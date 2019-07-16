Bitmek bilmeyen Afrika Kupası!

Bu sene 32.’si Mısır’da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası halen tüm heyecanıyla devam ediyor. Afrika’nın 1 numaralı organizasyonunda Avrupa’da forma giyen futbolcular da görev yapıyor. Ancak önde gelen liglerin birçoğunun ise başlamasına 1 aydan kısa bir süre kaldı. Bu nedenle de İngiltere ve Fransa’dan çoğu kulübün, oyuncuların tatil yapamadan takımların kamplarına katılmak zorunda olması tepki çekti.

Daha 3 gün var...

Dev organizasyonun bitimine ise 3 gün kaldı. 17 Temmuz’da Tunus ile Nijerya arasında 3.’lük maçı oynanacak. 19’unda gerçekleşecek olan Senegal-Cezayir finaliyle Afika Kupası sona erecek. Birçok teknik direktör ve yönetici, futbolcuların yorgun bir şekilde sezona başlayacağını ön gördüğü için şimdiden kara kara düşünmeye başladı.

Bu isimlerin arasında Galatasaray’dan Mbaye Diagne ile Sofiane Feghouli ve Göztepe’den Lamina Gassama da yer alıyor.

Büyük liglerin başlama tarihi

9 Ağustos - İngiltere Premier Lig

9 Ağustos - Fransa Ligue 1

16 Ağustos - Süper Lig

16 Ağusots - İspanya La Liga

16 Ağustos - Almanya Bundesliga

24 Ağustos - İtalya Serie A