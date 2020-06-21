Biyonik adam! 'Edin Visca'

Başkent'te Başakşehir'in ikinci golünü atarak galibiyeti getiren Edin Visca, 7 yılda ne sakatlandı ne de cezalı duruma düştü. İşte 30 yaşındaki yıldızın dikkat çekenleri:

GOL VE ASİSTTE ÇİFT HANE

BU sezon ligde gol sayısını 10'a çıkaran ve resmi maçlarda 16 gole ulaşan Bosna-Hersekli kanat oyuncusu son 4 sezonda gol ve asist değerlerinde çift haneli sayılara ulaştı. Geçen yılı 14 gol-15 asistle tamamlarken bu sezon 16 gol-12 asistlik değere ulaştı. Bir gol daha atarsa kariyer rekorunu da egale edecek.

7 YILDIR SAKATLANMADI

SON sakatlığını 2012-2013 sezonunda yaşayan Edin Vicsa 7 yıl, 2 ay, 14 gündür maç kaçırmasına sebep olabilecek ciddi bir sorun yaşamadı. 30 yaşındaki oyuncu, 9 sezonluk Başakşehir kariyerinde ilk iki sezonda 5 kez sakatlanırken sadece 11 maç kaçırdı.

KARTTAN CEZASI YOK

VISCA sahada tam bir profesyonel… Öyle ki ne sarı kart cezalısı oldu ne de kırmızı kart gördü. Bir sezonda en fazla 3 sarı kartı olan oyuncu, özel izinle takımından sadece 2 maç ayrı kalmıştı.

MALİYET 400 BIN EURO

2011 yılında 400 Bin Euro karşılığında Başakşehir'e imza atan Visca 341 maça çıkarken, 97 gol-97 asiste imza attı. Başarılı isim her 141 dakikada bir skor üretmeyi başarırken, penaltı noktasına geldiği 13 pozisyonun 12'sini gole çevirmeyi de başardı.

BÜYÜKLERİN KORKULU RÜYASI

BOSNALI yıldız; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı çıktığı 59 maçta 12 gol attı ve 21 asist yaptı. Beşiktaş maçlarında 2 gol, 7 asist, Trabzonspor karşılaşmalarında 13 maçta 5 gol, 5 asistlik değere ulaştı. F.Bahçe ile oynanan 16 maçta 2 gol, 4 asist; Galatasaray'a karşı ise 14 maçta 3 gol, 5 asistlik performans gösterdi. (Sabah)