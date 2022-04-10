Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, (DHA) - Bölgesel Amatör Ligi'nde Bitlis'i temsil eden Özgüzeldere Spor, evinde konuk ettiği Van Yol Spor'u 3-1 skorla yenerek play-off'a katılma hakkı elde etti.

BAL Ligi'nde 1'inci Grup'ta oynayan maçta grubunda 47 puanla lider olan Özgüzeldere Spor, evinde Van Yol Spor'u konuk etti. Bitlis 8 Ağustos Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takım 3-1 kazanarak play-off'a katılma hakkı kazandı. Özgüzeldere Spor Teknik Direktörü Remzi Çiçek, gruplarında şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirterek,"Yanımızda olan siyasilerimize ve büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Şimdi play-off’larda mücadele edeceğiz. Buradan da iyi sonuçlar elde ederek, şampiyon olmak istiyoruz. Seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Namağlup olarak bu maça kadar geldik. Önümüzde bir maç var. Ancak buraya genç bir kadro ile gitmeyi düşünüyorum. Yenilmek de var. Ancak galip gelerek namağlup olarak ligi tamamlamak istiyoruz" dedi.

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