‘Bizim için çok değerliydi’

Kasımpaşa’nın teknik direktörü Fuat Çapa, “Rakibimizin çok değerli oyuncuları var. Direkten dönen pozisyonları vardı. İlk devre istediğimiz gibi geçmedi. İkinci yarı sahada ne yapmayı bilen bir Kasımpaşa vardı. Bu aldığımız sonuç bizi şu anlık sevindiriyor ama rakiplerimizin aldığı sonuçlar farklı tabloları şekillendiriyor. Puan anlamında çok garantili bir takım değiliz. Ancak bugün (dün) aldığımız puanlar çok değerliydi” yorumunu yaptı.

Aytaç Kara’dan kariyer rekoru

Lacivert-Beyazlı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Fenerbahçe karşısında kusursuza yakın bir performans sergiledi. 27 yaşındaki yıldız, bu futbolunu da Yusuf Erdoğan’ın attığı golde asisti yaparak taçlandırdı. Lig ve kupada 29 maçta forma giyen Aytaç, 8 gol ve 3 asiste ulaşarak bir sezon içinde en çok gole katkı verdiği seneye ulaşmış oldu. Aytaç, 2017/18’de Malatyaspor ve 2018/19’da Bursaspor ile 8’er gole katkı sağlamıştı.

Kasımpaşa hız kesmiyor

Ligde bir dönem düşme hattına kadar gerileyen Kasımpaşa, son dönemdeki performansıyla göz dolduruyor. Son olarak Fenerbahçe’yi deviren Lacivert- Beyazlılar, üst üste 4. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini ise 6’ya çıkardı. İstanbul ekibi, üst üste alınan bu sonuçlar sonrasında ligde 11. sıraya kadar yükseldi.