Biyonik adam Wout Weghorst

Beşiktaş ’ta ilk etapta sakatlığıyla taraftarları korkutan Wout Weghorst, beklenen süreden çok daha erken bir şekilde takımla antrenmana çıktı. Dün takımla çalışan Hollandalı golcü hem herkesi şaşırttı hem de mutlu etti.

DİSİPLİNİ ELDEN BIRAKMIYOR

Ancak bu durum Weghorst için hiç sürpriz değil. Çünkü kariyeri boyunca güçlü fiziği, çalışma disiplini, iş ahlakı, sağlıklı beslenmesi ve bireysel antrenörlerle uyguladığı antrenman programıyla tanınan deneyimli futbolcu, benzer şekilde İstanbul’da da bu hassasiyeti elden bırakmıyor.





BİREYSEL ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş’a transfer olduğunda bireysel antrenörü Richard Van Beek’le çalışmaya devam eden Weghorst, bu sayede her zaman güçlü ve hazır kalabiliyor, sakatlıklardan fazla etkilenmiyor. Hollanda’da ve Avrupa’da birçok ünlü futbolcunun danıştığı bireysel antrenör Richard Van Beek’in de işinin uzmanı olması Weghorst’u rahatlatıyor.

DÜNYA KUPASI MOTİVE EDİYOR

Ayrıca 2022 Dünya Kupası’na da bir aydan az bir süre kalması Weghorst’u ayrı bir motive ediyor. 30 yaşındaki forvet, Dünya Kupası’nda Hollanda’nın nihai kadrosunda olmak istiyor. Zaten Beşiktaş’ta da teknik direktör Valerien Ismael’in ve taraftarların en güvendiği isimlerin başında Wout Weghorst geliyor.

Weghorst kariyeri boyunca sadece 8 maç kaçırdı. Bu 8 maçın 3’ü de Almanya’da Wolfsburg’da oynarken koronavirüs nedeniyle oldu. Sadece 3 maçı sakatlıktan dolayı kaçırdı.





HATAYSPOR MESAİSİ

Beşiktaş, Süper Lig ’in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Valerien Ismael’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmaları ile başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

HER ZAMAN ÇOK GÜÇLÜ

Milliyet'in haberine göre; Wout Weghorst’un bireysel antrenör olarak tercih ettiği ve uzun süredir tanıdığı Richard Van Beek de Hollandalı oyuncunun her zaman gücüne vurgu yapıyor. Ünlü antrenör daha önce basın yoluyla verdiği demeçlerde Weghorst’un yüksek antrenman gücüne değinerek, “Wout Weghorst gibi üst düzey bir futbolcunun zaten az yağı vardır ve kalori kontrolü daha kolay olur. Metabolizması çok yüksek. Dayanaklılığı ve gücü çok iyi durumda” demişti.