha etkili olabilir. Sol önde yer alırsa eski takımına karşı Tudor dönemindeki katkısını yapmak için ekstra uğraşacak.

Muriç (8): Sürekli gelişen bir oyuncu, topun kıymetini iyi biliyor. Topsuz oyunda da hep maçın içinde belirleyici katkı sunuyor.

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CEM DİZDAR (GALATASARAY 79 PUAN)

Nzonzi özel oyuncu. Bilerek, görerek oynuyor. Duvargibi güçlü, sakin ve verimli. Maçın kilit isimlerinden biri olur. Feghouli geçen seneden uzak ama bu tip maçlar onun gibiler için bir fırsat...

Fernando Muslera (9): Takımın olmazsa olmazı. Savunma oyuncuları kendilerini güvende hissederek oynuyorsa, kaynağı Muslera.

Mariano (7): Savunmada sorunlu görünmese de hücuma çıkışta ikircikli davranabiliyor. O anlarda alanının korunması şart. Acaba Linnes mi doğru isimdi!

Luyindama (6): Ortağıyla uyumu şimdilik yakalamış görünmüyor. Brugge maçında aralarına atılan toplar sıkıntı yarattı.

Marcao (6): Birebir savunma anlarında hızlı ve sert ama hep hata yapacak izlenimi veriyor. Çevresiyle koordinasyonu sıkıntılı.

Nagatomo (6): Öngörülemez bir performasa sahip. Bazen uçuyor bazen kayıplara karışabiliyor. Ömer Bayram mı Yuto mu, zor tercih!

Nzonzi (9): Özel oyuncu. Bilerek, görerek oynuyor. Duvar gibi güçlü ve sakin, basit oyunda verimli. Maçın kilit oyuncularından biri olur.

Seri (7): Gittikçe güçleniyor, oynadıkça gelişiyor. Takım ona yardım ederse o da Galatasaray’a yüksek katkı yapar. Takımı bu maçta biraz da onun ayağına bakacak gibi...

Feghouli (7): Geçen seneki fark yaratan görüntüsünden uzak ama ağır ağır geri gelecektir. Bu tip maçlar Feghouli gibi mahir oyuncuların performans sıçramaları gösterdiği maçlardır.

Belhanda (7): Oyunun sahada tasarlanıp, uygulanması açısından en kritik oyuncu. Yokluğu, oyunun sürekliliğini doğrudan etkiliyor.

Babel (8): Ayırt edici özelliği, ‘soldan yüklen, kaleye dantelalarla paralel hareket et, kaleyi görünce şutla!’ Bu savunulabilir bir tarz ancak Babel, yön değiştirip alan yaratmada da etkili...

Falcao (7): Hazır olsa Muslera ile aynı puanı alır ama değil. Yine de varlığı rakip savunmanın dengesinin bozulması açısından önemli.

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CEM DİZDAR (FENERBAHÇE 76 PUAN)

Dayanıklılık, oyun bilgisi, sükune tve sertlik.. Gustavo’da hepsi var. Max Kruse’nin fırsat yaratma/kollama konusunda yüksek bilgisi var. Derbide skora doğrudan etki edecek dört, beş oyuncudan biri.

Altay Bayındır (6): Gelişimi açısından kıymetli bir maç. Sakin ve dikkatli kaldığında sonuca direkt etki edecek kurtarışlar yapabilir.

Ozan Tufan (8): Kendi pozisyonunda ülkenin mevcut durumdaki en iyi oyuncusu ama şimdilik ‘onarıcı’ durumda. Savunması da iyi çıkışları da. Maçın sürpriz ismi olabilir.

Zanka (6): Rakip stoperler kadar belirsiz ama dönüşlerde onlardan daha yavaş. Hız açığını kapatmak ortağına kalacak.

Jailson (7): Savunmadan çok sanırım arkadan oyun kursun isteniyor ama Emre gidip topu ayağından alınca mevcudiyeti anlamını yitiriyor. Stoper savunmasında zaafı varsa da oyun etkisi olumlu futbolculardan.

Dirar (6): Sol bek oynayabilse de gerçek yerinde daha iyi, verimli. Sürati, çıkışları ve rakip alandaki ‘sızmaları’ rakip için tehlikeli. Ancak önde yapacaklarından daha çok savunma direnci daha belirleyici olacak.

Emre (7): Oyunu tasarlamak için arka ve kenarlardan her topu almaya gidecekse sorun olur. Oyunda kaldığı sürede ‘ayrıntıları belirleyecek oyuncu’ olarak görevlendirilirse fark yaratır ancak fiziksel yeterliliği engel.

Gustavo (8): Dayanıklılık, oyun bilgisi, sükunet ve futbol sınırları içinde sertlik.. Hepsi var. İhtiyacı olan, çevresindekilerin onu anlaması ve uyumları. Nzonzi ile maçın kilit oyuncusu olacaktır.

Deniz Türüç (6): Oyunu genişletme konusunda takıma yardımcı olacaktır ancak kanadı savunmada katkısı ne olacak, soru burada.

Max Kruse (8): Kenara gönderilince etkisi düşüyor. Muriç’in arkası ideal alanı ve buradaki şut fırsatları onun için önemli. Skora doğrudan etki edecek dört, beş oyuncudan biri.

Tolga Ciğerci (7): Topun takımında kalması ve oyunun önde tutulması konusunda fevkalade önemli bir oyuncu. Formu yerinde.

Muriç (7): Sırtı dönük oyunda da, kenara kaymalarda da, ortadan gelişlerde de iyi. Merkez pozisyonu zaten doğru oynuyor.

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DENİZ ÇOBAN (GALATASARAY 76 PUAN)

Muslera, büyük avantajı... Onun dezavantajı ise Luyindama ile Marcao! Feghouli top tekniği, oyun görüşü ile Galatasaray’ın en önemli silahlarından... Onun verimi sonuç açısından çok önemli...

Fernando Muslera (9): Altay’a oranla daha güvenli ve tecrübeli. Galatasaray’ın en büyük avantajlarından biri... Muslera’nın da bir dezavantajı var: Luyindama ve Marcao ikilisi!

Mariano (6): Tecrübeli ve kaliteli bir isim olmasına rağmen temposu istenilen düzeyde değil. İyi ve gününde bir Mariano geriden oyunu kurma konusunda çok mahir.

Luyindama (5): Takımın en dengesiz futbolcusu. Bazen çok etkili oynarken, bazen de büyük sakarlıklar yapabiliyor. Fenerbahçe’nin bu maçtaki avantajı olabilir...

Marcao (6): Galatasaray savunmasının riskli işler yapan bir diğer adamı. Taraftarlarca da çok fazla eleştiriliyor. Henüz formu vasatı aşamadı.

Nagatomo (6): Arkasına rahat adam kaçırıyor. Mariano gibi o da formunun gerisinde. Ömer tercihi beni şaşırtmaz.

Nzonzi (7): Adaptasyon sürecini tamamlayamadı. Kaliteli bir ayak. Gününde ve adaptasyon sorununu çözmüş bir Nzonzi takımını sırtlayabilir.

Seri (7): Galatasaray orta sahası hazır değil ve verimsiz. Seri de henüz bu derde derman olamadı. Sadece top ayağındayken var, sonra kayboluyor.

Babel (7): İyi top saklıyor, iyi şut çekiyor. Soğukkanlı ve özgüveni yüksek. Fakat süratli değil, adam eksiltemiyor. Arkasında oynayan Nagatomo’dan hiç destek alamaması da performansını etkiliyor.

Feghouli (8): Top tekniği, oyun görüşü, pas yeteneği ile Galatasaray’ın en önemli silahlarından... Takım onunla tempo yakalıyor.

Belhanda (7): Maçta kart görmeye en yakın oyuncu. Zaman zaman konsantrasyonunu kaybediyor. Top kayıpları yaşıyor. Buna rağmen hırsı, takıma katkı sunabiliyor. Her daim Terim’in prensi!

Falcao (8): Onun için en büyük tehlike, taraftarın beklentisi... Şu an Muslera ile birlikte takımdaki en kaliteli oyuncu. Kalitesini göstermek için topla buluşması lazım.

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DENİZ ÇOBAN (FENERBAHÇE 83 PUAN)

Fenerbahçe’de Emre üzerine inşa edilmiş bir oyun var. Emre ile oyun ivme kazanıyor. Yoksa sıkıntı oluşuyor. Yıllarca aranan forveti en sonunda buldular. Vedat Muriç, maçın kaderini belirleyecek isimlerden...

Altay Bayındır (7): Fenerbahçe’nin en az tecrübeye sahip mevkisi... Henüz çok genç ve ilk derbisine çıkacak. Başarı/başarısızlık durumunda ‘maçın kader adamı’ o olacaktır.

Ozan Tufan (7): Ankaragücü maçının yıldızıydı. Bir önceki haftanın da hayal kırıklığı... Hiç alışık olmadığı bir yerde oynuyor ve hata yapmaya çok müsait. Bu kez rakip Ankaragücü değil, Galatasaray! İşi çok zor.

Zanka (6): Fenerbahçe son bir yılda 4 stoper transfer etti. Daha umduğunu bulamadı. Ankaragücü’ne karşı böylesi zorlanan Zanka; Falcao, Babel, Feghouli, Belhanda karşısında ecel terleri döker.

Jailson (6): 4 stoper alıp Jailson’la stoper olarak sahaya çıkmak, izaha muhtaç bir durum!

Dirar (8): Dirar’ı sol bekte izledikçe aklıma Ümit Özat geliyor. Hasan’ın sakatlığıyla sol beke devşirildi. Bir sol bek eksiği takımın bütün dengesini bozdu. Yerini yadırgadığı çok belli ama, takıma da katkısı artarak devam ediyor.

Emre (9): Fenerbahçe’de Emre üzerine inşa edilmiş bir oyun var. Emre ile Fenerbahçe topu geriden sağlıklı çıkartıyor, oyun ivme kazanıyor. Emre yokken Fenerbahçe güç kaybediyor. Maçın belirleyicilerinden olacaktır.

Gustavo (8): Ankaragücü maçında çok iyi işler yaptı. Savunmada başarılı işler çıkartan Gustavo, hücum organizasyonlarında da yer aldı. Bu maçta Fenerbahçe’yi orta sahada sırtlayan isim olacaktır.

Deniz Türüç (7): Fenerbahçe’nin sezon başında yaptığı en iyi işlerden. Kaliteli, ayağına top yakışan ve skora etki edebilen oyuncu.

Max Kruse (8): Kruse, Muriç’e tam bir yoldaş olacak gibi. Sürekli onu asist yaparken izliyoruz. Asistle beraber gol de atsa, yeni bir Alex diyebilirdik. Maçın belirleyicilerinden olacaktır.

Tolga Ciğerci (8): İyi niyetli ve özverili. Uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra bu cenderede forma bulmak kolay iş değil.

Muriç (8): Fenerbahçe yıllarca aradığı forveti en sonunda buldu. Takıma çok çabuk uyum sağladı. Gole çok yakın. Maçın kaderini belirleyen isimlerden birisi olur.