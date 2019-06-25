Bitcoin fiyat tahmini: Bitcoin 60-100 aralığına gelecek!

ThinksMarkets’in baş analisti Naeem Aslam, 24 Haziran’da Fox Business’a verdiği bir röportajda, Bitcoin‘in bir sonraki boğa koşusunda 60,000$ ile 100,000$ arasında bir yere geleceğini öngördüğünü söyledi.

Aslam 17 Haziran’da kurumsal yatırımcı ilgisine dikkat çekerek Bitcoin’in birkaç hafta içerisinde 10,000$’a çıkacağını öne sürmüş ve gerçekten de Bitcoin 22 Haziran’da 1 yıldan daha fazla bir süredir görülmeyen bir seviye olan 10,000$’a çıkmıştı.

Aslam’e göre, şu anda dikkat edilmesi gereken en önemli fiyat noktaları 20,000$ ve 50,000$. 20,000$’a ulaşıldıktan sonra yeni hedefin 50,000$ olacağını belirten Aslam, 50,000$’ın kırılması halinde de 100,000$’ların söz konusu olacağını söyledi.

Riskten kaçınma aracı olarak BTC kullanımına da değinen Aslam, dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin’i altınla karşılaştırdı ve son iki ayda bu iki varlığın fiyatlarında büyük bir artışın yaşandığını belirtti. Aslam bunu ABD – Çin arasında süregelen ticaret savaşları nedeniyle hisse piyasasına duyulan güvensizliğe bağladı.

Aslam ayrıca Orta Doğu’daki huzursuzluğun ve savaş tehlikesinin bu iki varlığın değer kazanmasında en büyük itici güç olduğunu düşünüyor. Yine Bitcoin’in şu anda güvenli bir liman olarak ünlendiğine dikkat çeken Aslam, buna dair işaretlerin görüldüğünü söylüyor.

Öte yandan erken dönem Bitcoin yatırımcılarından Trace Mayer, kendi geliştirdiği “Mayer Multiple” indikatörünün Bitcoin’in 2019’u 21,000$’da kapatacağını işaret ettiğini söylemişti. Bu indikatör, Bitcoin’in mevcut fiyatını 200 günlük hareketli ortalamaya bölen bir hesaplama üzerinden çalışıyor.