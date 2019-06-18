Belçika’ya giden milli takım kafilesinde, genç bisikletçiler Ali Osman Çelik, Mesut Enes İpek, Faruk Salman, Bayram Yerlikaya, Yiğit Eryılmaz ve Mustafa Ayyorkun ile birlikte antrenör Ömer Faruk Meydan, mekanisyen İsak Ünal ile masör Cenk Uzunca yer aldı.

İlk olarak 7 Haziran’da koşulan Sinaai Wass Yarışı’nda, Mesut Enes İpek beşinci sırayı alırken, Ali Osman Çelik altıncı oldu.

Ardından 9 Haziran’da düzenlenen Temse Yarışı’nda mücadele eden milli sporculardan Mesut Enes İpek, tekerlek farkıyla ikinci olurken, Ali Osman Çelik yarışı dördüncü sırada tamamladı.

10 Haziran’daki Oosterzele Yarışı’nda ise Ali Osman Çelik üçüncü sırayı alarak podyuma çıktı. 15 Haziran’da yapılan, son yarış olan Grimbergen’de ise Mustafa Ayyorkun üçüncü oldu.

(Cyclist)