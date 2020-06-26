'Bizi sen şampiyon yapacaksın'

Pandemi sonrası iyi bir başlangıç yapan﻿﻿﻿﻿﻿Sörloth, çıktığı 3 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi ancak goller Türkiye Kupası’nda geldi. Fenerbahçe filelerini iki kez havalandıran Norveçli yıldız, ligde ise 6 maçtır suskun. Son olarak 22 Şubat’taki Beşiktaş deplasmanında duble yapan Sörloth, devamında forma giydiği Çaykur Rize, Gaziantep, Malatya, Başakşehir, Göztepe ve Alanya karşılaşmalarında ağları boş geçti. Genç yıldız, cumartesi günkü Ankaragücü maçında hasreti bitirmek istiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de oyuncusuyla yakından ilgileniyor, birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

‘Herkes sana güveniyor’

Sörloth’a destek olan Çimşir’in, “Artık final haftalarına girdik. Bu takımın en önemli kozu sensin. Ankaragücü maçında şanssızlığı kıracaksın. Bu takımı sen şampiyon yapacaksın. Sadece ben değil, tüm Trabzonspor camiası sana güveniyor” dediği öğrenildi. Ligde 19 golle krallık yarışının zirvesinde olan Sörloth’un 8 de asisti var