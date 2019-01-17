Bitlis’te düzenlenen kayaklı koşu yarışları sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Ligi açılış programı Bitlis'te düzenlenen yarışlarla sona erdi. 17 ilden 420 sporcunun katıldığı yarışlara Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyesi Refik Avşar, Kayak İl Temsilcileri sporcular ve kulüp yöneticileri katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından organize edilen Kayaklı Koşu Ligi Bitlis'te düzenlendi. Yarışlarında pist ve hava şartları sporcuları zorlarken, sporcular kıyasıya yarıştı.

Yarışmaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Bitlis'in kayak sporundaki yerinin büyük olduğunu belirterek, 420 sporcunun burada olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Zor şartlar altında yarışların tamamlandığını söyleyen Oto, "Bugün 420 sporcuyla bir yarış yapmak bizler için gurur vericiydi. Kar yağışı ile birlikte çalışmalarımıza başladık. İyi de gidiyoruz. Yarışmalarımız Türkiye'nin değişik illerinde yapılıyor. Hep söylediğimiz gibi spor yapacağız. Spordan başka şeylere bulaşmayacağız. Kayak sporu içerisinde en zor branş kayaklı koşudur. Burada zor şartlarda gerçekleştiriliyor. Atlama dalında özellikle bir başarı bekliyoruz. Sporcularımız şu an Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen günlerde yurt dışında yapılacak yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecekler. Kayakta çok ileride değil, ancak geride de sayılmayız. Artık olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında ilk 20'ye girme hedefimiz var. Bunun için çalışıyoruz. Bitlis Türkiye'nin en fazla kar alan bölgesidir. Bitlis'te biri merkezde olmak üzere Nemrut ve Elaman Hanı kayak pistleri bulunuyor. Burada sporcu yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

Açıklamaların ardından 14 ayrı kategoride klasik ve serbest teknik dalda 2 gün boyunca yapılan yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları verildi.