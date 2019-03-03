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  • 'Bize her yer Trabzon' diye bağırdı, muradına erdi

'Bize her yer Trabzon' diye bağırdı, muradına erdi

Bursa İnegöl ilçesinde ailesiyle istemeye gittikleri Fatma Baltacı’nın (21) babasının "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" diyerek şart koştuğu minareye çıkıp "Bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağıran Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam (22) muradına erdi. Baba Cengiz Baltacı, şartının yerine getirilmesi üzerine gençlerin evlenmesine izin verdi

03 Mart 2019, Pazar 14:19 Son Güncelleme:
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'Bize her yer Trabzon' diye bağırdı, muradına erdi

Bursa İnegöl'de bir ekmek fırınında çalışan Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte gönlünü kaptırdığı Fatma Baltacı’yı ailesinden istemek için evlerine gitti. Koyu Trabzonspor taraftarı olan genç kızın babası Cengiz Baltacı, damat adayına "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" dedi.

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Cengiz Baltacı, Hasan Sağlam’a minareye çıkarak "Ben Trabzonsporluyum" diye bağırırsa kızını verebileceğini söyledi. Bordo-mavi formayı sırtına geçirip Alanyurt Mahallesi’ndeki Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Hasan Sağlam, "Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerbahçeliydim, bundan sonra Trabzonsporluyum. Bize her yer Trabzon" diye bağırdı. O anları da bir arkadaşı, cep telefonuyla kaydetti. Sağlam, arkadaşının çektiği görüntüleri Cengiz Baltacı’ya gönderdi ve haber beklemeye koyuldu.

SÖZ YÜZÜKLERİ TAKILDI

Görüntüleri izleyen Cengiz Baltacı’nın daveti üzerine Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte tekrar Fatma Baltacı’yı istemeye gitti.

Cengiz Baltacı, şartını yerine getiren Sağlam ile kızın evlenmesine izin verdi. Aile arasında gençlerin söz yüzükleri takıldı.

Yavuz YILMAZ/DHA

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