'Bizim Takım', Süper Lig'de Beşiktaş derbisi öncesi Teknik Direktör Jorge Jesus ile çıkış yakalayan Fenerbahçe 'nin röntgenini çekti.

Mehmet Demirkol: Fenerbahçe belki de ilk defa oyuncuların teker teker kim olduklarından bağımsız bir takım yükselişi yaşıyor. Gustavo ve Perez buna çok net örnekler. Bireysel olarak kabul gördüklerini söylemek imkânsız. Ama genel plan içinde kimsenin bir şey söyleyemeyeceği bir seviye var.

Cem Dizdar: Oynadıkları oyun fantastik görünmese de Jesus'un kadro ve formasyon değişiklikleri ezberleri tuz buz etti. 'İyi bir öğretmen' daha geldi ülkemize. Bu düzende eksikten söz etmek mümkün değil. Oyunları kısa süre sonra bireyleri değişse de 'kuş sürüsü davranışı' göstermeyi vadediyor.

Faik Çetiner: Jesus bugüne kadar alışılmamış ve görülmemişi uyguluyor. Her maç rotasyon yapıyor. Kazanan takım bozulmaz, onun için geçerli değil. Takımın 3 bankosu var, diğer 8'i maç saati öğreniyoruz. Futbol sonuç oyunu. Kazanırsan ne başın ağrır nede eleştirirler. Bu kadrodan 2 takım çıkar.

Zafer Büyükavcı: Geride kalan süreçte Fenerbahçe'nin futbolunu nasıl yorumlarsınız? Her maça farklı formasyon ve kadroyla çıkan Jorge Jesus hakkındaki fikriniz nedir? Takımın tamam olduğu bölgeler, eksik olduğu mevkiler nereler?

'İki farklı takım iki aynı oyun...'

Mehmet Demirkol: Rennes ve Alanya maçlarındaki oyunun bambaşka 11'lerle istenen sonucu vermesi üzerinde durmak lazım. 15-20 metrede sıkı bir baskı vardı. Ofsayt çizgisinin iyi ayarlandığı ve pasın kaynağına baskı yapıldığı zaman sorunsuz işledi. Ama tabii zaman zaman açıklar da vermiyor değil. Genel olarak çok tatmin edici. Çünkü bu iki takım, oyun anlayışı açısından birbirinden taban tabana zıt.. Ve bir maç içeride diğeri dışarıda. Oyun böyle işleyince 'ne eksik' sorusunun cevabını vermek kolay. Oyuncuların bağlantılarının geliştirilmesi. Weghorst Muleka ikilisinin 2 hafta önce geldiği nokta gibi. 2'liler 3'lülerin uyumunu mükemmel hale getirmek. Oyun olgunluğu. Bunu bu tip köklü rotasyonlarda sağlamak biraz uzun sürebilir. Ama şimdiden gelinen nokta yeterli olmanın da ötesinde.

'Fenerbahçe işlerin değişeceğini gösterdi'

Cem Dizdar: Dinamo Kiev'e elenip sonrasında ligin açılış maçında yaşanan şaşkınlığın ardından durumu Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarındaki gol sayısıyla düzelttiler. Toplam 10 gol... İşlerin baştaki gibi gitmeyeceği tahmin edilebilinirse de ardından yaşanan gelişmeler pek öngörülebilir değildi. Ne de olsa 'Burası Türkiye' ve buranın değişmez bellenen kaskatı kesilmiş alışkanlıkları var! Ancak bu noktada Fenerbahçe işlerin değiştirilebileceğini göstermeye başladı. Oynadıkları oyun fantastik görünmese de Jesus'un kadro ve formasyon değişiklikleri ezberleri tuz buz etti. Jesus'un gerek maç önü, maç sonu anlatımları gerekse sahadaki teori/pratik uygulamalar futbol üzerine düşünenler için ufuk açıcı, ezberciler için kafa karıştırıcıydı. 'İyi bir öğretmen' daha geldi ülkemize, kıymetini bilmek gerek. Bu düzende takımın herhangi bölgesinde eksikten söz etmek mümkün görünmüyor. Belki şimdi değil ama oynadıkları oyun kısa süre sonra bireyleri değişse de 'kuş sürüsü davranışı' göstermeyi vadediyor.

'Altay, Gustavo ve Szalai haricinde bankosu yok'

Faik Çetiner: Jesus'un Fenerbahçe'ye büyük hava getirdiği kesin. Taraftar ve camia hocalarına çok inanıyor. Ancak hemen bir hatırlatma yapayım, Pereira da sezona çok iyi başlamış, ancak tamamlayamamıştı. Geçen sezon İsmail Kartal'ın başarısı ideal 11'i yakalayıp, her maça aynı takımla çıkmasından kaynaklanmıştı. Jesus ise bugüne kadar alışılmamış ve görülmemişi uyguluyor. Her maç rotasyon yapıyor. Kazanan takım bozulmaz, onun için geçerli değil. Takımın 3 bankosu var; Altay, Gustavo, Szalai. Diğer 8 oyuncuyu maç saatinde öğreniyoruz. Futbol sonuç oyunu. Kazanırsan ne başın ağrır, ne de seni eleştirirler. Dinamo Kiev ve Rennes maçlarında son dakikalara sığan goller gelmese, bugün Jesus için aynı methiyeler yapılır mıydı? Şimdilik "Kazanan hep haklıdır" diyoruz. Eldeki kadrodan 2 takım çıkar. Fenerbahçe'nin eksiği yok, fazlası var.

Zafer Büyükavcı: Yapılan transferlerin takıma katkısı ne düzeyde? Sizce mevcut kadronun halen takviye edilmesi gereken mevkileri nereler?

'Kocaman'ın antrenör takımı Yanal'ın hücum önceliği...'

Mehmet Demirkol: Fenerbahçe belki de ilk defa oyuncuların teker teker kim olduklarından bağımsız bir takım yükselişi yaşıyor. Gustavo Henrique buna çok net bir örnek. Luan Perez de aynı şekilde. Bireysel olarak bir kabul gördüklerini söylemek imkânsız. Hele de Kim gibi kahramanlaşan bir seviyeden sonra. Öte yandan genel plan içinde kimsenin bir şey söyleyemeyeceği bir seviye var. Bu kafa karıştırıcı bir durum. Aykut Kocaman'ın 'antrenör takımı' tanımına uyan, aynı zamanda Ersun Yanal'ın hücum önceliğini taşıyan bir ekip. Var olan ya da yeni gelen kimse için hiç kötü bir şey söylemek olası değil. Öte yandan kimseyi de kahramanlaştıracak bir durum yok.

'Sorun Kim'in gidişi değil, montaj'ın yapılma süresi'

Cem Dizdar: Baştaki bocalamayı eski stoper Kim'in yokluğuyla açıklayanlar olabilir ama bence sorun 'montaj'daydı. İşler yeni başlamıştı ve her başlangıç gibi yaşanacak sorunlar tahmin edilebilirdi. Bu süreç Şampiyonlar Ligi yolculuğunun devamını engellemiş olsa da tüm başlangıçlar gibi sorun yaşanacağı tahmin edilebilirdi. Yeniler de eskiler de oyuna katkı konusunda eşit görünüyor. Örneğin Emre Mor! Katkı verdiği dilimler de oluyor, sıradan göründüğü de. Ancak Arao gibi sahada olduğu her maçta takımın en iyilerinin başında gelen transferler de yok değil. Bu tip takımlarda 'takviye edilmesi gereken mevki' gibi sorular en iyi ifadeyle fazla müsrif olmayı anlatır. O nedenle bu soruya yanıtım; 'İhtiyaç yok'tur.

'Bu kadronun takviye edilmesine gerek yok'

Faik Çetiner: Sezon başı 3-4 nokta transfer denilirken, Fenerbahçe 12-13 oyuncu aldı. Gelenler içinde baştan eleştirilse de Gustavo ve Perez; ayrıca Alioski, Arao, Emre Mor ve Pedro'nun takıma katkı sağladıkları kesin. Bu kadronun bana göre takviye ihtiyacı yok.

Zafer Büyükavcı: Milli ara sonrasında Vodafone Park'ta Beşiktaş derbisi oynanacak. Bu derbide Fenerbahçe'yi galibiyete götürecek formasyon ve kadro sizce hangisi?

'Beşiktaş analizine göre savunmayı belirler'

Mehmet Demirkol: Bunu bilebilecek kimse yok. Jesus'un da bu konuda tam karar verdiğini sanmıyorum. Ama rotasyon mantığına bakıldığında, uzun seyahâtten gelen ve Milli maçlarda 90 dakika oynayanların sahada olmasını beklemediğimi söyleyebilirim. Elde yeterli stoper olursa 3'lüye döner. Çünkü 3'lü savunmada kaleden 50 metre uzağa kurulan savunma, ofsayt çizgisini daha iyi ayarlıyor. Tabii savunmayı Beşiktaş analizi sonrası bu şekilde mi kurar, onu da bilmek olası değil.

'Bu bir kehanet olur ve ben bir kâhin değilim'

Cem Dizdar: Bence onca yaşanandan sonra, hele de bu saatte bu kehaneti tutturacak arkadaşı bir kulüpte 'takım mimarı' olarak görevlendirmek gerek. Sanıyorum bu soruyu bana değil, şu an Jorge Jesus'a sorsanız alınacak yanıt koca bir kahkaha olur!

'Derbinin olmazsa olmazı Samuel'dir'

Faik Çetiner: Jesus da Pereira'nın topa tutulduğu 3'lü defans ile oynuyor. Şimdilik takımın bu konuda çok sıkıntısı yok gibi. Ama Adana Demir ve Rennes maçları unutulmasın. Defansın arkasına atılan her top Fenerbahçe'yi zora soktu. Tahminim, Jesus'un derbide 4'lü savunma ile oynayacağı. Bugüne kadar önde baskı ve agresif oynayan Fenerbahçe bu planını sürdürecek. Ancak defansif tedbirleri de ön plana alacak. Beşiktaş maçında kadronun olmazsa olmazı Osayi'dir. Sağ kanat beki Osayi, stoperler Gustavo, Szalai olur. Solda ise ya Ferdi ya Alioski şans bulur. Geri kalan bölgelerde de Crespo, Arao, İrfan, Rossi, Pedro ve Valencia formayı kapar.

Zafer Büyükavcı: Derbinin favorisi sizce hangi takım?

'Bu maç 11'e 11 biter mi? Bence kesinlikle bitmez'

Mehmet Demirkol: Ismael topu Fenerbahçe'ye bırakıp baskın planlayacaktır. Jesus'un buna karşı planını merak ediyorum doğrusu. Ancak skorun belirleneceği yer, maçın son 30 dakikası olur. Beşiktaş olağanüstü oynadığı maçlarda bile değişiklikler sonrası bocalıyor. Fenerbahçe ise Konya'da eksik kaldığı maç dışında hep oyunu iyi bitirmeyi başardı. 11'e 11 oyunda Fenerbahçe'nin bu oyunu, Beşiktaş'ın atmosfer avantajını dengeler. Peki bu maç 11'e 11 biter mi? Sanmam. Bu seviye fizik futbolu idare edebilecek hakemlerimizi emekli ettik. Elimizde buna yakın iki genç var. Onların da mental olarak bu maçı kaldırabileceklerini düşünmüyorum.

'Verilere göre Fener ihtiyaca göre Kartal'

Cem Dizdar: Şimdiye kadar oynanan ve yaşananların yanı sıra verilerin de ışığında Fenerbahçe. Ancak tarihsel hadiseler ve 'ihtiyaçlar teorisi' bağlamında ise Beşiktaş. Yine de iki kümenin kesişimi olarak akla daha yakın ihtimal; beraberlik!

'Maçın favorisi yok...

Faik Çetiner: Bence bu maçın favorisi yok. Her türlü sonuç çıkabilir. Tahminim beraberlik.



