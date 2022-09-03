Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etabı olan MXGP Türkiye'de yarış heyecanı bugün başladı. 4 kategoride ilk olarak yapılan serbest antrenmanların ardından sıralama antrenmanları gerçekleştirildi. Ardından ise Avrupa Motokros Şampiyonası (EMXOPEN) ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) ilk yarışları yapıldı. MXGP Türkiye'de ilk gün, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Dünya Gençler Şampiyonası'nda (MX2) sıralama yarışları ile tamamladı.

JOSE BUTRON, AVRUPA MOTOKROS ŞAMPİYONU OLDU

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da düzenlenen son etabı olan Bitci MXGP Türkiye kapsamında gerçekleştirilen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın ilk yarışını 1'inci sırada tamamlayan KTM sürücüsü Jose Butron, şampiyon oldu. Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen yarış öncesinde 26 puan farkla lider olan Butron, en yakın rakibi Tomas Kohut ile arasındaki puan farkını 29'a çıkartarak yarın gerçekleştirilecek son yarış öncesinde şampiyonluğunu ilan etti.

DÜNYA KADINLAR ŞAMPİYONASI'NDA İLK YARIŞ DUNCAN'IN

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde günün 2'nci yarışı ise Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda koşuldu. Son 3 yılın şampiyonu olan Kawasaki sporcusu Courtney Duncan, 25:50.372'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Yarışı Yamaha sporcusu Larissa Papenmeier 2'nci sırada, bir diğer Yamaha sporcusu Lynn Valk ise 3'üncü sırada tamamladı.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda yarın yapılacak 2'nci yarış öncesinde şampiyonluk yarışı da devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen ilk yarışı 6'ncı sırada tamamlayan genel klasman lideri Nancy Van De Ven puanını 188'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Genel klasmanda 2'nci sırada yer alan Lynn Valk ise ilk yarışı 3'üncü sırada tamamlayarak puanını 168'e çıkardı. İki isim arasındaki şampiyonluk düğümünü yarın koşulacak olan yarış çözecek.

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI VE GENÇLER ŞAMPİYONASI'NDA SIRALAMA YARIŞLARI TAMAMLANDI

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Türkiye etabının belki de en çok beklenen yarışı Dünya Gençler Şampiyonası. MXGP Türkiye etabı öncesinde Jago Geerts 710 puanla liderlik koltuğunda yer alırken; onu 708 puanla Tom Vialle takip ediyor. Bugün gerçekleştirilen sıralama yarışında KTM sürücüsü Tom Vialle, 23:58.567 ile ilk sırada yer aldı, Jago Geerts ise 24:02.878 ile 2'nci sırada kendisine yer buldu. Yarın yapılacak olan iki yarışın ardından Dünya Gençler Şampiyonası'nda sezonun şampiyonu belli olacak.

MXGP Türkiye'de günün son yarışında ise Dünya Motokros Şampiyonası'nın sıralama yarışı yapıldı. Tim Gajser'in 21 Ağustos'ta Fransa'da gerçekleştirilen etapta şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Afyonkarahisar'daki son etapta sıralama yarışını Yamaha'nın Fransız sürücüsü Maxime Renaux kazandı. Sıralama yarışını 2'nci sırada Honda'nın Avustralyalı sürücüsü Mitchell Evans 2'nci sırada, Yamaha'nın İsviçreli sürücüsü Jeremy Seewer ise 3'üncü sırada tamamladı. Sezonu şampiyon olan tamamlayan Tim Gajser ise sıralama yarışında kendisine 5'inci sırada yer buldu.

Dünya Motokros Şampiyonası, yarın yapılacak olan yarışlarla sona erecek ve kalan 2 kategoride daha sezonun şampiyonları belli olacak. (DHA)