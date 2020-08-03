Gerek büyük hastanelerde, gerekse küçük sağlık kuruluşlarında sıkça adı geçen ve toplumda birçok kişinin yaptırdığı biyokimya testi sağlık açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bazı rahatsızlıkların belirlenmesi veya tedavilerin uygulanması amacıyla yapılmaktadır.

Biyokimya testi nedir?

Kısa adı canlı bilimi olan biyokimya, canlı dokuları oluşturan maddeleri ve maddelerin tüm fonksiyonlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Her canlının kendisine ait bir kimyası bulunmaktadır. Canlıların dokularındaki her maddenin ise bir görevi bulunur. Vücutta bu bir denge halindedir. Fakat bu dengelerden birinin bozulması pek çok sorun oluşturmaktadır. Biyokimya testi ise vücuttaki bu dengesizliği bulmak ve ne anlama geldiğini ortaya çıkarmak için yapılmaktadır. Biyokimya testleri bir kan testidir.

Biyokimya testi neden yapılır?

Toplumda pek çok insan biyokimya testi yaptırmıştır. Birçok sebep ile yapılan biyokimya testleri doktorlar tarafından istenir. Biyokimya testlerinin yaptırılmasının başlıca nedeni hastalıkların teşhis edilebilmesi içindir. Özellikle hastalıkların teşhis edilip önlenmesi ve tedavi edilebilmesi için biyokimya testleri sağlık açısından oldukça önem taşımaktadır. Biyokimya testler laboratuvarlarda yapılmaktadır.

İnsan vücudundaki kan vücudun tüm bölümünü sarar. Bu sebeple organların işlev görmesi için gerekli olan her şeyi iletir. Kanın vücudun her fonksiyonundan sorumlu olması sebebiyle de birçok hastalık kan tahlilleri ile de çıkabilmektedir. Bu sebeple biyokimya testleri hastalıkların teşhis edilmesinde oldukça önem taşımaktadır.

Biyokimya testlerinin sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

Biyokimya testleri bütün tahlillerin genel adıdır. Bu sebeple biyokimya testi yapılmadan 10 veya 12 saat hiçbir şeyin yenmemesi gerekmektedir. 10 veya 12 saat aç karnına bu testlerin yapılması doğru sonuçları verecektir.

Biyokimya testleri sonuçları çıkma süresi test sayısı ve hangi bölümde çalışacağıyla ilgili olarak değişkenlik göstermektedir. Biyokimya test sonuçlarının çıkma süreleri şu şekilde açıklanmaktadır:

- Hormon testleri: 3 veya 4 saat,

- Hemogram testleri: 1 veya 2 saat,

- Fibrojen testleri: 2 veya 3 saat,

- Kan grubu veya kanın pıhtılaşma süresini ölçen testler: 10 ile 20 dakika arasında hazır olmaktadır.