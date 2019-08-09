Şimdiye dek yapılan duyurulara göre, Movistar takımından Mikel Landa’nın Bahreyn-Merida takımına, Elia Viviani’nin Deceuninck – Quick-Step’ten Cofidis’e ve Matteo Trentin’in ise Mitchelton-Scott’tan CCC ekibine geçtiği açıklandı.

WorldTour ekipleri tarafından şimdiye dek yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda takım değişikliği yapan veya bulunduğu takımdan ayrılan diğer isimler şöyle;

Astana

Vadim Pronskiy

Bahrain-Merida

Mikel Landa

CCC

Matteo Trentin, George Zimmerman

Cofidis

Elia Viviani, Fabio Sabatini

Hugo Hofstetter (Takımdan ayrıldı))

Deceuninck – Quick-Step

Bert Van Lerberghe, Stijn Steels

Elia Viviani, Fabio Sabatini (Takımdan ayrıldı)

Julian Alaphilippe (Sözleşme yeniledi)

Mitchelton-Scott

Matteo Trentin (Takımdan ayrıldı)

Movistar

Gabriel Cullaigh

Mikel Landa (Takımdan ayrıldı)

Alejandro Valverde (Sözleşme yeniledi)

Total Direct Energie

Dries Van Gestel

UAE Team Emirates

Brandon McNulty, Mikkel Bjerg

(Cyclist)



