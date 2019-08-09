Bisiklette 2020 transferleri: Viviani, Cofidis'e; Miket Landa ise Bahreyn Merida'ya gidiyor
1 Ağustos itibariyle bisiklet dünyasında transfer sezonunun resmi olarak açılmasıyla birlikte WorldTour takımlarındaki isimlerin 2020 sezonu için hangi takımla anlaştıkları birer birer duyurulmaya başlandı.
Şimdiye dek yapılan duyurulara göre, Movistar takımından Mikel Landa’nın Bahreyn-Merida takımına, Elia Viviani’nin Deceuninck – Quick-Step’ten Cofidis’e ve Matteo Trentin’in ise Mitchelton-Scott’tan CCC ekibine geçtiği açıklandı.
WorldTour ekipleri tarafından şimdiye dek yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda takım değişikliği yapan veya bulunduğu takımdan ayrılan diğer isimler şöyle;
Astana
Vadim Pronskiy
Bahrain-Merida
Mikel Landa
CCC
Matteo Trentin, George Zimmerman
Cofidis
Elia Viviani, Fabio Sabatini
Hugo Hofstetter (Takımdan ayrıldı))
Deceuninck – Quick-Step
Bert Van Lerberghe, Stijn Steels
Elia Viviani, Fabio Sabatini (Takımdan ayrıldı)
Julian Alaphilippe (Sözleşme yeniledi)
Mitchelton-Scott
Matteo Trentin (Takımdan ayrıldı)
Movistar
Gabriel Cullaigh
Mikel Landa (Takımdan ayrıldı)
Alejandro Valverde (Sözleşme yeniledi)
Total Direct Energie
Dries Van Gestel
UAE Team Emirates
Brandon McNulty, Mikkel Bjerg
(Cyclist)