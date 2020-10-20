Tatvan ilçesi Benekli köyünde bulunan Benekli ilkokulu ve ortaokulunda birçok öğrencinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine okul karantinaya alındı. Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada “Bitlis İli Tatvan İlçesi Benekli Köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunmasına bağlı olarak okullarımızda da numune sonucu pozitif çıkan ve Covid-19 semptomlarını gösteren öğrencilerimizde artış görülmektedir. Bu sebeple; İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında Benekli köyünün Benekli Köyü Ortaokulu, Benekli köyü ilkokulunun kapanıp karantinaya alınması ve okullara giriş çıkışların 20 Ekim 2020 tarih ve saat 08:00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesini konusunda oy birliğiyle karar alınmıştır” denildi.



