Bitcoin yükseldi, Peter Schiff yine ortaya çıktı

Altın yatırımına olan düşkünlüğüyle bilinen Peter Schiff, Bitcooin'in yükselmesiyle ilgili olarak

"Bitcoin spekülatörler tarafından artırılıyor. Bitcoin ve altın aynı değiller, hiç bir ortak yanları yok. BTC'nin yükselmesiyle ilgili kafa karıştıracak bir durum yok" dedi ve bu yükselişin de aslında büyük oyunun bir parçası olduğunu ima etti.

Peter Schiff Mart ayındaki büyük düşüşten sonra da Bitcoin'in bir kez daha yüzde 50'lik düşüş yaşayacağını söylemiş ancak yanılmıştı. BTC o büyük piyasa düşüşünden sonra yüzde 902a yakın bir yükseliş gördü.

Bilindiği üzere Peter Schiff, Bitcoin'in en sonuna sıfır değere düşeceğini iddia ediyor.