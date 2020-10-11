SORU 1) ZAFER BÜYÜKAVCI: Fenerbahçe, geride kalan 4 haftayı 2 galibiyet, 2 beraberlik ile tamamladı. Son maçında Karagümrük’ü devirdi ancak son 15 dakika onlar için hiç de kolay geçmedi. Bu periyodu göz önüne alarak Sarı-Lacivertliler’in genel performansını yorumlayabilir misiniz?

Mehmet Demirkol: ‘Endişem, esnek davranamaması’

Erol Bulut gelirken endişem, bir oyuna fazla takılıp esnek davranmayabileceğiydi. Hazırlık maçlarında maç içinde dizilişleri kolayca değiştirdiğini görünce, önyargılı davrandığımı düşündüm. Ama 4 haftanın sonunda baştaki fikrime döndüğümü söyleyebilirim. Erol Bulut, planlarını değiştirme konusunda biraz inatçı...Bu bir eleştiri değil, belki oyunun kurulumu evresinde buna mecbur. Üstelik kendisinin de söylediği gibi; her yeni oyuncu geldiğinde aynı şeyleri yeniden çalışmaya başlıyorlar. Gelinen noktada halen hücum alanında boşluklar bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Savunma yönünde ise Lemos’un Karagümrük maçındaki ilk penaltıda yaptığı hata dışında yine sorun yaşamadılar. İkinci penaltı ise Karagümrük’ün olağanüstü paslaşmalarla Fenerbahçe kompakt savunmasını kırabildiği için oldu. Burada yapılacak tek şey; övmek... Ancak Jose Sosa çıktıktan sonra Mert Hakan Yandaş ve Tolga Ciğerci ile topu çıkarmakta büyük sorun yaşadıkları gerçek. Kaleci Altay, yeni santrfor Samatta ve şans; onları kurtardı.

Cem Dizdar: Her maç bıçak sırtı, çünkü...

Bir yandan takım savunmasını oturtmaya çalışırken, diğer taraftan planlı hücumlardan ziyade, oyuncu özelliklerine dayalı çözümlerle maç kazanıyorlar. O nedenle maçları da hep ‘bıçak sırtı’ geçiyor. Yine de puan kayıpları varsa bile, maç kayıpları yok. Bu arada son dakika transferleriyle, özellikle forvet hattı iyiden iyiye kalabalıklaştı. Bu seçenekli oyun modellerinin uygulanması açısından avantaj gibi duruyor elbet. Ancak bu kadar kalabalık ve farklı tipte oyuncunun olduğu takımda, oyun ezberlerini oluşturmak tahmin edilenden daha uzun da sürebilir. Beri yandan Caner Erkin/Gökhan Gönül gibi yüksek top kaldırarak oynayan beklerle de farklı tipteki hücumcuları verimli kullanmak ne kadar mümkün olacak, onu da merakla bekliyorum. En güçlü yanları savunma yapma arzu ve motivasyonları. Bu yanları onları şimdilik ‘zor yenilir’ kılıyor. 7-8 hafta sonra yeni katılan oyuncuların da adaptasyonuyla hücum alanında daha etkin olacaklardır. Ancak o zaman da savunmada zaafiyet oluşur mu, işte bu da bir başka soru?

Ali Ece: Samatta çok pozisyona girebilir

Bu kadro, alternatifleriyle birlikte Fenerbahçe’nin son yıllarda kurduğu açık ara en zengin kadro...Artık top, Erol Bulut hocada... Karagümrük maçında yaptığı ‘Jose Sosa-Tolga Ciğerci’ değişikliği hatasını, kaleci Altay’ın harika performansı telafi etti. Artık Erol hocanın elinde 5 oyuncu değişikliği sayesinde de ‘zorunluluk’tan değil de ‘tercihleri’ne göre oynatabileceği geniş bir oyuncu malzemesi var. Ozan Tufan çıkınca Mert Hakan girdiği gibi; önümüzdeki maçlarda Sosa illa çıkacaksa yerine Pelkas veya Mert Hakan, sonrasında da hangisi yedek kulübesindeyse o girebilir ve oyun istikrarı, devamlılığı sağlanabilir. Erol Bulut hoca, son gün transferleri Perotti ve Pelkas’ı da hücum planlarına adapte edince, Samatta’nın gole çevireceği müsait pozisyonları saha içinde daha da fazla ürettirebilir. Bunun için çalışılmış, çizilmiş alternatifli zengin hücum planları gerekiyor. Bu kadro da tüm bunları yapabilecek kalibrede.

Deniz Çoban: Fenerbahçe fark yaratabilir...

Pandeminin her yönüyle etkilerini gördüğümüz bir lig yaşıyoruz. Kaliteli bir oyun yok. Takımların hafta hafta oyun kaliteleri değişiyor. Fenerbahçe ilk iki hafta kötü başladı. Üçüncü hafta derbide kıpırdandı. Karagümrük maçının son 15 dakikasını tamamen mahkûm oynadı. Kazanırken bile takımın en iyisinin kalecisi olması da kat edilmesi gereken epeyce yol olduğunu gösterdi. Hücum organizasyonlarının henüz oturmadığı takımda, Samatta’nın etkili performansı büyük artı olacak gibi. Fenerbahçe, ligin alternatifi en bol kadrosunu oluşturdu. Ama unutmayalım ki, futbol bir organizasyon oyunu...Bu dakikadan sonra Erol Bulut hocanın ‘organizasyon becerisi’ belirleyici olacak. Dört hafta boyunca sürekli değişik kadro ile sahaya çıkmak zorunda kalan Erol hoca, doğru 11’i bulur ve organizasyonu iyi hazırlarsa, Fenerbahçe bu ligde kesinlikle fark yaratır.





SORU 2) ZAFER BÜYÜKAVCI: 4 haftanın en formda ekibi, en formda teknik direktörü, en formda oyuncusu kimdir? Mümkün ise sizden bir de 4 haftalık maraton için bir 'altın kadro' yapmanızı istesek..

Mehmet Demirkol

■ En formda ekip: Alanyaspor

■ En formda teknik direktör: Çağdaş Atan

■ En formda oyuncu: Davidson (Alanyaspor)

Ali Ece

■ En formda ekip: Alanyaspor...

■ En formda teknik direktör: Çağdaş Atan

■ En formda oyuncu: Davidson (Alanyaspor)

■ En formda 11: Kaleci; Altay - Geri dörtlü; Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Zukanoviç, Saracchi - Orta saha (sağdan sola); Efecan, Salih, Sosa, Davidson - Santrfor arkası; Ekuban - Santrfor; Bareiro...

Cem Dizdar

Ligde formda takım var gibi görünmüyorsa da lider Alanya olanakları ölçüsünde takdiri hak ediyor. Yine de en formda onlar görünüyorsa da henüz zorluk derecesi yüksek tek maç oynadılar, o da ilk haftaydı. Görece iyi durumda olsalar bile sıradaki maç olan Galatasaray deplasmanı, karneleri için daha uygun olacaktır sanırım. Durum böyle olunca da ‘en formda oyuncu’yu da oradan bulalım ve Anastasios Bakasetas diyelim. Yanına elbette Davidson ile Efecan Karaca’yı ekleyelim...

Deniz Çoban

■ En formda ekip: Alanyaspor

■ En formda teknik direktör: Çağdaş Atan

■ En formda oyuncu: Taylan Antalyalı (Galatasaray)

■ En formda 11: Altay - Gökhan, Caner, Marcao, Zukanovic - Gradel, Taylan, Davidson, Gustavo - Samatta, Bareiro



