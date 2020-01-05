SORU:

Zafer Büyükavcı:

İlk yarıyı geride bıraktık... Sizlere göre Beşiktaş’ın hangi bölgelerde eksikleri var. Yani Beşiktaş Yönetimi ve teknik heyeti transfer politikalarını belirlerken, hangi mevkileri en öne yazmalılar.

Mehmet Demirkol:

‘Avcı hayal etmesi zor bir tabloyu başardı...’

Abdullah Avcı ligin en kısıtlı hücum gücüyle, Şenol Güneş’in son 2 sezonda aldığından iyi puan almayı başardı. Ligin ilk 6 haftası düşünüldüğünde, hayal etmesi zor bir tablo bu. Oyunun merkezi dışında her bölge transfer istiyor. Burada hiçbir soru işareti yok. Ama sadece bir oyuncu alınacaksa, o santrfor arkası olmalı. Ljajic kalacak ya da gidecek, onun kararı sonra verilir. Ne olursa olsun orayı daha etkin kullanacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Guilherme’nin adı geçiyor... Ne olacak, zaman gösterecek. Ljajic kötü oyuncu değil. Hatta skora katkı da veriyor. Ancak orada daha rafine ve daha basit oynayacak bir ‘Lider’ gerekli. Beşiktaş’ın sezon başında hücum bölgesine yaptığı transferlerin katkısı beklenenin çok altında kaldı. Yanlış anlaşılmasın; N’Koudou, Ljajic ve Boyd’dan halâ ümidimi kesmiş değilim. Fakat şampiyon olmak istiyorsan, bu performansların ötesine geçmek gerek.

Cem Dizdar:

‘En çok transfer Kartal’a lazım, ama sıkıntı büyük’

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dörtlüsü içinde transfere en çok ihtiyaç duyulan takım her ne kadar Beşiktaş gibi görünüyorsa da; para açısından en sıkıntılı olan da yine Beşiktaş Kulübü... Bu nedenle mevcut Beşiktaş Yönetimi çok titiz davranmalı... Adem Ljajic/Oğuzhan Özyakup bölgesi, beklentilerin çok gerisinde... Bu nedenle planlanan oyunun uygulamasındaki sıkıntı da büyüyor. Keza Burak Yılmaz/Umut Nayir/Güven Yalçın’ın da etkili oldukları söylenemez. Belki lüks gibi duracak, ama burada da bir ihtiyaç söz konusu gibi...

Ali Ece:

‘Babel’in soldan yaptığını sağdan yapacak bir adam...’

Beşiktaş’ın devre arasında mutlaka bir sağ ön oyuncusu bulması gerekiyor. Lens, Boyd, Diaby ve hatta orada oynatılmak zorunda kalınan Caner derken 4 ayrı oyuncu da sağ önde bekleneni veremedi. Deportivo’dan Beşiktaş’a geldiği zamanki Babel profilini temel alalım: Babel’in o dönemde soldan sağ ayağı ile yaptığı gol katkısını, şimdi sağdan sol ayakla yapabilecek bir oyuncu, Beşiktaş’ın özellikle yerleşik savunmalara karşı set oyununda daha etkili hücum etmesini ve daha çok gol bulmasını sağlayacaktır. Bu arada sağ öndeki verimsiz oyunculardan en az birisi de elden çıkarılmalı. Zaten Beşiktaş’ın devre arasında mutlaka ‘maaş-verim orantısı tam ters’ olan oyunculardan en az ikisiyle yolları ayırması gerekiyor. Tabii ki yeni yönetimin devraldığı ‘mali enkaz’ nedeniyle hiç transfer yapılamazsa da bu yönetimi yerden yere vurmak haksızlık olur, onu da belirtelim.

Deniz Çoban:

‘Aboubakar ve Talisca’dan sonra o bölge işlemedi...’

Beşiktaş ilk yarıya kötü başladı, ancak başlangıcına göre iyi bir yerde devreyi tamamladı. Sezon başı transferleri takıma bir türlü uyum sağlayamadı. Beşiktaş’ın orta sahası; Aboubakar ve Talisca’dan sonra, onlar kadar etkili oyuncular bulamadı. Beşiktaş’ın orta sahasının ciddi bir dönüşüme ihtiyacı var. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarına göre ‘mali tablo’ çok kötü. Dolayısıyla Oğuzhan’ın kadroya monte edilmesi, Beşiktaş için maliyetsiz bir transfer olabilir. Diaby ve Boyd’dan da istenen verim alınamadı. Bu pozisyona her şartta bir takviye gerekli... Burak’ın yokluğunda hızlı bir gol ayağı da yok Beşiktaş’ın. Bu eksikliğin farkındalar ve arayış içindeler. Zor bir fikstürle ikinci yarıya başlayacak Beşiktaş için yapılacak takviyelerin, ligi tanıyan oyunculardan yapılması bence avantaj olacaktır. Cenk Tosun bu anlamda, adı geçen Balotelli’ye göre daha mantıklı bir adım olur.



