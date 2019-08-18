Bitmeyen kabus

2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında Denizlispor’a 2-0 mağlup olan son şampiyon Galatasaray’da deplasman kâbusu sürüyor. Geride kalan iki sezonda Süper Lig’deki toplam 12 mağlubiyetinin tamamını dış sahada yaşayan Sarı-Kırmızılı takım, yeni sezonun ilk haftasında da deplasmanda çıktığı karşılaşmadan eli boş döndü. Galatasaray, 2017-2018 sezonundaki 7 mağlubiyetini deplasmanda Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşısında yaşadı. Aslan geçen sezon ise sadece dış sahalardaki Trabzonspor, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Sivasspor müsabakalarını kaybetti.

36 maçta 31 galibiyet

Ligde geride kalan iki sezonda iç sahadaki başarılı performansıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda çıktığı son 36 maçta mağlup olmadı. Sahasında Süper Lig tarihinin en uzun süreli yenilmezlik serisini geçiren Cim Bom, bu kulvarda evinde son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşadı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmadan sonra evinde oynadığı 36 müsabakada 31’ini kazanırken, 5’inde berabere kaldı.

Deplasmanda 26 puan

Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluğa ulaştığı son iki sezonda sahasında toplamda 92 puanı hanesine yazdırırken, deplasmanda ise 52 puan elde edebildi. Sarı-Kırmızılı takım, 2017-2018 sezonunda iç sahada 49, deplasmanda ise 26 puan kazandı. Galatasaray geçen sezon Türk Telekom Stadı’ndaki maçlarda 43 puanı hanesine yazdırırken, dış sahadaki müsabakalarda ise 26 puan aldı.